https://ria.ru/20221102/koreya-1828652875.html

Южная Корея приостановила работу туристических объектов на границе с КНДР

Южная Корея приостановила работу туристических объектов на границе с КНДР - РИА Новости, 02.11.2022

Южная Корея приостановила работу туристических объектов на границе с КНДР

Работа туристических объектов Южной Кореи, связанных с безопасностью и расположенных на границе с КНДР, приостановлена после ракетных пусков Северной Кореей,... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T14:32

2022-11-02T14:32

2022-11-02T15:06

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Работа туристических объектов Южной Кореи, связанных с безопасностью и расположенных на границе с КНДР, приостановлена после ракетных пусков Северной Кореей, передает агентство Ренхап со ссылкой на источники.По данным агентства, экскурсионные маршруты в южнокорейском Пхаджу пользуются популярностью среди туристов, желающих заглянуть в "затворническую коммунистическую" соседнюю Северную Корею. Отмечается, что муниципалитет города Пхаджу, расположенного неподалеку от границы с КНДР, сообщил, что работа обсерватории "Дора", подземного тоннеля №3 и канатной дороги была приостановлена.По словам чиновников, на которых ссылается агентство, жители приграничных районов города сейчас следят внимательно за ситуацией на границе с КНДР.Пхеньян с 25 сентября провел уже 10 ракетных испытаний, в том числе баллистической ракеты средней дальности типа "Хвасон-12", которая пролетела над Японией, преодолев рекордные для КНДР 4,5 тысячи километров, высота полета составила 1000 километров. Также за последние две недели был проведен ряд артиллерийских стрельб, учения ВВС и тактических ядерных подразделений. Всего с начала года КНДР провела 29 ракетных пусков. В КНДР заявляют, что вся военная активность является ответом на "провокации" со стороны Южной Кореи, которая в последнее время проводит активные военные учения, как самостоятельно, так и совместно с США и Японией.

https://ria.ru/20220401/bezviz-1781187126.html

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Лана Баева

туризм, южная корея, японское море, новости - туризм, туристы, кндр (северная корея)