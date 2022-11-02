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Датская Maersk ликвидирует дочернюю компанию в России - РИА Новости, 02.11.2022
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Датская Maersk ликвидирует дочернюю компанию в России
Датская Maersk ликвидирует дочернюю компанию в России - РИА Новости, 02.11.2022
Датская Maersk ликвидирует дочернюю компанию в России
Датский морской контейнерный перевозчик A.P. Moller-Maersk A/S (Maersk) принял решение о ликвидации своей российской "дочки" ООО "МАЭРСК", следует из... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T18:45
2022-11-02T18:45
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россия
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Датский морской контейнерный перевозчик A.P. Moller-Maersk A/S (Maersk) принял решение о ликвидации своей российской "дочки" ООО "МАЭРСК", следует из опубликованного на "Федресурсе" сообщения."Единственным участником ООО "МАЭРСК" (Решение №Б/Н от 13.10.2022 года) принято решение о ликвидации ООО "МАЭРСК" и назначении ликвидационной комиссии", - говорится в сообщении.Требования кредиторов могут быть заявлены в течение 2 месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации ООО "МАЭРСК" в журнале "Вестник государственной регистрации".Датская судоходная и логистическая компания A. P. Moller - Maersk ("Мёллер - Маэрск груп"), крупнейший в мире контейнерный перевозчик, была основана в 1904 году в датском городе Свеннборге. Работает в 130 странах, штат сотрудников превышает 100 тысяч человек. В марте Maersk объявила о прекращении деятельности и продаже своих активов в России.
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экономика, россия, дания, в мире, a.p. moller-maersk group
Экономика, Россия, Дания, В мире, A.P. Moller-Maersk Group
18:45 02.11.2022
 
Датская Maersk ликвидирует дочернюю компанию в России

Датский контейнерный перевозчик Maersk решил ликвидировать дочернюю компанию в России

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в медиабанкДосмотр большегрузного транспорта в порту Балтийска
Досмотр большегрузного транспорта в порту Балтийска - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Досмотр большегрузного транспорта в порту Балтийска. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Датский морской контейнерный перевозчик A.P. Moller-Maersk A/S (Maersk) принял решение о ликвидации своей российской "дочки" ООО "МАЭРСК", следует из опубликованного на "Федресурсе" сообщения.
"Единственным участником ООО "МАЭРСК" (Решение №Б/Н от 13.10.2022 года) принято решение о ликвидации ООО "МАЭРСК" и назначении ликвидационной комиссии", - говорится в сообщении.
Разгрузочно-погрузочные работы во Владивостокском морском торговом порту - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
24 июня, 12:03
Fesco запустила регулярный контейнерный поезд из Владивостока в Минск
Требования кредиторов могут быть заявлены в течение 2 месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации ООО "МАЭРСК" в журнале "Вестник государственной регистрации".
Датская судоходная и логистическая компания A. P. Moller - Maersk ("Мёллер - Маэрск груп"), крупнейший в мире контейнерный перевозчик, была основана в 1904 году в датском городе Свеннборге. Работает в 130 странах, штат сотрудников превышает 100 тысяч человек. В марте Maersk объявила о прекращении деятельности и продаже своих активов в России.
 
ЭкономикаРоссияДанияВ миреA.P. Moller-Maersk Group
 
 
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