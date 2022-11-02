Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассчитывает, что рубиновые звезды Кремля не погаснут - РИА Новости, 02.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221102/kreml-1828560538.html
Эксперт рассчитывает, что рубиновые звезды Кремля не погаснут
Эксперт рассчитывает, что рубиновые звезды Кремля не погаснут - РИА Новости, 02.11.2022
Эксперт рассчитывает, что рубиновые звезды Кремля не погаснут
Доктор исторических наук, завкафедрой истории России XX-XXI веков МГУ Сергей Девятов рассчитывает, что рубиновые звезды Кремля, которые с 1937 гасли только... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T08:34
2022-11-02T08:34
сергей девятов
борис ельцин
никита михалков
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/01/1828343805_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_0abf74842cf56e1182b970b0b178050e.jpg
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Доктор исторических наук, завкафедрой истории России XX-XXI веков МГУ Сергей Девятов рассчитывает, что рубиновые звезды Кремля, которые с 1937 гасли только дважды, больше никогда не потухнут.Пять звезд, которые украшают башни Московского Кремля, впервые были зажжены 85 лет назад - 2 ноября 1937 года. Они горят днем и ночью.За всю историю они гасли лишь дважды. Впервые потушить их пришлось в 1941 году во время войны для маскировки, а в 1945 году, напомнил Девятов, их и вовсе пришлось снять, чтобы отремонтировать.Второй раз их отключали по просьбе режиссера Никиты Михалкова. Девятов рассказывал, что тот обратился с этой просьбой к Борису Ельцину, чтобы снять эпизод "Сибирского цирюльника" на Васильевском спуске. И Ельцин разрешил.Девятов рассчитывает, что выключать звезды над Кремлем больше не будут. "Думаю, что не наступит такой момент", - сказал он.
https://ria.ru/20221102/kreml-1828228679.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/01/1828343805_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_56b32a1d672cced271bca551c75a37cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей девятов, борис ельцин, никита михалков, россия, общество
Сергей Девятов, Борис Ельцин, Никита Михалков, Россия, Общество
08:34 02.11.2022
 
Эксперт рассчитывает, что рубиновые звезды Кремля не погаснут

Историк Девятов рассчитывает, что рубиновые звезды Кремля больше не погаснут

© РИА Новости / Алексей Дружинин/Антон Денисов/Пресс-служба президента РФ / Перейти в медиабанкРубиновая звезда Московского Кремля
Рубиновая звезда Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин/Антон Денисов/Пресс-служба президента РФ
Перейти в медиабанк
Рубиновая звезда Московского Кремля. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Доктор исторических наук, завкафедрой истории России XX-XXI веков МГУ Сергей Девятов рассчитывает, что рубиновые звезды Кремля, которые с 1937 гасли только дважды, больше никогда не потухнут.
Пять звезд, которые украшают башни Московского Кремля, впервые были зажжены 85 лет назад - 2 ноября 1937 года. Они горят днем и ночью.
За всю историю они гасли лишь дважды. Впервые потушить их пришлось в 1941 году во время войны для маскировки, а в 1945 году, напомнил Девятов, их и вовсе пришлось снять, чтобы отремонтировать.
Второй раз их отключали по просьбе режиссера Никиты Михалкова. Девятов рассказывал, что тот обратился с этой просьбой к Борису Ельцину, чтобы снять эпизод "Сибирского цирюльника" на Васильевском спуске. И Ельцин разрешил.
Девятов рассчитывает, что выключать звезды над Кремлем больше не будут. "Думаю, что не наступит такой момент", - сказал он.
Звезда на Водовзводной башне Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
02:08
Рубиновые звезды на башнях Московского Кремля
 
Сергей ДевятовБорис ЕльцинНикита МихалковРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала