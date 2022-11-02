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Додон обвинил руководство Молдавии в энергетическом кризисе в стране - РИА Новости, 02.11.2022
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Додон обвинил руководство Молдавии в энергетическом кризисе в стране
Додон обвинил руководство Молдавии в энергетическом кризисе в стране - РИА Новости, 02.11.2022
Додон обвинил руководство Молдавии в энергетическом кризисе в стране
Бывший президент Молдавии Игорь Додон обвинил руководство страны в провоцировании энергетического кризиса в республике. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T14:14
2022-11-02T14:14
игорь додон
майя санду
молдавия
кишинев
румыния
в мире
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КИШИНЕВ, 2 ноя – РИА Новости. Бывший президент Молдавии Игорь Додон обвинил руководство страны в провоцировании энергетического кризиса в республике.Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти заявили о поиске альтернативных источников и поставщиков энергии, поскольку единственным источником оставалась Молдавская ГРЭС, продающая энергию по цене в 62,5 доллара за МВтч. Однако о поставках в ноябре государственное предприятие Energocom и Молдавская ГРЭС не смогли договориться. Кишинев начал закупать недостающий объем электроэнергии в Румынии по цене от 90 евро за 1 МВтч. В среду национальный регулятор энергорынка планирует утвердить новые тарифы на электроэнергию для населения. Кабмин Молдавии ввел режим жесткой экономии, который предполагает ряд ограничений потребления электроэнергии."Некомпетентность и непрофессионализм команды Майи Санду (президента Молдавии – ред.) и правительства, которое она одобрила, привело к тому, что тариф на электроэнергию снова вырастет. Цена может утроиться по сравнению с нынешней стоимостью или стать в шесть раз больше, чем была год назад. Что в этой ситуации будут делать простые люди? Выйдут на улицу бороться с этим режимом. Другого варианта нет," – сказал Додон журналистам в среду на выходе из-зала суда, где должен был рассматриваться запрос адвокатов о изменении ему меры пресечения.Заседание суда было перенесено на пятницу. Экс-президент находится под домашним арестом в связи с выдвинутыми против него обвинениями, включая измену родине и превышение полномочий. Политик не признает свою вину, дела он называет сфабрикованными. Додон также настаивает на открытом рассмотрении дела в суде.
https://ria.ru/20221101/krizis-1828483766.html
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игорь додон, майя санду, молдавия, кишинев, румыния, в мире
Игорь Додон, Майя Санду, Молдавия, Кишинев, Румыния, В мире
14:14 02.11.2022
 
Додон обвинил руководство Молдавии в энергетическом кризисе в стране

Бывший президент Молдавии Додон обвинил руководство в энергетическом кризисе в стране

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкИгорь Додон
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Игорь Додон. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 2 ноя – РИА Новости. Бывший президент Молдавии Игорь Додон обвинил руководство страны в провоцировании энергетического кризиса в республике.
Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти заявили о поиске альтернативных источников и поставщиков энергии, поскольку единственным источником оставалась Молдавская ГРЭС, продающая энергию по цене в 62,5 доллара за МВтч. Однако о поставках в ноябре государственное предприятие Energocom и Молдавская ГРЭС не смогли договориться. Кишинев начал закупать недостающий объем электроэнергии в Румынии по цене от 90 евро за 1 МВтч. В среду национальный регулятор энергорынка планирует утвердить новые тарифы на электроэнергию для населения. Кабмин Молдавии ввел режим жесткой экономии, который предполагает ряд ограничений потребления электроэнергии.
Президент Молдовы Майя Санду и президент Румынии Клаус Йоханнис во время встречи - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
Вчера, 18:24
Молдавия и Румыния обсудили сотрудничество в энергетике на фоне кризиса
"Некомпетентность и непрофессионализм команды Майи Санду (президента Молдавии – ред.) и правительства, которое она одобрила, привело к тому, что тариф на электроэнергию снова вырастет. Цена может утроиться по сравнению с нынешней стоимостью или стать в шесть раз больше, чем была год назад. Что в этой ситуации будут делать простые люди? Выйдут на улицу бороться с этим режимом. Другого варианта нет," – сказал Додон журналистам в среду на выходе из-зала суда, где должен был рассматриваться запрос адвокатов о изменении ему меры пресечения.
Заседание суда было перенесено на пятницу. Экс-президент находится под домашним арестом в связи с выдвинутыми против него обвинениями, включая измену родине и превышение полномочий. Политик не признает свою вину, дела он называет сфабрикованными. Додон также настаивает на открытом рассмотрении дела в суде.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
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Игорь ДодонМайя СандуМолдавияКишиневРумынияВ мире
 
 
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