https://ria.ru/20221102/krizis-1828810349.html
Власти Приднестровья заявили, что республика находится на грани гумкризиса
Власти Приднестровья заявили, что республика находится на грани гумкризиса - РИА Новости, 02.11.2022
Власти Приднестровья заявили, что республика находится на грани гумкризиса
Министр экономического развития непризнанного Приднестровья Сергей Оболоник в среду заявил о ситуации, близкой к гуманитарному кризису, после решения... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T21:45
2022-11-02T21:45
2022-11-02T21:45
жкх
молдавия
молдовагаз
газпром
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ТИРАСПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости. Министр экономического развития непризнанного Приднестровья Сергей Оболоник в среду заявил о ситуации, близкой к гуманитарному кризису, после решения "Молдовагаз" сократить в республику поставки газа.По данным "Молдовагаз", с 1 ноября из общего количества в 5,7 млн кубометров газа, поставляемых "Газпромом", Молдавия будет получать 3,4 млн, а Приднестровье – 2,3 млн кубометров в сутки. Это означает, что Приднестровье получит более чем на 40% меньше природного газа, чем в октябре."Объемы газа, которые идут в Приднестровье с 1 ноября, не поддаются осмыслению, их не хватит не только для промышленности, но даже населению и социальным объектам. Мы на грани гуманитарного кризиса. Уже нет энергоконтракта, остановлены крупнейшие потребители газа, стоят ММЗ, РЦК, будет останавливаться Тиротекс, кирпичный завод и другие предприятия", - сказал Оболоник на пресс-конференции."То, что мы сейчас имеем, является результатом беспрецедентного и необоснованного сокращения подачи газа в Приднестровье. В ноябре месяце при том же объеме подачи газа от ПАО "Газпром" в адрес Республики Молдова (что и в октябре) "Молдовагаз" практически весь дефицит переложил на Приднестровье", - отметил он.По его словам, в ближайшее время будут приняты меры жесткой экономии энергии.
https://ria.ru/20221102/krizis-1828626937.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жкх, молдавия, молдовагаз, газпром
ЖКХ, Молдавия, Молдовагаз, Газпром
Власти Приднестровья заявили, что республика находится на грани гумкризиса
Глава Минэкономразвития Приднестровья Оболоник: республика на грани гуманитарного кризиса
ТИРАСПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости. Министр экономического развития непризнанного Приднестровья Сергей Оболоник в среду заявил о ситуации, близкой к гуманитарному кризису, после решения "Молдовагаз" сократить в республику поставки газа.
По данным "Молдовагаз", с 1 ноября из общего количества в 5,7 млн кубометров газа, поставляемых "Газпромом
", Молдавия
будет получать 3,4 млн, а Приднестровье – 2,3 млн кубометров в сутки. Это означает, что Приднестровье получит более чем на 40% меньше природного газа, чем в октябре.
"Объемы газа, которые идут в Приднестровье с 1 ноября, не поддаются осмыслению, их не хватит не только для промышленности, но даже населению и социальным объектам. Мы на грани гуманитарного кризиса. Уже нет энергоконтракта, остановлены крупнейшие потребители газа, стоят ММЗ, РЦК, будет останавливаться Тиротекс, кирпичный завод и другие предприятия", - сказал Оболоник на пресс-конференции.
"То, что мы сейчас имеем, является результатом беспрецедентного и необоснованного сокращения подачи газа в Приднестровье. В ноябре месяце при том же объеме подачи газа от ПАО "Газпром" в адрес Республики Молдова (что и в октябре) "Молдовагаз" практически весь дефицит переложил на Приднестровье", - отметил он.
По его словам, в ближайшее время будут приняты меры жесткой экономии энергии.