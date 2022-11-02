https://ria.ru/20221102/krym-1828683662.html

Зеленский заявил, что хочет в Крым и "увидеть море"

Зеленский заявил, что хочет в Крым и "увидеть море" - РИА Новости, 02.11.2022

Зеленский заявил, что хочет в Крым и "увидеть море"

Владимир Зеленский сообщил в интервью Чешскому телевидению, что хочет увидеть море и даже собирается в Крым. РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T15:04

2022-11-02T15:04

2022-11-02T15:57

специальная военная операция на украине

владимир зеленский

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ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил в интервью Чешскому телевидению, что хочет увидеть море и даже собирается в Крым."Я поеду в Крым. Я очень хочу увидеть море", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос, что он сделает в первую очередь в случае победы Украины в конфликте. На уточняющий вопрос о том, когда это произойдет, Зеленский сказал, что не зимой. "Что делать зимой на море? Я поеду туда, когда будет тепло", - ответил Зеленский.В ходе предвыборной президентской кампании на Украине в 2019 году пресс-служба штаба Зеленского сообщала, что его жена Елена купила недвижимость в Крыму в соответствии с украинским законодательством в апреле 2013 года до возвращения полуострова в состав России. Отмечалось, что после покупки были уплачены все обязательные налоги и сборы, а квартира официально задекларирована Зеленским. Речь идет о квартире в поселке Ливадия в Ялтинском регионе на Южном берегу Крыма.Госсовет Крыма 18 октября внес изменения в свое постановление 2014 года о вопросах управления собственностью, установив возможность признать собственностью республики имущество недружественных иностранных государств и граждан. Как сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов, под национализацию может попасть в том числе собственность, которая может иметь отношение к Владимиру Зеленскому.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20221028/sheremet-1827397868.html

https://ria.ru/20221003/ukraina-1821289317.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир зеленский, россия, украина, в мире, республика крым, ситуация в днр и лнр