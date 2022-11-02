https://ria.ru/20221102/krizis-1828810349.html

Власти Приднестровья заявили, что республика находится на грани гумкризиса

Власти Приднестровья заявили, что республика находится на грани гумкризиса - РИА Новости, 02.11.2022

Власти Приднестровья заявили, что республика находится на грани гумкризиса

Министр экономического развития непризнанного Приднестровья Сергей Оболоник в среду заявил о ситуации, близкой к гуманитарному кризису, после решения... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T21:45

2022-11-02T21:45

2022-11-02T21:45

жкх

молдавия

молдовагаз

газпром

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ТИРАСПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости. Министр экономического развития непризнанного Приднестровья Сергей Оболоник в среду заявил о ситуации, близкой к гуманитарному кризису, после решения "Молдовагаз" сократить в республику поставки газа.По данным "Молдовагаз", с 1 ноября из общего количества в 5,7 млн кубометров газа, поставляемых "Газпромом", Молдавия будет получать 3,4 млн, а Приднестровье – 2,3 млн кубометров в сутки. Это означает, что Приднестровье получит более чем на 40% меньше природного газа, чем в октябре."Объемы газа, которые идут в Приднестровье с 1 ноября, не поддаются осмыслению, их не хватит не только для промышленности, но даже населению и социальным объектам. Мы на грани гуманитарного кризиса. Уже нет энергоконтракта, остановлены крупнейшие потребители газа, стоят ММЗ, РЦК, будет останавливаться Тиротекс, кирпичный завод и другие предприятия", - сказал Оболоник на пресс-конференции."То, что мы сейчас имеем, является результатом беспрецедентного и необоснованного сокращения подачи газа в Приднестровье. В ноябре месяце при том же объеме подачи газа от ПАО "Газпром" в адрес Республики Молдова (что и в октябре) "Молдовагаз" практически весь дефицит переложил на Приднестровье", - отметил он.По его словам, в ближайшее время будут приняты меры жесткой экономии энергии.

https://ria.ru/20221102/krizis-1828626937.html

молдавия

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

жкх, молдавия, молдовагаз, газпром