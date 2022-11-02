https://ria.ru/20221102/lidery-1828650199.html
РЭЦ: определились лидеры рейтинга внедрения РЭС 2.0
РЭЦ: определились лидеры рейтинга внедрения РЭС 2.0 - РИА Новости, 02.11.2022
РЭЦ: определились лидеры рейтинга внедрения РЭС 2.0
Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ) в очередной раз подвел итоги внедрения в субъектах РФ Регионального экспортного стандарта 2.0 в рамках... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T13:30
2022-11-02T13:30
2022-11-02T13:30
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
россия
вероника никишина
омская область
алтайский край
свердловская область
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ) в очередной раз подвел итоги внедрения в субъектах РФ Регионального экспортного стандарта 2.0 в рамках реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт" и на 1 ноября определились явные лидеры - Омская область, Алтайский край и Свердловская область, сообщает РЭЦ."По результатам мониторинга по состоянию на 1 ноября определились явные лидеры 2022 года. Ими стали Омская область, которая первая среди регионов России реализовала в текущем году все 15 инструментов стандарта, Алтайский край, также внедривший все инструменты, и Свердловская область – 14 инструментов", - сообщает РЭЦ.Регионы-лидеры досрочно обеспечили на своих территориях создание необходимых условий для осуществления и развития экспортной деятельности в современных реалиях, создав тем самым комплексную систему поддержки региональных экспортно-ориентированных компаний."Эффективность развития экспорта во многом зависит от усилий региональных властей в этой области, формирования инфраструктуры, обеспечения доступности мер поддержки для предприятий, и наша задача - содействие регионам в создании базовых условий для развития внешнеэкономической деятельности посредством внедрения Регионального экспортного стандарта", - подчеркнула генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.Досрочное выполнение мероприятий федерального проекта позволило не только сохранить достигнутый уровень экспорта в непростых условиях, но и обеспечить его реальный рост. Так, лидер экспортного рэнкинга, Омская область, увеличила совокупный экспорт за полугодие на четверть, при этом объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров вырос в полтора раза к аналогичному уровню прошлого года.Кроме того, успешное распространение инструментов стандарта позволило регионам адаптировать меры поддержки к современным условиям и расширить их линейку. Например, в Башкортостане разработали и внедрили эффективную формулу управления экспортной деятельностью - "Экспортный 5С". Формула включает пять основных элементов: скорость, сервис, современная инфраструктура, синергия и стимулирование.Кроме лидеров, в топ-10 также вошли Башкирия, Рязанская область, Хабаровский край, Волгоградская и Калужская области, Краснодарский край и Москва.В РЭЦ отметили, что внедрение Регионального экспортного стандарта 2.0 является целевым показателем национального проекта "Международная кооперация и экспорт", который декомпозирован для всех субъектов и включен в региональные проекты, входящие в состав федерального проекта.Оценка внедрения РЭС 2.0 осуществляется на основе данных из онлайн-системы мониторинга внедрения РЭС 2.0 по количеству внедренных инструментов. Если регионы внедрили одинаковое количество инструментов, то последовательность определяется исходя из общего процента внедрения всех инструментов РЭС 2.0.
https://ria.ru/20220815/rets-1809637489.html
https://ria.ru/20220803/eksport-1806889127.html
https://ria.ru/20210902/standart-1748377650.html
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омская область
алтайский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), россия, вероника никишина, омская область, алтайский край, свердловская область
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Россия, Вероника Никишина, Омская область, Алтайский край, Свердловская область
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ) в очередной раз подвел итоги внедрения в субъектах РФ Регионального экспортного стандарта 2.0 в рамках реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт" и на 1 ноября определились явные лидеры - Омская область, Алтайский край и Свердловская область, сообщает РЭЦ.
"По результатам мониторинга по состоянию на 1 ноября определились явные лидеры 2022 года. Ими стали Омская область, которая первая среди регионов России реализовала в текущем году все 15 инструментов стандарта, Алтайский край, также внедривший все инструменты, и Свердловская область – 14 инструментов", - сообщает РЭЦ.
Регионы-лидеры досрочно обеспечили на своих территориях создание необходимых условий для осуществления и развития экспортной деятельности в современных реалиях, создав тем самым комплексную систему поддержки региональных экспортно-ориентированных компаний.
"Эффективность развития экспорта во многом зависит от усилий региональных властей в этой области, формирования инфраструктуры, обеспечения доступности мер поддержки для предприятий, и наша задача - содействие регионам в создании базовых условий для развития внешнеэкономической деятельности посредством внедрения Регионального экспортного стандарта", - подчеркнула генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина
.
Досрочное выполнение мероприятий федерального проекта позволило не только сохранить достигнутый уровень экспорта в непростых условиях, но и обеспечить его реальный рост. Так, лидер экспортного рэнкинга, Омская область, увеличила совокупный экспорт за полугодие на четверть, при этом объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров вырос в полтора раза к аналогичному уровню прошлого года.
Кроме того, успешное распространение инструментов стандарта позволило регионам адаптировать меры поддержки к современным условиям и расширить их линейку. Например, в Башкортостане разработали и внедрили эффективную формулу управления экспортной деятельностью - "Экспортный 5С". Формула включает пять основных элементов: скорость, сервис, современная инфраструктура, синергия и стимулирование.
В РЭЦ отметили, что внедрение Регионального экспортного стандарта 2.0 является целевым показателем национального проекта "Международная кооперация и экспорт", который декомпозирован для всех субъектов и включен в региональные проекты, входящие в состав федерального проекта.
Оценка внедрения РЭС 2.0 осуществляется на основе данных из онлайн-системы мониторинга внедрения РЭС 2.0 по количеству внедренных инструментов. Если регионы внедрили одинаковое количество инструментов, то последовательность определяется исходя из общего процента внедрения всех инструментов РЭС 2.0.