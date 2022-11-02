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В Донецке восстановили котельную, которая была повреждена при обстреле ВСУ - РИА Новости, 02.11.2022
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https://ria.ru/20221102/kotelnaya-1828794935.html
В Донецке восстановили котельную, которая была повреждена при обстреле ВСУ
В Донецке восстановили котельную, которая была повреждена при обстреле ВСУ - РИА Новости, 02.11.2022
В Донецке восстановили котельную, которая была повреждена при обстреле ВСУ
Котельную в Ворошиловском районе Донецка, поврежденную вооруженными формированиями Украины 31 октября, уже восстановили, заявил РИА Новости директор филиала... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T20:04
2022-11-02T21:56
специальная военная операция на украине
в мире
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донецк
украина
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ДОНЕЦК, 2 ноя - РИА Новости. Котельную в Ворошиловском районе Донецка, поврежденную вооруженными формированиями Украины 31 октября, уже восстановили, заявил РИА Новости директор филиала "Донецктеплосеть" Вадим Боровский.По его словам, квартальная котельная отапливает 22 жилых многоквартирных дома, что важно в осенне-зимний период."Сейчас котельная работает, она простояла порядка 18 часов, пока ликвидировали повреждения и просушили оборудование &lt;…&gt; со вчерашнего дня, она с 12.00 уже работала", - заявил Боровский.В результате хаотичного обстрела Ворошиловского района Донецка со стороны украинских войск 31 октября был значительно поврежден жилой дом, одновременно в результате обстрела была приостановлена работа котельной. Котельная и трубопровод получили осколочные повреждения, что спровоцировало выведение из строя всей автоматики. Тогда следователи СК России зафиксировали повреждения оборудования котельной и жилого дома в результате обстрела центра Донецка со стороны украинских силовиков. В результате осмотра местности были обнаружены поражающие элементы боеприпасов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Поврежденную котельную в Донецке восстановили после удара ВСУ в конце октября
В Донецке восстановили котельную, поврежденную в конце октября украинскими военными
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в мире, жкх, донецк, украина, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Донецк, Украина, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
20:04 02.11.2022 (обновлено: 21:56 02.11.2022)
 
В Донецке восстановили котельную, которая была повреждена при обстреле ВСУ

В Ворошиловском районе Донецка восстановили поврежденную украинскими боевиками котельную

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 2 ноя - РИА Новости. Котельную в Ворошиловском районе Донецка, поврежденную вооруженными формированиями Украины 31 октября, уже восстановили, заявил РИА Новости директор филиала "Донецктеплосеть" Вадим Боровский.
По его словам, квартальная котельная отапливает 22 жилых многоквартирных дома, что важно в осенне-зимний период.
"Сейчас котельная работает, она простояла порядка 18 часов, пока ликвидировали повреждения и просушили оборудование <…> со вчерашнего дня, она с 12.00 уже работала", - заявил Боровский.
В результате хаотичного обстрела Ворошиловского района Донецка со стороны украинских войск 31 октября был значительно поврежден жилой дом, одновременно в результате обстрела была приостановлена работа котельной. Котельная и трубопровод получили осколочные повреждения, что спровоцировало выведение из строя всей автоматики. Тогда следователи СК России зафиксировали повреждения оборудования котельной и жилого дома в результате обстрела центра Донецка со стороны украинских силовиков. В результате осмотра местности были обнаружены поражающие элементы боеприпасов.
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