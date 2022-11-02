Рейтинг@Mail.ru
Зеленский заявил, что хочет в Крым и "увидеть море" - РИА Новости, 02.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221102/krym-1828683662.html
Зеленский заявил, что хочет в Крым и "увидеть море"
Зеленский заявил, что хочет в Крым и "увидеть море" - РИА Новости, 02.11.2022
Зеленский заявил, что хочет в Крым и "увидеть море"
Владимир Зеленский сообщил в интервью Чешскому телевидению, что хочет увидеть море и даже собирается в Крым. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T15:04
2022-11-02T15:57
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
россия
украина
в мире
республика крым
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/16/1784876030_0:0:1968:1108_1920x0_80_0_0_e77cb45ad2b598d448e067bbf39cd6fb.jpg
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил в интервью Чешскому телевидению, что хочет увидеть море и даже собирается в Крым."Я поеду в Крым. Я очень хочу увидеть море", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос, что он сделает в первую очередь в случае победы Украины в конфликте. На уточняющий вопрос о том, когда это произойдет, Зеленский сказал, что не зимой. "Что делать зимой на море? Я поеду туда, когда будет тепло", - ответил Зеленский.В ходе предвыборной президентской кампании на Украине в 2019 году пресс-служба штаба Зеленского сообщала, что его жена Елена купила недвижимость в Крыму в соответствии с украинским законодательством в апреле 2013 года до возвращения полуострова в состав России. Отмечалось, что после покупки были уплачены все обязательные налоги и сборы, а квартира официально задекларирована Зеленским. Речь идет о квартире в поселке Ливадия в Ялтинском регионе на Южном берегу Крыма.Госсовет Крыма 18 октября внес изменения в свое постановление 2014 года о вопросах управления собственностью, установив возможность признать собственностью республики имущество недружественных иностранных государств и граждан. Как сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов, под национализацию может попасть в том числе собственность, которая может иметь отношение к Владимиру Зеленскому.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20221028/sheremet-1827397868.html
https://ria.ru/20221003/ukraina-1821289317.html
россия
украина
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/16/1784876030_261:0:1968:1280_1920x0_80_0_0_8fe6103798fe02619e759e14cd46ac85.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир зеленский, россия, украина, в мире, республика крым, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский, Россия, Украина, В мире, Республика Крым, Ситуация в ДНР и ЛНР
15:04 02.11.2022 (обновлено: 15:57 02.11.2022)
 
Зеленский заявил, что хочет в Крым и "увидеть море"

Президент Украины Зеленский заявил о желании посетить Крым и увидеть море

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил в интервью Чешскому телевидению, что хочет увидеть море и даже собирается в Крым.
"Я поеду в Крым. Я очень хочу увидеть море", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос, что он сделает в первую очередь в случае победы Украины в конфликте. На уточняющий вопрос о том, когда это произойдет, Зеленский сказал, что не зимой. "Что делать зимой на море? Я поеду туда, когда будет тепло", - ответил Зеленский.
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
28 октября, 05:41
В Госдуме посоветовали Зеленскому готовиться к бегству
В ходе предвыборной президентской кампании на Украине в 2019 году пресс-служба штаба Зеленского сообщала, что его жена Елена купила недвижимость в Крыму в соответствии с украинским законодательством в апреле 2013 года до возвращения полуострова в состав России. Отмечалось, что после покупки были уплачены все обязательные налоги и сборы, а квартира официально задекларирована Зеленским. Речь идет о квартире в поселке Ливадия в Ялтинском регионе на Южном берегу Крыма.
Госсовет Крыма 18 октября внес изменения в свое постановление 2014 года о вопросах управления собственностью, установив возможность признать собственностью республики имущество недружественных иностранных государств и граждан. Как сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов, под национализацию может попасть в том числе собственность, которая может иметь отношение к Владимиру Зеленскому.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
3 октября, 21:29
В офисе Зеленского набросились на Маска, назвавшего Крым российским
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ЗеленскийРоссияУкраинаВ миреРеспублика КрымСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала