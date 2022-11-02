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Чавушоглу обсудил с Блинкеном ситуацию вокруг зернового коридора
Чавушоглу обсудил с Блинкеном ситуацию вокруг зернового коридора - РИА Новости, 02.11.2022
Чавушоглу обсудил с Блинкеном ситуацию вокруг зернового коридора
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном ситуацию вокруг "зернового коридора", Вашингтон выразил благодарность Анкаре за... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T18:16
2022-11-02T18:16
2022-11-02T18:16
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АНКАРА, 2 ноя – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном ситуацию вокруг "зернового коридора", Вашингтон выразил благодарность Анкаре за возобновления работы сделки.Президент Турции Тайип Эрдоган ранее сообщил, что после его переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и переговоров министров обороны Турции и РФ достигнуто соглашение о восстановлении работы "зернового коридора". Минобороны РФ объявило в среду, что Россия возобновляет участие в "продуктовой сделке"."Сегодня (2 ноября) состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. В ходе беседы обсуждались последние события по Украине, в частности "зерновой коридор". Министр Чавушоглу проинформировал своего коллегу об инициативах Турции по обеспечению бесперебойного функционирования зернового соглашения. Блинкен выразил благодарность за инициативы Турции по возобновлению работы "зернового коридора", - сообщило турецкое внешнеполитическое ведомство.Сообщается, что в ходе переговоров обсуждались вопросы членства Финляндии и Швеции в НАТО и модернизации ВВС Турции F-16."Министр Чавушоглу также ознакомил г-на Блинкена с проектом резолюции о безотходном производстве, который Турция представила Генеральной Ассамблее ООН", - уточнил МИД Турции.
https://ria.ru/20221102/putin-1828746011.html
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в мире, цены на нефть, мевлют чавушоглу, турция, сша, энтони блинкен, нато, f-16, оон, россия, владимир путин
В мире, Цены на нефть, Мевлют Чавушоглу, Турция, США, Энтони Блинкен, НАТО, F-16, ООН, Россия, Владимир Путин
Чавушоглу обсудил с Блинкеном ситуацию вокруг зернового коридора
Глава МИД Турции Чавушоглу обсудил с госсекретарем Блинкеном ситуацию с зерновым коридором