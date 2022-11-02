https://ria.ru/20221102/kostyumy-1828551204.html

В России в Хэллоуин задержали "ведьм", "смерть с косой" и "оборотней"

В России в Хэллоуин задержали "ведьм", "смерть с косой" и "оборотней" - РИА Новости, 02.11.2022

В России в Хэллоуин задержали "ведьм", "смерть с косой" и "оборотней"

Число тревожных вызовов, поступивших в охранную компанию "Delta Системы безопасности" в Хэллоуин, 31 октября, увеличилось в два раза в сравнении с обычными... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T05:03

2022-11-02T05:03

2022-11-02T05:35

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санкт-петербург

хэллоуин

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Число тревожных вызовов, поступивших в охранную компанию "Delta Системы безопасности" в Хэллоуин, 31 октября, увеличилось в два раза в сравнении с обычными днями, в этом году сотрудники быстрого реагирования фирмы задержали двух людей, переодетых в костюмы ведьм, одну "смерть с косой", несколько "оборотней", а также "Черепашек-ниндзя" в полном составе, сообщили РИА Новости в компании."Ежегодно количество тревог в этот день увеличивается в среднем в полтора раза, в 2021 году – в 1,6 раза, а в 2022 году и вовсе почти в 2 раза (1,9 раза), что также на 16% больше, чем в прошлогоднее празднование... В этом году сотрудниками групп быстрого реагирования были задержаны: две ведьмы, одна "смерть с косой", несколько оборотней, герои комиксов, а также Черепашки-ниндзя в полном составе", - говорится в сообщении.Отмечается, что 75% всех нарушений фиксируется в малом бизнесе, а 95% из них приходится на рестораны, бары, ночные клубы – особенно там, где праздник отмечают, еще 12% — в коттеджах, а 13% — в квартирах. "Интересно, что по типам правонарушений в этот день лидируют конфликты – 38% всех вызовов, далее – нарушение общественного порядка, 22%. Замыкают тройку лидеров – кражи, 19%", - отмечают в компании.Так, в Перми в ночь Хэллоуина владелица загородного дома устроила девичник. В разгар вечеринки в дверь постучал незнакомец. В окно гости увидели странного персонажа — нечеткий силуэт в капюшоне и темном балахоне, с косой наперевес. "Испугавшиеся женщины нажали тревожную кнопку. До приезда ГБР злоумышленник ходил вокруг дома и несколько раз стучал в окна и двери. Прибывшие сотрудники охраны выяснили, что страшным гостем оказался бывший муж одной из девушек, который решил присоединиться к празднику, добавив "перчинки" веселью", - отмечается в сообщении.В Санкт-Петербурге в одном из баров проводился конкурс на самый "жуткий" костюм. Победитель определялся голосованием гостей заведения. Однако с решением большинства согласились не все и один из проигравших, в костюме Человека-паука, затеял спор сначала с победителем – Фредди Крюгером, а затем и с персоналом. Постепенно конфликт перерос в драку и сотрудники заведения были вынуждены вызвать группу быстрого реагирования.

https://radiosputnik.ria.ru/20221101/1828312040.html

https://ria.ru/20201030/khellouin-1582163708.html

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россия, пермь, санкт-петербург, хэллоуин