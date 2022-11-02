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РЭЦ: определились лидеры рейтинга внедрения РЭС 2.0

РЭЦ: определились лидеры рейтинга внедрения РЭС 2.0 - РИА Новости, 02.11.2022

РЭЦ: определились лидеры рейтинга внедрения РЭС 2.0

Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ) в очередной раз подвел итоги внедрения в субъектах РФ Регионального экспортного стандарта 2.0 в рамках... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T13:30

2022-11-02T13:30

2022-11-02T13:30

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

россия

вероника никишина

омская область

алтайский край

свердловская область

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ) в очередной раз подвел итоги внедрения в субъектах РФ Регионального экспортного стандарта 2.0 в рамках реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт" и на 1 ноября определились явные лидеры - Омская область, Алтайский край и Свердловская область, сообщает РЭЦ."По результатам мониторинга по состоянию на 1 ноября определились явные лидеры 2022 года. Ими стали Омская область, которая первая среди регионов России реализовала в текущем году все 15 инструментов стандарта, Алтайский край, также внедривший все инструменты, и Свердловская область – 14 инструментов", - сообщает РЭЦ.Регионы-лидеры досрочно обеспечили на своих территориях создание необходимых условий для осуществления и развития экспортной деятельности в современных реалиях, создав тем самым комплексную систему поддержки региональных экспортно-ориентированных компаний."Эффективность развития экспорта во многом зависит от усилий региональных властей в этой области, формирования инфраструктуры, обеспечения доступности мер поддержки для предприятий, и наша задача - содействие регионам в создании базовых условий для развития внешнеэкономической деятельности посредством внедрения Регионального экспортного стандарта", - подчеркнула генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.Досрочное выполнение мероприятий федерального проекта позволило не только сохранить достигнутый уровень экспорта в непростых условиях, но и обеспечить его реальный рост. Так, лидер экспортного рэнкинга, Омская область, увеличила совокупный экспорт за полугодие на четверть, при этом объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров вырос в полтора раза к аналогичному уровню прошлого года.Кроме того, успешное распространение инструментов стандарта позволило регионам адаптировать меры поддержки к современным условиям и расширить их линейку. Например, в Башкортостане разработали и внедрили эффективную формулу управления экспортной деятельностью - "Экспортный 5С". Формула включает пять основных элементов: скорость, сервис, современная инфраструктура, синергия и стимулирование.Кроме лидеров, в топ-10 также вошли Башкирия, Рязанская область, Хабаровский край, Волгоградская и Калужская области, Краснодарский край и Москва.В РЭЦ отметили, что внедрение Регионального экспортного стандарта 2.0 является целевым показателем национального проекта "Международная кооперация и экспорт", который декомпозирован для всех субъектов и включен в региональные проекты, входящие в состав федерального проекта.Оценка внедрения РЭС 2.0 осуществляется на основе данных из онлайн-системы мониторинга внедрения РЭС 2.0 по количеству внедренных инструментов. Если регионы внедрили одинаковое количество инструментов, то последовательность определяется исходя из общего процента внедрения всех инструментов РЭС 2.0.

https://ria.ru/20220815/rets-1809637489.html

https://ria.ru/20220803/eksport-1806889127.html

https://ria.ru/20210902/standart-1748377650.html

россия

омская область

алтайский край

свердловская область

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Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), россия, вероника никишина, омская область, алтайский край, свердловская область