https://ria.ru/20221102/manturov-1828561648.html
Мантуров назвал выход федеральных ритейлеров в ДНР и ЛНР преждевременным
Мантуров назвал выход федеральных ритейлеров в ДНР и ЛНР преждевременным - РИА Новости, 02.11.2022
Мантуров назвал выход федеральных ритейлеров в ДНР и ЛНР преждевременным
Крупнейшим ритейлерам пока преждевременно планировать экспансию в присоединившиеся к России регионы – местные магазины обеспечивают население всем необходимым,... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T08:48
2022-11-02T08:48
2022-11-02T08:48
экономика
россия
денис мантуров
виталий хоценко
донецкая народная республика
луганская народная республика
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
рбк (медиагруппа)
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Крупнейшим ритейлерам пока преждевременно планировать экспансию в присоединившиеся к России регионы – местные магазины обеспечивают население всем необходимым, заявил вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."Говорить о привлечении федеральных ритейлеров на территории пока рано. Да и в целом в этих регионах уже есть собственные сети и несетевая торговля. Там нет федеральных сетей, зато есть местные — и они обеспечивают население всем необходимым", - сказал Мантуров газете РБК.По его словам, Минпромторг РФ взаимодействует с представителями органов власти, ответственными за торговлю на этих территориях, и рекомендует развивать там многоформатную торговлю."Мы ориентировали коллег на наш проект стратегии развития торговли, в котором изложено наше видение развития отрасли, а также концепцию развития оптовых продовольственных рынков, методические рекомендации по организации ярмарок, уличной торговли", - сказал он.Федеральные ритейлеры ни разу не комментировали возможную экспансию в новые регионы. В то же время премьер ДНР Виталий Хоценко заявлял, что с рядом крупных торговых сетей велись соответствующие переговоры, напоминает издание.ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по итогам референдумов, состоявшихся в сентябре.
https://realty.ria.ru/20221017/metro-1824581699.html
https://ria.ru/20220922/tovary-1818585385.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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экономика, россия, денис мантуров, виталий хоценко, донецкая народная республика, луганская народная республика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), рбк (медиагруппа)
Экономика, Россия, Денис Мантуров, Виталий Хоценко, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), РБК (медиагруппа)
Мантуров назвал выход федеральных ритейлеров в ДНР и ЛНР преждевременным
Мантуров заявил, что федеральным ритейлерам преждевременно выходить в новые регионы