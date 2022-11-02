15:04 02.11.2022 (обновлено: 15:57 02.11.2022)
Зеленский заявил, что хочет в Крым и "увидеть море"
Президент Украины Зеленский заявил о желании посетить Крым и увидеть море
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил в интервью Чешскому телевидению, что хочет увидеть море и даже собирается в Крым.
"Я поеду в Крым. Я очень хочу увидеть море", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос, что он сделает в первую очередь в случае победы Украины в конфликте. На уточняющий вопрос о том, когда это произойдет, Зеленский сказал, что не зимой. "Что делать зимой на море? Я поеду туда, когда будет тепло", - ответил Зеленский.
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В ходе предвыборной президентской кампании на Украине в 2019 году пресс-служба штаба Зеленского сообщала, что его жена Елена купила недвижимость в Крыму в соответствии с украинским законодательством в апреле 2013 года до возвращения полуострова в состав России. Отмечалось, что после покупки были уплачены все обязательные налоги и сборы, а квартира официально задекларирована Зеленским. Речь идет о квартире в поселке Ливадия в Ялтинском регионе на Южном берегу Крыма.
Госсовет Крыма 18 октября внес изменения в свое постановление 2014 года о вопросах управления собственностью, установив возможность признать собственностью республики имущество недружественных иностранных государств и граждан. Как сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов, под национализацию может попасть в том числе собственность, которая может иметь отношение к Владимиру Зеленскому.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".