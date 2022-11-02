https://ria.ru/20221102/kreml-1828560538.html

Эксперт рассчитывает, что рубиновые звезды Кремля не погаснут

Эксперт рассчитывает, что рубиновые звезды Кремля не погаснут - РИА Новости, 02.11.2022

Эксперт рассчитывает, что рубиновые звезды Кремля не погаснут

Доктор исторических наук, завкафедрой истории России XX-XXI веков МГУ Сергей Девятов рассчитывает, что рубиновые звезды Кремля, которые с 1937 гасли только... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T08:34

2022-11-02T08:34

2022-11-02T08:34

сергей девятов

борис ельцин

никита михалков

россия

общество

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Доктор исторических наук, завкафедрой истории России XX-XXI веков МГУ Сергей Девятов рассчитывает, что рубиновые звезды Кремля, которые с 1937 гасли только дважды, больше никогда не потухнут.Пять звезд, которые украшают башни Московского Кремля, впервые были зажжены 85 лет назад - 2 ноября 1937 года. Они горят днем и ночью.За всю историю они гасли лишь дважды. Впервые потушить их пришлось в 1941 году во время войны для маскировки, а в 1945 году, напомнил Девятов, их и вовсе пришлось снять, чтобы отремонтировать.Второй раз их отключали по просьбе режиссера Никиты Михалкова. Девятов рассказывал, что тот обратился с этой просьбой к Борису Ельцину, чтобы снять эпизод "Сибирского цирюльника" на Васильевском спуске. И Ельцин разрешил.Девятов рассчитывает, что выключать звезды над Кремлем больше не будут. "Думаю, что не наступит такой момент", - сказал он.

https://ria.ru/20221102/kreml-1828228679.html

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сергей девятов, борис ельцин, никита михалков, россия, общество