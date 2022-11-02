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В Донецке восстановили котельную, которая была повреждена при обстреле ВСУ

В Донецке восстановили котельную, которая была повреждена при обстреле ВСУ - РИА Новости, 02.11.2022

В Донецке восстановили котельную, которая была повреждена при обстреле ВСУ

Котельную в Ворошиловском районе Донецка, поврежденную вооруженными формированиями Украины 31 октября, уже восстановили, заявил РИА Новости директор филиала... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T20:04

2022-11-02T20:04

2022-11-02T21:56

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 2 ноя - РИА Новости. Котельную в Ворошиловском районе Донецка, поврежденную вооруженными формированиями Украины 31 октября, уже восстановили, заявил РИА Новости директор филиала "Донецктеплосеть" Вадим Боровский.По его словам, квартальная котельная отапливает 22 жилых многоквартирных дома, что важно в осенне-зимний период."Сейчас котельная работает, она простояла порядка 18 часов, пока ликвидировали повреждения и просушили оборудование <…> со вчерашнего дня, она с 12.00 уже работала", - заявил Боровский.В результате хаотичного обстрела Ворошиловского района Донецка со стороны украинских войск 31 октября был значительно поврежден жилой дом, одновременно в результате обстрела была приостановлена работа котельной. Котельная и трубопровод получили осколочные повреждения, что спровоцировало выведение из строя всей автоматики. Тогда следователи СК России зафиксировали повреждения оборудования котельной и жилого дома в результате обстрела центра Донецка со стороны украинских силовиков. В результате осмотра местности были обнаружены поражающие элементы боеприпасов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Поврежденную котельную в Донецке восстановили после удара ВСУ в конце октября В Донецке восстановили котельную, поврежденную в конце октября украинскими военными 2022-11-02T20:04 true PT0M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, жкх, донецк, украина, россия, следственный комитет россии (ск рф)