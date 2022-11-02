https://ria.ru/20221102/latviya-1828784461.html

Латвия продлила режим чрезвычайной ситуации на границе с Белоруссией

Латвия продлила режим чрезвычайной ситуации на границе с Белоруссией - РИА Новости, 02.11.2022

Латвия продлила режим чрезвычайной ситуации на границе с Белоруссией

Правительство Латвии продлило режим чрезвычайной ситуации на границе с Белоруссией до 10 февраля 2023 года, сообщает интернет-портал LSM. РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T19:27

2022-11-02T19:27

2022-11-02T19:27

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Правительство Латвии продлило режим чрезвычайной ситуации на границе с Белоруссией до 10 февраля 2023 года, сообщает интернет-портал LSM.С 2021 года на границе Латвии и Белоруссии действует режим чрезвычайной ситуации из-за наплыва большего числа нелегальных мигрантов в том же году."В среду, 2 ноября, правительство приняло решение продлить чрезвычайную ситуацию в ряде муниципалитетов у границы с Белоруссией до 10 февраля", - говорится в сообщении портала.Как отмечает портал, чрезвычайное положение продлено в Лудзенском, Краславском и Аугшдаугавском краях, а также в Даугавпилсе.По данным портала, министерство юстиции Латвии выступало против продления ситуации.В 2021 году Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергал. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20221101/latviya-1828366488.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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