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В Приморском крае человек погиб при обрушении котельной - РИА Новости, 02.11.2022
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В Приморском крае человек погиб при обрушении котельной
В Приморском крае человек погиб при обрушении котельной - РИА Новости, 02.11.2022
В Приморском крае человек погиб при обрушении котельной
Котельная обрушилась в поселке Хрустальный в Приморье, в результате один человек погиб, двое пострадали, сообщает краевое министерство ГО и ЧС. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T12:02
2022-11-02T12:02
происшествия
приморский край
примтеплоэнерго
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 2 ноя – РИА Новости. Котельная обрушилась в поселке Хрустальный в Приморье, в результате один человек погиб, двое пострадали, сообщает краевое министерство ГО и ЧС."В поселке Хрустальный Кавалеровского муниципального округа произошло обрушение котельной. По предварительным данным, объект не эксплуатировался. На месте работают спасатели 78 пожарной части и представители "Примтеплоэнерго". Сообщается об одном погибшем и двух пострадавших, их госпитализировали", - говорится в сообщении.Информация уточняется, причины происшествия выясняются.
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происшествия, приморский край, примтеплоэнерго, россия
Происшествия, Приморский край, Примтеплоэнерго, Россия
12:02 02.11.2022
 
В Приморском крае человек погиб при обрушении котельной

В Приморском крае при обрушении котельной погиб человек, двое пострадали

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 2 ноя – РИА Новости. Котельная обрушилась в поселке Хрустальный в Приморье, в результате один человек погиб, двое пострадали, сообщает краевое министерство ГО и ЧС.
"В поселке Хрустальный Кавалеровского муниципального округа произошло обрушение котельной. По предварительным данным, объект не эксплуатировался. На месте работают спасатели 78 пожарной части и представители "Примтеплоэнерго". Сообщается об одном погибшем и двух пострадавших, их госпитализировали", - говорится в сообщении.
Информация уточняется, причины происшествия выясняются.
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ПроисшествияПриморский крайПримтеплоэнергоРоссия
 
 
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