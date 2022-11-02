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В Москве госпитализировали 129 больных COVID-19 за сутки
В Москве госпитализировали 129 больных COVID-19 за сутки - РИА Новости, 02.11.2022
В Москве госпитализировали 129 больных COVID-19 за сутки
За последние сутки в Москве выявлены 966 случаев COVID-19, скончались 10 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T11:25
2022-11-02T11:25
2022-11-02T11:25
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 966 случаев COVID-19, скончались 10 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки – 966, госпитализированы 129 человек, выздоровели 913 человек, 10 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 485 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 232 318 случаев коронавируса, выздоровели 3 041 832 человека, умерли 46 640 человек.
https://ria.ru/20221102/tridemiya-1828461138.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, москва, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Здоровье - Общество, Москва, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
В Москве госпитализировали 129 больных COVID-19 за сутки
В Москве за сутки выявили 966 новых случаев COVID-19, умерли десять человек