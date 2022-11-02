https://ria.ru/20221102/maersk-1828767296.html

Датская Maersk ликвидирует дочернюю компанию в России

Датская Maersk ликвидирует дочернюю компанию в России - РИА Новости, 02.11.2022

Датская Maersk ликвидирует дочернюю компанию в России

Датский морской контейнерный перевозчик A.P. Moller-Maersk A/S (Maersk) принял решение о ликвидации своей российской "дочки" ООО "МАЭРСК", следует из... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T18:45

2022-11-02T18:45

2022-11-02T18:45

экономика

россия

дания

в мире

a.p. moller-maersk group

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Датский морской контейнерный перевозчик A.P. Moller-Maersk A/S (Maersk) принял решение о ликвидации своей российской "дочки" ООО "МАЭРСК", следует из опубликованного на "Федресурсе" сообщения."Единственным участником ООО "МАЭРСК" (Решение №Б/Н от 13.10.2022 года) принято решение о ликвидации ООО "МАЭРСК" и назначении ликвидационной комиссии", - говорится в сообщении.Требования кредиторов могут быть заявлены в течение 2 месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации ООО "МАЭРСК" в журнале "Вестник государственной регистрации".Датская судоходная и логистическая компания A. P. Moller - Maersk ("Мёллер - Маэрск груп"), крупнейший в мире контейнерный перевозчик, была основана в 1904 году в датском городе Свеннборге. Работает в 130 странах, штат сотрудников превышает 100 тысяч человек. В марте Maersk объявила о прекращении деятельности и продаже своих активов в России.

https://ria.ru/20220624/poezd-1797793282.html

россия

дания

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, дания, в мире, a.p. moller-maersk group