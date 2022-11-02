https://ria.ru/20221102/mariupol-1828788563.html
Жительница Мариуполя, обвиняемая в подготовке теракта, признала вину
Жительница Мариуполя, обвиняемая в подготовке теракта, признала вину - РИА Новости, 02.11.2022
Жительница Мариуполя, обвиняемая в подготовке теракта, признала вину
Обвиняемая в подготовке теракта жительница Мариуполя Ирина Навальная в ходе следственного эксперимента признала свою вину, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T19:42
2022-11-02T19:42
2022-11-02T19:42
мариуполь
происшествия
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донецкая народная республика
донецкая область
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ДОНЕЦК, 2 ноя – РИА Новости. Обвиняемая в подготовке теракта жительница Мариуполя Ирина Навальная в ходе следственного эксперимента признала свою вину, передает корреспондент РИА Новости.Ранее штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики сообщил, что в октябре 2022 года в отношении жительницы города Мариуполя Навальной Ирины Сергевны, 1998 года рождения, МГБ ДНР возбуждено уголовное дело согласно ст. 30 "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и ст. 205 "Террористический акт" УК РФ.Обвиняемую доставили в город Мариуполь для подтверждения показаний на месте. Ирина Навальная в присутствии понятых показала, где был тайник, в котором она взяла заранее подготовленную взрывчатку, и где она хранила самодельное взрывное устройство. После чего девушка показала место, куда она положила пакет, это были кусты у здания администрации Приморского района Мариуполя. На вопрос, признает ли она свою вину и раскаивается ли в содеянном, она ответила "да", передает корреспондент РИА Новости.
https://ria.ru/20221102/terakt-1828709772.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Следственный эксперимент с участием жительницы Мариуполя, готовившей теракт в городе
В Донецкой Народной Республике возбудили уголовное дело в отношении жительницы Мариуполя, которая пыталась совершить теракт у здания администрации Приморского района города, говорится в сообщении штаба территориальной обороны ДНР.
2022-11-02T19:42
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PT2M08S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мариуполь, происшествия, днр, донецкая народная республика, донецкая область
Мариуполь, Происшествия, ДНР, Донецкая Народная Республика, Донецкая область
Жительница Мариуполя, обвиняемая в подготовке теракта, признала вину
Обвиняемая в подготовке теракта жительница Мариуполя Ирина Навальная признала свою вину
ДОНЕЦК, 2 ноя – РИА Новости. Обвиняемая в подготовке теракта жительница Мариуполя Ирина Навальная в ходе следственного эксперимента признала свою вину, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики сообщил, что в октябре 2022 года в отношении жительницы города Мариуполя Навальной Ирины Сергевны, 1998 года рождения, МГБ ДНР возбуждено уголовное дело согласно ст. 30 "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и ст. 205 "Террористический акт" УК РФ.
Обвиняемую доставили в город Мариуполь для подтверждения показаний на месте. Ирина Навальная в присутствии понятых показала, где был тайник, в котором она взяла заранее подготовленную взрывчатку, и где она хранила самодельное взрывное устройство. После чего девушка показала место, куда она положила пакет, это были кусты у здания администрации Приморского района Мариуполя. На вопрос, признает ли она свою вину и раскаивается ли в содеянном, она ответила "да", передает корреспондент РИА Новости.