https://ria.ru/20221102/manturov-1828561648.html

Мантуров назвал выход федеральных ритейлеров в ДНР и ЛНР преждевременным

Мантуров назвал выход федеральных ритейлеров в ДНР и ЛНР преждевременным - РИА Новости, 02.11.2022

Мантуров назвал выход федеральных ритейлеров в ДНР и ЛНР преждевременным

Крупнейшим ритейлерам пока преждевременно планировать экспансию в присоединившиеся к России регионы – местные магазины обеспечивают население всем необходимым,... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T08:48

2022-11-02T08:48

2022-11-02T08:48

экономика

россия

денис мантуров

виталий хоценко

донецкая народная республика

луганская народная республика

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

рбк (медиагруппа)

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Крупнейшим ритейлерам пока преждевременно планировать экспансию в присоединившиеся к России регионы – местные магазины обеспечивают население всем необходимым, заявил вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."Говорить о привлечении федеральных ритейлеров на территории пока рано. Да и в целом в этих регионах уже есть собственные сети и несетевая торговля. Там нет федеральных сетей, зато есть местные — и они обеспечивают население всем необходимым", - сказал Мантуров газете РБК.По его словам, Минпромторг РФ взаимодействует с представителями органов власти, ответственными за торговлю на этих территориях, и рекомендует развивать там многоформатную торговлю."Мы ориентировали коллег на наш проект стратегии развития торговли, в котором изложено наше видение развития отрасли, а также концепцию развития оптовых продовольственных рынков, методические рекомендации по организации ярмарок, уличной торговли", - сказал он.Федеральные ритейлеры ни разу не комментировали возможную экспансию в новые регионы. В то же время премьер ДНР Виталий Хоценко заявлял, что с рядом крупных торговых сетей велись соответствующие переговоры, напоминает издание.ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по итогам референдумов, состоявшихся в сентябре.

https://realty.ria.ru/20221017/metro-1824581699.html

https://ria.ru/20220922/tovary-1818585385.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, россия, денис мантуров, виталий хоценко, донецкая народная республика, луганская народная республика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), рбк (медиагруппа)