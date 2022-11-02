https://ria.ru/20221102/kotelnaya-1828794935.html
В Донецке восстановили котельную, которая была повреждена при обстреле ВСУ
В Донецке восстановили котельную, которая была повреждена при обстреле ВСУ - РИА Новости, 02.11.2022
В Донецке восстановили котельную, которая была повреждена при обстреле ВСУ
Котельную в Ворошиловском районе Донецка, поврежденную вооруженными формированиями Украины 31 октября, уже восстановили, заявил РИА Новости директор филиала... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T20:04
2022-11-02T20:04
2022-11-02T21:56
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
донецк
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следственный комитет россии (ск рф)
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ДОНЕЦК, 2 ноя - РИА Новости. Котельную в Ворошиловском районе Донецка, поврежденную вооруженными формированиями Украины 31 октября, уже восстановили, заявил РИА Новости директор филиала "Донецктеплосеть" Вадим Боровский.По его словам, квартальная котельная отапливает 22 жилых многоквартирных дома, что важно в осенне-зимний период."Сейчас котельная работает, она простояла порядка 18 часов, пока ликвидировали повреждения и просушили оборудование <…> со вчерашнего дня, она с 12.00 уже работала", - заявил Боровский.В результате хаотичного обстрела Ворошиловского района Донецка со стороны украинских войск 31 октября был значительно поврежден жилой дом, одновременно в результате обстрела была приостановлена работа котельной. Котельная и трубопровод получили осколочные повреждения, что спровоцировало выведение из строя всей автоматики. Тогда следователи СК России зафиксировали повреждения оборудования котельной и жилого дома в результате обстрела центра Донецка со стороны украинских силовиков. В результате осмотра местности были обнаружены поражающие элементы боеприпасов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Поврежденную котельную в Донецке восстановили после удара ВСУ в конце октября
В Донецке восстановили котельную, поврежденную в конце октября украинскими военными
2022-11-02T20:04
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PT0M40S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, жкх, донецк, украина, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Донецк, Украина, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
20:04 02.11.2022 (обновлено: 21:56 02.11.2022)
В Донецке восстановили котельную, которая была повреждена при обстреле ВСУ
В Ворошиловском районе Донецка восстановили поврежденную украинскими боевиками котельную