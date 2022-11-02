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Британия подписала контракт на поставку новых ПТРК NLAW Украине - РИА Новости, 02.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221102/kontrakt-1828805881.html
Британия подписала контракт на поставку новых ПТРК NLAW Украине
Британия подписала контракт на поставку новых ПТРК NLAW Украине - РИА Новости, 02.11.2022
Британия подписала контракт на поставку новых ПТРК NLAW Украине
Великобритания подписала контракт на поставку новой партии противотанковых ракетных комплексов NLAW для восполнения арсенала после их отправки в значительном... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T21:12
2022-11-02T21:13
специальная военная операция на украине
в мире
великобритания
франция
украина
f-35
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Великобритания подписала контракт на поставку новой партии противотанковых ракетных комплексов NLAW для восполнения арсенала после их отправки в значительном количестве на Украину, заявил в среду министр обороны Британии Бен Уоллес.Британские СМИ ранее сообщали, что Великобритания могла передать Украине половину от общего количества имеющихся у нее на вооружении NLAW."Мы подписали первый контракт на следующий год, так что мы получим замену (отправленным на Украину ПТРК) в следующем году. Со следующего года, к тому моменту, как мы получим их в следующем году - надеюсь, в следующие несколько месяцев – мы подпишем контракт на намного более крупные и продолжительные поставки NLAW", - заявил он, отвечая на вопросы в парламентском комитете по обороне.По его словам, первая партия будет включать 500 комплексов, а следующая будет "исчисляться тысячами". Кроме того, у Британии есть контракт на поставку низкоскоростных и других видов ракет, и сейчас королевство размещает заказ на поставку артиллерийских снарядов для восполнения арсеналов.Кроме того, министр заявил, что Британия планирует приобрести 48 истребителей пятого поколения F-35 к 2025 году и до 74 самолетов к концу десятилетия.Уоллес еще раз отметил, что Британии не хватает пилотов для управления даже имеющимися F-35, подчеркнув, что данная проблема обусловлена задержками и при их обучении, и новизной истребителей. В настоящий момент Британия имеет 27 истребителей и 33 пилота, трое из которых не являются британцами по национальности, сказал он.Министр также сообщил, что бронированные машины семейства Ajax прошли новые оценочные испытания. Уоллес сообщил, что получает ежедневные отчеты по результатам, однако общая картина по итогам тестов будет составлена в декабре или январе. Попытка оснащения британской армии этими машинами была ранее отложена, так как из-за проблем с вибрацией и шумом во время движения нескольким военнослужащим пришлось обратиться за медицинской помощью, и испытания не были завершены.Помимо этого, Уоллес заявил, что Британия не планирует расширять методы базирования системы ядерного сдерживания. Несмотря на то, что Франция, например, имеет ядерное оружие воздушного и подводного базирования, а США – воздушного, подводного и шахтного базирования, Великобритания "давным-давно приняла решение располагать собственными силами ядерного сдерживания" и иметь единственный метод их доставки, сказал министр.Он еще раз подчеркнул необходимость увеличить расходы на оборону до 3% от ВВП к 2030 году, поскольку "уровень угрозы растет".
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в мире, великобритания, франция, украина, f-35, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Великобритания, Франция, Украина, F-35, Ситуация в ДНР и ЛНР
21:12 02.11.2022 (обновлено: 21:13 02.11.2022)
 
Британия подписала контракт на поставку новых ПТРК NLAW Украине

Министр обороны Уоллес: Британия подписала контракт на поставку новых ПТРК NLAW Украине

© РИА Новости / Андрей КоцКорпус от британского гранатомета NLAW на украинском опорном пункте
Корпус от британского гранатомета NLAW на украинском опорном пункте - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Андрей Коц
Корпус от британского гранатомета NLAW на украинском опорном пункте. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Великобритания подписала контракт на поставку новой партии противотанковых ракетных комплексов NLAW для восполнения арсенала после их отправки в значительном количестве на Украину, заявил в среду министр обороны Британии Бен Уоллес.
Британские СМИ ранее сообщали, что Великобритания могла передать Украине половину от общего количества имеющихся у нее на вооружении NLAW.
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"Мы подписали первый контракт на следующий год, так что мы получим замену (отправленным на Украину ПТРК) в следующем году. Со следующего года, к тому моменту, как мы получим их в следующем году - надеюсь, в следующие несколько месяцев – мы подпишем контракт на намного более крупные и продолжительные поставки NLAW", - заявил он, отвечая на вопросы в парламентском комитете по обороне.
По его словам, первая партия будет включать 500 комплексов, а следующая будет "исчисляться тысячами". Кроме того, у Британии есть контракт на поставку низкоскоростных и других видов ракет, и сейчас королевство размещает заказ на поставку артиллерийских снарядов для восполнения арсеналов.
Кроме того, министр заявил, что Британия планирует приобрести 48 истребителей пятого поколения F-35 к 2025 году и до 74 самолетов к концу десятилетия.
Уоллес еще раз отметил, что Британии не хватает пилотов для управления даже имеющимися F-35, подчеркнув, что данная проблема обусловлена задержками и при их обучении, и новизной истребителей. В настоящий момент Британия имеет 27 истребителей и 33 пилота, трое из которых не являются британцами по национальности, сказал он.
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Министр также сообщил, что бронированные машины семейства Ajax прошли новые оценочные испытания. Уоллес сообщил, что получает ежедневные отчеты по результатам, однако общая картина по итогам тестов будет составлена в декабре или январе. Попытка оснащения британской армии этими машинами была ранее отложена, так как из-за проблем с вибрацией и шумом во время движения нескольким военнослужащим пришлось обратиться за медицинской помощью, и испытания не были завершены.
Помимо этого, Уоллес заявил, что Британия не планирует расширять методы базирования системы ядерного сдерживания. Несмотря на то, что Франция, например, имеет ядерное оружие воздушного и подводного базирования, а США – воздушного, подводного и шахтного базирования, Великобритания "давным-давно приняла решение располагать собственными силами ядерного сдерживания" и иметь единственный метод их доставки, сказал министр.
Он еще раз подчеркнул необходимость увеличить расходы на оборону до 3% от ВВП к 2030 году, поскольку "уровень угрозы растет".
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