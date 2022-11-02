https://ria.ru/20221102/kreml-1828560538.html
Эксперт рассчитывает, что рубиновые звезды Кремля не погаснут
Эксперт рассчитывает, что рубиновые звезды Кремля не погаснут - РИА Новости, 02.11.2022
Эксперт рассчитывает, что рубиновые звезды Кремля не погаснут
Доктор исторических наук, завкафедрой истории России XX-XXI веков МГУ Сергей Девятов рассчитывает, что рубиновые звезды Кремля, которые с 1937 гасли только... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T08:34
2022-11-02T08:34
2022-11-02T08:34
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Доктор исторических наук, завкафедрой истории России XX-XXI веков МГУ Сергей Девятов рассчитывает, что рубиновые звезды Кремля, которые с 1937 гасли только дважды, больше никогда не потухнут.Пять звезд, которые украшают башни Московского Кремля, впервые были зажжены 85 лет назад - 2 ноября 1937 года. Они горят днем и ночью.За всю историю они гасли лишь дважды. Впервые потушить их пришлось в 1941 году во время войны для маскировки, а в 1945 году, напомнил Девятов, их и вовсе пришлось снять, чтобы отремонтировать.Второй раз их отключали по просьбе режиссера Никиты Михалкова. Девятов рассказывал, что тот обратился с этой просьбой к Борису Ельцину, чтобы снять эпизод "Сибирского цирюльника" на Васильевском спуске. И Ельцин разрешил.Девятов рассчитывает, что выключать звезды над Кремлем больше не будут. "Думаю, что не наступит такой момент", - сказал он.
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сергей девятов, борис ельцин, никита михалков, россия, общество
Сергей Девятов, Борис Ельцин, Никита Михалков, Россия, Общество
Эксперт рассчитывает, что рубиновые звезды Кремля не погаснут
Историк Девятов рассчитывает, что рубиновые звезды Кремля больше не погаснут
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Доктор исторических наук, завкафедрой истории России XX-XXI веков МГУ Сергей Девятов рассчитывает, что рубиновые звезды Кремля, которые с 1937 гасли только дважды, больше никогда не потухнут.
Пять звезд, которые украшают башни Московского Кремля, впервые были зажжены 85 лет назад - 2 ноября 1937 года. Они горят днем и ночью.
За всю историю они гасли лишь дважды. Впервые потушить их пришлось в 1941 году во время войны для маскировки, а в 1945 году, напомнил Девятов, их и вовсе пришлось снять, чтобы отремонтировать.
Второй раз их отключали по просьбе режиссера Никиты Михалкова
. Девятов рассказывал, что тот обратился с этой просьбой к Борису Ельцину
, чтобы снять эпизод "Сибирского цирюльника" на Васильевском спуске. И Ельцин разрешил.
Девятов рассчитывает, что выключать звезды над Кремлем больше не будут. "Думаю, что не наступит такой момент", - сказал он.