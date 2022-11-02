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"Вкусно — и точка" регистрирует варианты логотипа для будущей доставки - РИА Новости, 02.11.2022
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"Вкусно — и точка" регистрирует варианты логотипа для будущей доставки
"Вкусно — и точка" регистрирует варианты логотипа для будущей доставки - РИА Новости, 02.11.2022
"Вкусно — и точка" регистрирует варианты логотипа для будущей доставки
Сеть предприятий быстрого обслуживания "Вкусно - и точка" регистрирует несколько вариантов логотипа для своей доставки, которая появится до конца года,... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T16:45
2022-11-02T17:09
"вкусно — и точка" (сеть ресторанов)
экономика
олег пароев
россия
яндекс
delivery club
mcdonald's corporation
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Сеть предприятий быстрого обслуживания "Вкусно - и точка" регистрирует несколько вариантов логотипа для своей доставки, которая появится до конца года, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании."Регистрируем несколько вариантов логотипа для различных вариантов использования. Доставку, как и обещали, до конца года запустим", - заявили в пресс-службе компании.Гендиректор компании Олег Пароев в конце сентября сообщал, что компания запустит доставку до конца года, переговоры ведутся с "Яндексом" и Delivery Club, а также другими сервисами.Американская сеть фастфуда McDonald's в марте приостановила свою деятельность в России, а позже решила полностью уйти с рынка и продать бизнес в РФ. Покупателем стал лицензиат компании Александр Говор, теперь он управляет ресторанами под новым брендом "Вкусно - и точка". Сегодня сеть представлена уже в 62 субъектах России. Компания постепенно возобновляет работу предприятий по всей стране: на данный момент открыто более 820 точек сети.
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"вкусно — и точка" (сеть ресторанов), экономика, олег пароев, россия, яндекс, delivery club, mcdonald's corporation
"Вкусно — и точка" (сеть ресторанов), Экономика, Олег Пароев, Россия, Яндекс, Delivery Club, McDonald's Corporation
16:45 02.11.2022 (обновлено: 17:09 02.11.2022)
 
"Вкусно — и точка" регистрирует варианты логотипа для будущей доставки

"Вкусно — и точка" регистрирует несколько вариантов логотипа для будущей доставки

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкРеклама сети ресторанов быстрого питания на фасаде здания на Малой Бронной улице в Москве
Реклама сети ресторанов быстрого питания на фасаде здания на Малой Бронной улице в Москве - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Сеть предприятий быстрого обслуживания "Вкусно - и точка" регистрирует несколько вариантов логотипа для своей доставки, которая появится до конца года, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании.
"Регистрируем несколько вариантов логотипа для различных вариантов использования. Доставку, как и обещали, до конца года запустим", - заявили в пресс-службе компании.
Гендиректор компании Олег Пароев в конце сентября сообщал, что компания запустит доставку до конца года, переговоры ведутся с "Яндексом" и Delivery Club, а также другими сервисами.
Американская сеть фастфуда McDonald's в марте приостановила свою деятельность в России, а позже решила полностью уйти с рынка и продать бизнес в РФ. Покупателем стал лицензиат компании Александр Говор, теперь он управляет ресторанами под новым брендом "Вкусно - и точка". Сегодня сеть представлена уже в 62 субъектах России. Компания постепенно возобновляет работу предприятий по всей стране: на данный момент открыто более 820 точек сети.
Сотрудник сети ресторанов быстрого питания Вкусно – и точка - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
19 октября, 20:55
"Вкусно – и точка" повысит цены на шесть позиций в меню с 20 октября
 
"Вкусно — и точка" (сеть ресторанов)ЭкономикаОлег ПароевРоссияЯндексDelivery ClubMcDonald's Corporation
 
 
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