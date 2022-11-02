https://ria.ru/20221102/koronavirus-1828602597.html

В Москве госпитализировали 129 больных COVID-19 за сутки

В Москве госпитализировали 129 больных COVID-19 за сутки - РИА Новости, 02.11.2022

В Москве госпитализировали 129 больных COVID-19 за сутки

За последние сутки в Москве выявлены 966 случаев COVID-19, скончались 10 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T11:25

2022-11-02T11:25

2022-11-02T11:25

распространение коронавируса

здоровье - общество

москва

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коронавирус covid-19

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 966 случаев COVID-19, скончались 10 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки – 966, госпитализированы 129 человек, выздоровели 913 человек, 10 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 485 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 232 318 случаев коронавируса, выздоровели 3 041 832 человека, умерли 46 640 человек.

https://ria.ru/20221102/tridemiya-1828461138.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, москва, коронавирус в россии, коронавирус covid-19