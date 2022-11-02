https://ria.ru/20221102/koreya-1828644724.html

На Корейском полуострове следует избежать напряженности, заявил Песков

На Корейском полуострове следует избежать напряженности, заявил Песков - РИА Новости, 02.11.2022

На Корейском полуострове следует избежать напряженности, заявил Песков

Все стороны конфликта на Корейском полуострове должны избегать шагов, которые могли бы спровоцировать рост напряженности, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T13:19

2022-11-02T13:19

2022-11-02T13:25

в мире

корейский полуостров

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

нэнси пелоси

тайвань

китай

сша

владимир путин

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Все стороны конфликта на Корейском полуострове должны избегать шагов, которые могли бы спровоцировать рост напряженности, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя пуск ракет со стороны КНДР.КНДР ранее в среду в несколько этапов произвела пуски 17 ракет разных типов и 100 артиллерийских выстрелов в сторону Японского и Желтого морей, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. Позднее Северная Корея пустила в сторону Желтого и Японского морей еще 6 ракет класса "земля-воздух"."Мы считаем, что все стороны этого конфликта должны избегать каких-либо шагов, которые могут провоцировать дальнейший рост напряженности. Ситуация и так весьма напряженная на полуострове, и мы призываем всех сохранять спокойствие и избегать шагов, которые могли бы дальнейший рост спровоцировать", - сказал Песков, отвечая на вопрос, возможна ли новая точка напряженности в свете испытаний КНДР, и не спровоцировал ли Северную Корею визит на Тайвань Нэнси Пелоси.Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Президент России Владимир Путин заявил, что Тайвань - неотъемлемая часть КНР, все телодвижения представителей США с визитами на остров являются провокацией.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20221102/yaponiya-1828604230.html

https://ria.ru/20221102/rakety-1828629511.html

корейский полуостров

тайвань

китай

сша

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в мире, корейский полуостров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), нэнси пелоси, тайвань, китай, сша, владимир путин