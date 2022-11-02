https://ria.ru/20221102/kndr-1828735629.html

Белый дом заподозрил КНДР в тайных поставках боеприпасов России

Белый дом заподозрил КНДР в тайных поставках боеприпасов России - РИА Новости, 02.11.2022

Белый дом заподозрил КНДР в тайных поставках боеприпасов России

США утверждают, что располагают данными о том, что Северная Корея якобы поставляет России "значительное число" артиллерийских снарядов в целях их дальнейшего... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T17:23

2022-11-02T17:23

2022-11-02T17:41

специальная военная операция на украине

в мире

россия

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кндр (северная корея)

ситуация в днр и лнр

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ВАШИНГТОН, 2 ноя - РИА Новости. США утверждают, что располагают данными о том, что Северная Корея якобы поставляет России "значительное число" артиллерийских снарядов в целях их дальнейшего использования на Украине, при этом скрывая реальный пункт назначения этих боеприпасов, заявил на брифинге в среду координатор Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби."У нас есть данные, что КНДР тайно поставляет существенные объемы артиллерийских снарядов России для войны на Украине", - подчеркнул он, сообщив, что Пхеньян маскирует поставки под отправления для североафриканских стран и Ближнего Востока. Он не стал уточнять количество снарядов, но сказал, что их объем, по данным США, "существенный"."Мы продолжаем следить (за ситуацией - ред.), чтобы убедиться, дойдут ли отправления до места назначения", - сказал представитель Белого дома, отказавшись от приведения подробностей.Телеканал CNN сообщает, что информация о таких поставках есть и в рассекреченных разведданных, которые, однако, не содержат подробностей о том, сколько именно оружия "поставляла" КНДР России, и каким образом Москва за него "платила". Телеканал со своей стороны отмечает, что должностные лица США не представили доказательств в поддержку своих утверждений.

https://ria.ru/20221020/bespilotniki-1825208899.html

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кндр (северная корея)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

в мире, россия, сша, украина, кндр (северная корея), ситуация в днр и лнр