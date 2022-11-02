13:19 02.11.2022 (обновлено: 13:25 02.11.2022)
На Корейском полуострове следует избежать напряженности, заявил Песков
Песков: все стороны конфликта на Корейском полуострове должны избежать роста напряженности
© AP Photo / Lee Jin-manТрансляция кадров запуска северо-корейской баллистической ракеты в Сеуле
© AP Photo / Lee Jin-man
Трансляция кадров запуска северо-корейской баллистической ракеты в Сеуле. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Все стороны конфликта на Корейском полуострове должны избегать шагов, которые могли бы спровоцировать рост напряженности, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя пуск ракет со стороны КНДР.
КНДР ранее в среду в несколько этапов произвела пуски 17 ракет разных типов и 100 артиллерийских выстрелов в сторону Японского и Желтого морей, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. Позднее Северная Корея пустила в сторону Желтого и Японского морей еще 6 ракет класса "земля-воздух".
"Мы считаем, что все стороны этого конфликта должны избегать каких-либо шагов, которые могут провоцировать дальнейший рост напряженности. Ситуация и так весьма напряженная на полуострове, и мы призываем всех сохранять спокойствие и избегать шагов, которые могли бы дальнейший рост спровоцировать", - сказал Песков, отвечая на вопрос, возможна ли новая точка напряженности в свете испытаний КНДР, и не спровоцировал ли Северную Корею визит на Тайвань Нэнси Пелоси.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Президент России Владимир Путин заявил, что Тайвань - неотъемлемая часть КНР, все телодвижения представителей США с визитами на остров являются провокацией.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.