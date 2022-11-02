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В Приморском крае человек погиб при обрушении котельной

В Приморском крае человек погиб при обрушении котельной - РИА Новости, 02.11.2022

В Приморском крае человек погиб при обрушении котельной

Котельная обрушилась в поселке Хрустальный в Приморье, в результате один человек погиб, двое пострадали, сообщает краевое министерство ГО и ЧС. РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T12:02

2022-11-02T12:02

2022-11-02T12:02

происшествия

приморский край

примтеплоэнерго

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 2 ноя – РИА Новости. Котельная обрушилась в поселке Хрустальный в Приморье, в результате один человек погиб, двое пострадали, сообщает краевое министерство ГО и ЧС."В поселке Хрустальный Кавалеровского муниципального округа произошло обрушение котельной. По предварительным данным, объект не эксплуатировался. На месте работают спасатели 78 пожарной части и представители "Примтеплоэнерго". Сообщается об одном погибшем и двух пострадавших, их госпитализировали", - говорится в сообщении.Информация уточняется, причины происшествия выясняются.

https://ria.ru/20221102/gazoprovod-1828613069.html

приморский край

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происшествия, приморский край, примтеплоэнерго, россия