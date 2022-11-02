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На Корейском полуострове следует избежать напряженности, заявил Песков - РИА Новости, 02.11.2022
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На Корейском полуострове следует избежать напряженности, заявил Песков
На Корейском полуострове следует избежать напряженности, заявил Песков - РИА Новости, 02.11.2022
На Корейском полуострове следует избежать напряженности, заявил Песков
Все стороны конфликта на Корейском полуострове должны избегать шагов, которые могли бы спровоцировать рост напряженности, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T13:19
2022-11-02T13:25
в мире
корейский полуостров
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
нэнси пелоси
тайвань
китай
сша
владимир путин
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Все стороны конфликта на Корейском полуострове должны избегать шагов, которые могли бы спровоцировать рост напряженности, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя пуск ракет со стороны КНДР.КНДР ранее в среду в несколько этапов произвела пуски 17 ракет разных типов и 100 артиллерийских выстрелов в сторону Японского и Желтого морей, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. Позднее Северная Корея пустила в сторону Желтого и Японского морей еще 6 ракет класса "земля-воздух"."Мы считаем, что все стороны этого конфликта должны избегать каких-либо шагов, которые могут провоцировать дальнейший рост напряженности. Ситуация и так весьма напряженная на полуострове, и мы призываем всех сохранять спокойствие и избегать шагов, которые могли бы дальнейший рост спровоцировать", - сказал Песков, отвечая на вопрос, возможна ли новая точка напряженности в свете испытаний КНДР, и не спровоцировал ли Северную Корею визит на Тайвань Нэнси Пелоси.Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Президент России Владимир Путин заявил, что Тайвань - неотъемлемая часть КНР, все телодвижения представителей США с визитами на остров являются провокацией.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20221102/yaponiya-1828604230.html
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корейский полуостров
тайвань
китай
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в мире, корейский полуостров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), нэнси пелоси, тайвань, китай, сша, владимир путин
В мире, Корейский полуостров, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Нэнси Пелоси, Тайвань, Китай, США, Владимир Путин
13:19 02.11.2022 (обновлено: 13:25 02.11.2022)
 
На Корейском полуострове следует избежать напряженности, заявил Песков

Песков: все стороны конфликта на Корейском полуострове должны избежать роста напряженности

© AP Photo / Lee Jin-manТрансляция кадров запуска северо-корейской баллистической ракеты в Сеуле
Трансляция кадров запуска северо-корейской баллистической ракеты в Сеуле - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© AP Photo / Lee Jin-man
Трансляция кадров запуска северо-корейской баллистической ракеты в Сеуле. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Все стороны конфликта на Корейском полуострове должны избегать шагов, которые могли бы спровоцировать рост напряженности, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя пуск ракет со стороны КНДР.
КНДР ранее в среду в несколько этапов произвела пуски 17 ракет разных типов и 100 артиллерийских выстрелов в сторону Японского и Желтого морей, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. Позднее Северная Корея пустила в сторону Желтого и Японского морей еще 6 ракет класса "земля-воздух".
Флаги Японии на улице Токио - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
11:30
Ракета КНДР упала за пределами экономической зоны Японии, сообщили СМИ
"Мы считаем, что все стороны этого конфликта должны избегать каких-либо шагов, которые могут провоцировать дальнейший рост напряженности. Ситуация и так весьма напряженная на полуострове, и мы призываем всех сохранять спокойствие и избегать шагов, которые могли бы дальнейший рост спровоцировать", - сказал Песков, отвечая на вопрос, возможна ли новая точка напряженности в свете испытаний КНДР, и не спровоцировал ли Северную Корею визит на Тайвань Нэнси Пелоси.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Президент России Владимир Путин заявил, что Тайвань - неотъемлемая часть КНР, все телодвижения представителей США с визитами на остров являются провокацией.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Люди смотрят новости в сеульском метро о запуске ракет в КНДР - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
12:43
КНДР запустила шесть ракет класса "земля— воздух"
 
В миреКорейский полуостровДмитрий Песков (спецпредставитель президента)Нэнси ПелосиТайваньКитайСШАВладимир Путин
 
 
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