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Чавушоглу обсудил с Блинкеном ситуацию вокруг зернового коридора

Чавушоглу обсудил с Блинкеном ситуацию вокруг зернового коридора - РИА Новости, 02.11.2022

Чавушоглу обсудил с Блинкеном ситуацию вокруг зернового коридора

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном ситуацию вокруг "зернового коридора", Вашингтон выразил благодарность Анкаре за... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T18:16

2022-11-02T18:16

2022-11-02T18:16

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АНКАРА, 2 ноя – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном ситуацию вокруг "зернового коридора", Вашингтон выразил благодарность Анкаре за возобновления работы сделки.Президент Турции Тайип Эрдоган ранее сообщил, что после его переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и переговоров министров обороны Турции и РФ достигнуто соглашение о восстановлении работы "зернового коридора". Минобороны РФ объявило в среду, что Россия возобновляет участие в "продуктовой сделке"."Сегодня (2 ноября) состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. В ходе беседы обсуждались последние события по Украине, в частности "зерновой коридор". Министр Чавушоглу проинформировал своего коллегу об инициативах Турции по обеспечению бесперебойного функционирования зернового соглашения. Блинкен выразил благодарность за инициативы Турции по возобновлению работы "зернового коридора", - сообщило турецкое внешнеполитическое ведомство.Сообщается, что в ходе переговоров обсуждались вопросы членства Финляндии и Швеции в НАТО и модернизации ВВС Турции F-16."Министр Чавушоглу также ознакомил г-на Блинкена с проектом резолюции о безотходном производстве, который Турция представила Генеральной Ассамблее ООН", - уточнил МИД Турции.

https://ria.ru/20221102/putin-1828746011.html

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