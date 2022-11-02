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Латвия продлила режим чрезвычайной ситуации на границе с Белоруссией - РИА Новости, 02.11.2022
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Латвия продлила режим чрезвычайной ситуации на границе с Белоруссией
Латвия продлила режим чрезвычайной ситуации на границе с Белоруссией - РИА Новости, 02.11.2022
Латвия продлила режим чрезвычайной ситуации на границе с Белоруссией
Правительство Латвии продлило режим чрезвычайной ситуации на границе с Белоруссией до 10 февраля 2023 года, сообщает интернет-портал LSM. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T19:27
2022-11-02T19:27
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Правительство Латвии продлило режим чрезвычайной ситуации на границе с Белоруссией до 10 февраля 2023 года, сообщает интернет-портал LSM.С 2021 года на границе Латвии и Белоруссии действует режим чрезвычайной ситуации из-за наплыва большего числа нелегальных мигрантов в том же году."В среду, 2 ноября, правительство приняло решение продлить чрезвычайную ситуацию в ряде муниципалитетов у границы с Белоруссией до 10 февраля", - говорится в сообщении портала.Как отмечает портал, чрезвычайное положение продлено в Лудзенском, Краславском и Аугшдаугавском краях, а также в Даугавпилсе.По данным портала, министерство юстиции Латвии выступало против продления ситуации.В 2021 году Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергал. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
https://ria.ru/20221101/latviya-1828366488.html
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в мире, латвия, белоруссия
В мире, Латвия, Белоруссия
19:27 02.11.2022
 
Латвия продлила режим чрезвычайной ситуации на границе с Белоруссией

Правительство Латвии продлило режим ЧС на границе с Белоруссией до 10 февраля 2023 года

© Sputnik / Сергей Мелконов / Перейти в медиабанкПамятник Свободы в Риге
Памятник Свободы в Риге - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Правительство Латвии продлило режим чрезвычайной ситуации на границе с Белоруссией до 10 февраля 2023 года, сообщает интернет-портал LSM.
С 2021 года на границе Латвии и Белоруссии действует режим чрезвычайной ситуации из-за наплыва большего числа нелегальных мигрантов в том же году.
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"В среду, 2 ноября, правительство приняло решение продлить чрезвычайную ситуацию в ряде муниципалитетов у границы с Белоруссией до 10 февраля", - говорится в сообщении портала.
Как отмечает портал, чрезвычайное положение продлено в Лудзенском, Краславском и Аугшдаугавском краях, а также в Даугавпилсе.
По данным портала, министерство юстиции Латвии выступало против продления ситуации.
В 2021 году Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергал. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
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