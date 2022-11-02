https://ria.ru/20221102/malki-1828768237.html

В Астраханской области в Волгу выпустили более 18 тысяч мальков сазана

В Астраханской области в Волгу выпустили более 18 тысяч мальков сазана - РИА Новости, 02.11.2022

В Астраханской области в Волгу выпустили более 18 тысяч мальков сазана

Молодь сазана выпустили в Астраханской области в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги", сообщает администрация губернатора Астраханской области. РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T18:47

2022-11-02T18:47

2022-11-02T18:47

астраханская область

камызякский район

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 ноя - РИА Новости. Молодь сазана выпустили в Астраханской области в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги", сообщает администрация губернатора Астраханской области."Сегодня в Волгу в районе села Чаган Камызякского района выпущено более 18 тысяч мальков сазана навеской 15 грамм", - говорится в сообщении.По словам заместителя руководителя региональной службы природопользования Юлии Новиченко, служба расчищает водные объекты в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги" национального проекта "Экология". "Этот выпуск молоди является компенсационным по возмещению ущерба водным биологическим ресурсам при выполнении мероприятия по улучшению водообеспеченности водного тракта", - приводятся в сообщении слова Новиченко.Работы проводили в рамках государственного контракта, заключенного региональной службой природопользования с ООО "Альянс Строй", на водном тракте ерик Мошка-ильмень Берковский-ильмень Малиновский-ерик Форпус. Они были начаты в июне. Завершить планируют до 1 декабря текущего года. Объем изъятого грунта составил 250 тысяч кубометров, протяженность расчистки - 11,3 километра.Федеральный проект "Оздоровление Волги" национального проекта "Экология" реализуется на территории Астраханской области с 2019 года. В 2022 году на реализацию мероприятий в регион направлено около 2 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20221101/pechi-1828508547.html

https://ria.ru/20221028/astrakhan-1827431771.html

астраханская область

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астраханская область, камызякский район