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Южная Корея приостановила работу туристических объектов на границе с КНДР - РИА Новости, 02.11.2022
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Туризм
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Южная Корея приостановила работу туристических объектов на границе с КНДР
Южная Корея приостановила работу туристических объектов на границе с КНДР - РИА Новости, 02.11.2022
Южная Корея приостановила работу туристических объектов на границе с КНДР
Работа туристических объектов Южной Кореи, связанных с безопасностью и расположенных на границе с КНДР, приостановлена после ракетных пусков Северной Кореей,... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T14:32
2022-11-02T15:06
туризм
туризм
южная корея
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Работа туристических объектов Южной Кореи, связанных с безопасностью и расположенных на границе с КНДР, приостановлена после ракетных пусков Северной Кореей, передает агентство Ренхап со ссылкой на источники.По данным агентства, экскурсионные маршруты в южнокорейском Пхаджу пользуются популярностью среди туристов, желающих заглянуть в "затворническую коммунистическую" соседнюю Северную Корею. Отмечается, что муниципалитет города Пхаджу, расположенного неподалеку от границы с КНДР, сообщил, что работа обсерватории "Дора", подземного тоннеля №3 и канатной дороги была приостановлена.По словам чиновников, на которых ссылается агентство, жители приграничных районов города сейчас следят внимательно за ситуацией на границе с КНДР.Пхеньян с 25 сентября провел уже 10 ракетных испытаний, в том числе баллистической ракеты средней дальности типа "Хвасон-12", которая пролетела над Японией, преодолев рекордные для КНДР 4,5 тысячи километров, высота полета составила 1000 километров. Также за последние две недели был проведен ряд артиллерийских стрельб, учения ВВС и тактических ядерных подразделений. Всего с начала года КНДР провела 29 ракетных пусков. В КНДР заявляют, что вся военная активность является ответом на "провокации" со стороны Южной Кореи, которая в последнее время проводит активные военные учения, как самостоятельно, так и совместно с США и Японией.
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южная корея
японское море
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туризм, южная корея, японское море, новости - туризм, туристы, кндр (северная корея)
Туризм, Туризм, Южная Корея, Японское море, Новости - Туризм, туристы, КНДР (Северная Корея)
14:32 02.11.2022 (обновлено: 15:06 02.11.2022)
 
Южная Корея приостановила работу туристических объектов на границе с КНДР

Южная Корея остановила работу туристических объектов на границе с КНДР после пуска ракет

© AP Photo / Lee Jin-manНейтральный флаг двух Корей в городе Пхаджу
Нейтральный флаг двух Корей в городе Пхаджу - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© AP Photo / Lee Jin-man
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Работа туристических объектов Южной Кореи, связанных с безопасностью и расположенных на границе с КНДР, приостановлена после ракетных пусков Северной Кореей, передает агентство Ренхап со ссылкой на источники.
По данным агентства, экскурсионные маршруты в южнокорейском Пхаджу пользуются популярностью среди туристов, желающих заглянуть в "затворническую коммунистическую" соседнюю Северную Корею. Отмечается, что муниципалитет города Пхаджу, расположенного неподалеку от границы с КНДР, сообщил, что работа обсерватории "Дора", подземного тоннеля №3 и канатной дороги была приостановлена.
По словам чиновников, на которых ссылается агентство, жители приграничных районов города сейчас следят внимательно за ситуацией на границе с КНДР.
Пхеньян с 25 сентября провел уже 10 ракетных испытаний, в том числе баллистической ракеты средней дальности типа "Хвасон-12", которая пролетела над Японией, преодолев рекордные для КНДР 4,5 тысячи километров, высота полета составила 1000 километров. Также за последние две недели был проведен ряд артиллерийских стрельб, учения ВВС и тактических ядерных подразделений. Всего с начала года КНДР провела 29 ракетных пусков. В КНДР заявляют, что вся военная активность является ответом на "провокации" со стороны Южной Кореи, которая в последнее время проводит активные военные учения, как самостоятельно, так и совместно с США и Японией.
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