https://ria.ru/20221102/krazha-1828639801.html

В Барнауле раскрыли кражу драгоценностей на сто миллионов рублей

В Барнауле раскрыли кражу драгоценностей на сто миллионов рублей - РИА Новости, 02.11.2022

В Барнауле раскрыли кражу драгоценностей на сто миллионов рублей

В Барнауле задержали помощника охранника, укравшего из ювелирного салона драгоценности более чем на 100 миллионов рублей и закопавшего их под землю, сообщили в... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T13:11

2022-11-02T13:11

2022-11-02T13:11

происшествия

барнаул

россия

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БАРНАУЛ, 2 ноя - РИА Новости. В Барнауле задержали помощника охранника, укравшего из ювелирного салона драгоценности более чем на 100 миллионов рублей и закопавшего их под землю, сообщили в пресс-службе регионального МВД в среду.Инцидент произошел в одном из торговых центров в Центральном районе Барнаула: "Ранним утром злоумышленник проник в ювелирный салон, взломал замки на витринах и забрал большое количество украшений из золота".После этого вор вынес 80 тысяч рублей из другого павильона и скрылся. Было возбуждено уголовное дело о краже, и вскоре полиция вычислила предполагаемого похитителя."Им оказался местный житель, работавший помощником охранника в частном охранном предприятии, которое обслуживало данный ювелирный салон. Его задержали по месту временного проживания в Барнауле… Он дал признательные показания и рассказал о тайнике, где хранилось похищенное", - уточняет пресс-служба.Украшения были спрятаны в мешки и закопаны на территории одного из домов."Драгоценности изъяты и в ближайшее время будут направлены на экспертизу. По предварительным подсчетам, сумма причиненного ущерба может превышать 100 миллионов рублей", - цитирует пресс-служба официального представителя МВД России Ирину Волк.До этого у мужчины уже были проблемы с законом: у него есть судимость. Сейчас он помещен в СИЗО. Когда именно произошло преступление, официально не уточняется - местные же СМИ пишут о начале октября этого года.

https://ria.ru/20210524/ograblenie-1733583495.html

https://ria.ru/20220810/sobaka-1808503238.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, барнаул, россия