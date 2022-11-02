https://ria.ru/20221102/krazha-1828639801.html
В Барнауле раскрыли кражу драгоценностей на сто миллионов рублей
В Барнауле раскрыли кражу драгоценностей на сто миллионов рублей - РИА Новости, 02.11.2022
В Барнауле раскрыли кражу драгоценностей на сто миллионов рублей
В Барнауле задержали помощника охранника, укравшего из ювелирного салона драгоценности более чем на 100 миллионов рублей и закопавшего их под землю, сообщили в... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T13:11
2022-11-02T13:11
2022-11-02T13:11
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БАРНАУЛ, 2 ноя - РИА Новости. В Барнауле задержали помощника охранника, укравшего из ювелирного салона драгоценности более чем на 100 миллионов рублей и закопавшего их под землю, сообщили в пресс-службе регионального МВД в среду.Инцидент произошел в одном из торговых центров в Центральном районе Барнаула: "Ранним утром злоумышленник проник в ювелирный салон, взломал замки на витринах и забрал большое количество украшений из золота".После этого вор вынес 80 тысяч рублей из другого павильона и скрылся. Было возбуждено уголовное дело о краже, и вскоре полиция вычислила предполагаемого похитителя."Им оказался местный житель, работавший помощником охранника в частном охранном предприятии, которое обслуживало данный ювелирный салон. Его задержали по месту временного проживания в Барнауле… Он дал признательные показания и рассказал о тайнике, где хранилось похищенное", - уточняет пресс-служба.Украшения были спрятаны в мешки и закопаны на территории одного из домов."Драгоценности изъяты и в ближайшее время будут направлены на экспертизу. По предварительным подсчетам, сумма причиненного ущерба может превышать 100 миллионов рублей", - цитирует пресс-служба официального представителя МВД России Ирину Волк.До этого у мужчины уже были проблемы с законом: у него есть судимость. Сейчас он помещен в СИЗО. Когда именно произошло преступление, официально не уточняется - местные же СМИ пишут о начале октября этого года.
https://ria.ru/20210524/ograblenie-1733583495.html
https://ria.ru/20220810/sobaka-1808503238.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, барнаул, россия
Происшествия, Барнаул, Россия
В Барнауле раскрыли кражу драгоценностей на сто миллионов рублей
Вор, укравший драгоценности на сто миллионов рублей в Барнауле, показал, где их спрятал
БАРНАУЛ, 2 ноя - РИА Новости.
В Барнауле задержали помощника охранника, укравшего из ювелирного салона драгоценности более чем на 100 миллионов рублей и закопавшего их под землю, сообщили
в пресс-службе регионального МВД в среду.
Инцидент произошел в одном из торговых центров в Центральном районе Барнаула: "Ранним утром злоумышленник проник в ювелирный салон, взломал замки на витринах и забрал большое количество украшений из золота".
После этого вор вынес 80 тысяч рублей из другого павильона и скрылся. Было возбуждено уголовное дело о краже, и вскоре полиция вычислила предполагаемого похитителя.
"Им оказался местный житель, работавший помощником охранника в частном охранном предприятии, которое обслуживало данный ювелирный салон. Его задержали по месту временного проживания в Барнауле… Он дал признательные показания и рассказал о тайнике, где хранилось похищенное", - уточняет пресс-служба.
Украшения были спрятаны в мешки и закопаны на территории одного из домов.
"Драгоценности изъяты и в ближайшее время будут направлены на экспертизу. По предварительным подсчетам, сумма причиненного ущерба может превышать 100 миллионов рублей", - цитирует пресс-служба официального представителя МВД России Ирину Волк.
До этого у мужчины уже были проблемы с законом: у него есть судимость. Сейчас он помещен в СИЗО. Когда именно произошло преступление, официально не уточняется - местные же СМИ пишут о начале октября этого года.