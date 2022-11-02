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В Кунсткамере в Петербурге открылась новая экспозиция - РИА Новости, 02.11.2022
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Культура
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В Кунсткамере в Петербурге открылась новая экспозиция
В Кунсткамере в Петербурге открылась новая экспозиция - РИА Новости, 02.11.2022
В Кунсткамере в Петербурге открылась новая экспозиция
Новая постоянная экспозиция "Имперский зал: Многонародная Россия" открылась в музее антропологии и этнографии (МАЭ) имени Петра Великого (Кунсткамера) РАН,... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T18:45
2022-11-02T19:04
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноя — РИА Новости. Новая постоянная экспозиция "Имперский зал: Многонародная Россия" открылась в музее антропологии и этнографии (МАЭ) имени Петра Великого (Кунсткамера) РАН, передает корреспондент РИА Новости.Экспозиция посвящена Петру Великому и его 350-летнему юбилею.Выставка включает два тематических блока: "Открываемая Россия (парад народов)" и "Императорские дары". В основе первого блока лежит один из ключевых эпизодов рождения национальной идеи России как многонаселенной империи — карнавал народов 1740 года, сопровождавший аттракционы Ледяной свадьбы, устроенные в Петербурге императрицей Анной Иоанновной.В этом фестивале XVIII века участвовали представители 150 народов России, а подготовкой празднества занимались, помимо императорского двора, Академия наук и Кунсткамера.Вторую половину экспозиции составляют "Императорские дары" – подарки российским императорам, в разное время переданные в Кунсткамеру. Среди них, в частности, ковер "Царю-освободителю" в адрес Александра II от болгарского народа. Также представлен албанский мужской костюм, украшенный богатой вышивкой (дар полковника царской армии Николая Озерецковского государю Николаю I).Новая постоянная экспозиция включает также интерактивную часть, которая, как отмечают организаторы, позволяет посетителям "совершить путешествие во времени и пространстве" благодаря аудиовизуальным композициям "Парад народов" и "Ледяная свадьба" на проекционных панелях. А с помощью специальных панелей гости музея антропологии и этнографии могут "примерить" костюм участника "Ледяной свадьбы".
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санкт-петербург, россия, новости культуры, выставки, музеи
Культура, Санкт-Петербург, Россия, Новости культуры, Выставки, Музеи
18:45 02.11.2022 (обновлено: 19:04 02.11.2022)
 
В Кунсткамере в Петербурге открылась новая экспозиция

Новая экспозиция "Имперский зал: Многонародная Россия" открылась в Кунсткамере Петербурга

CC BY-SA 4.0 / Ad Meskens / Здание Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) в Санкт-Петербурге
Здание Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
CC BY-SA 4.0 / Ad Meskens /
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноя — РИА Новости. Новая постоянная экспозиция "Имперский зал: Многонародная Россия" открылась в музее антропологии и этнографии (МАЭ) имени Петра Великого (Кунсткамера) РАН, передает корреспондент РИА Новости.
Экспозиция посвящена Петру Великому и его 350-летнему юбилею.
Выставка включает два тематических блока: "Открываемая Россия (парад народов)" и "Императорские дары". В основе первого блока лежит один из ключевых эпизодов рождения национальной идеи России как многонаселенной империи — карнавал народов 1740 года, сопровождавший аттракционы Ледяной свадьбы, устроенные в Петербурге императрицей Анной Иоанновной.
В этом фестивале XVIII века участвовали представители 150 народов России, а подготовкой празднества занимались, помимо императорского двора, Академия наук и Кунсткамера.
Вторую половину экспозиции составляют "Императорские дары" – подарки российским императорам, в разное время переданные в Кунсткамеру. Среди них, в частности, ковер "Царю-освободителю" в адрес Александра II от болгарского народа. Также представлен албанский мужской костюм, украшенный богатой вышивкой (дар полковника царской армии Николая Озерецковского государю Николаю I).
"Кунсткамере больше трех веков, и она была не только свидетелем, но и созидателем многих идей и событий, связанных с самопознанием и самосознанием России. Она стала хранилищем культурного достояния нашего отечества, лабораторией выработки национальной идеи России как страны, богатой народами", — сказал на церемонии открытия директор Кунсткамеры Андрей Головнев.
Новая постоянная экспозиция включает также интерактивную часть, которая, как отмечают организаторы, позволяет посетителям "совершить путешествие во времени и пространстве" благодаря аудиовизуальным композициям "Парад народов" и "Ледяная свадьба" на проекционных панелях. А с помощью специальных панелей гости музея антропологии и этнографии могут "примерить" костюм участника "Ледяной свадьбы".
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