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В Астраханской области в Волгу выпустили более 18 тысяч мальков сазана - РИА Новости, 02.11.2022
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В Астраханской области в Волгу выпустили более 18 тысяч мальков сазана
В Астраханской области в Волгу выпустили более 18 тысяч мальков сазана - РИА Новости, 02.11.2022
В Астраханской области в Волгу выпустили более 18 тысяч мальков сазана
Молодь сазана выпустили в Астраханской области в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги", сообщает администрация губернатора Астраханской области. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T18:47
2022-11-02T18:47
астраханская область
камызякский район
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 ноя - РИА Новости. Молодь сазана выпустили в Астраханской области в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги", сообщает администрация губернатора Астраханской области."Сегодня в Волгу в районе села Чаган Камызякского района выпущено более 18 тысяч мальков сазана навеской 15 грамм", - говорится в сообщении.По словам заместителя руководителя региональной службы природопользования Юлии Новиченко, служба расчищает водные объекты в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги" национального проекта "Экология". "Этот выпуск молоди является компенсационным по возмещению ущерба водным биологическим ресурсам при выполнении мероприятия по улучшению водообеспеченности водного тракта", - приводятся в сообщении слова Новиченко.Работы проводили в рамках государственного контракта, заключенного региональной службой природопользования с ООО "Альянс Строй", на водном тракте ерик Мошка-ильмень Берковский-ильмень Малиновский-ерик Форпус. Они были начаты в июне. Завершить планируют до 1 декабря текущего года. Объем изъятого грунта составил 250 тысяч кубометров, протяженность расчистки - 11,3 километра.Федеральный проект "Оздоровление Волги" национального проекта "Экология" реализуется на территории Астраханской области с 2019 года. В 2022 году на реализацию мероприятий в регион направлено около 2 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20221101/pechi-1828508547.html
https://ria.ru/20221028/astrakhan-1827431771.html
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астраханская область, камызякский район
Астраханская область, Камызякский район
18:47 02.11.2022
 
В Астраханской области в Волгу выпустили более 18 тысяч мальков сазана

В Астраханской области в Волгу выпустили более 18 тысяч мальков сазана навеской 15 грамм

© РИА Новости / Алексей МальгавкоМальки
Мальки - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Мальки. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 ноя - РИА Новости. Молодь сазана выпустили в Астраханской области в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги", сообщает администрация губернатора Астраханской области.
"Сегодня в Волгу в районе села Чаган Камызякского района выпущено более 18 тысяч мальков сазана навеской 15 грамм", - говорится в сообщении.
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По словам заместителя руководителя региональной службы природопользования Юлии Новиченко, служба расчищает водные объекты в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги" национального проекта "Экология". "Этот выпуск молоди является компенсационным по возмещению ущерба водным биологическим ресурсам при выполнении мероприятия по улучшению водообеспеченности водного тракта", - приводятся в сообщении слова Новиченко.
Работы проводили в рамках государственного контракта, заключенного региональной службой природопользования с ООО "Альянс Строй", на водном тракте ерик Мошка-ильмень Берковский-ильмень Малиновский-ерик Форпус. Они были начаты в июне. Завершить планируют до 1 декабря текущего года. Объем изъятого грунта составил 250 тысяч кубометров, протяженность расчистки - 11,3 километра.
Федеральный проект "Оздоровление Волги" национального проекта "Экология" реализуется на территории Астраханской области с 2019 года. В 2022 году на реализацию мероприятий в регион направлено около 2 миллиардов рублей.
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Астраханская областьКамызякский район
 
 
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