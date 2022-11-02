17:23 02.11.2022 (обновлено: 17:41 02.11.2022)
Белый дом заподозрил КНДР в тайных поставках боеприпасов России
Белый дом считает, что КНДР поставляет России боеприпасы для использования против Украины
Триумфальные ворота в Пхеньяне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 ноя - РИА Новости. США утверждают, что располагают данными о том, что Северная Корея якобы поставляет России "значительное число" артиллерийских снарядов в целях их дальнейшего использования на Украине, при этом скрывая реальный пункт назначения этих боеприпасов, заявил на брифинге в среду координатор Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
"У нас есть данные, что КНДР тайно поставляет существенные объемы артиллерийских снарядов России для войны на Украине", - подчеркнул он, сообщив, что Пхеньян маскирует поставки под отправления для североафриканских стран и Ближнего Востока. Он не стал уточнять количество снарядов, но сказал, что их объем, по данным США, "существенный".
"Мы продолжаем следить (за ситуацией - ред.), чтобы убедиться, дойдут ли отправления до места назначения", - сказал представитель Белого дома, отказавшись от приведения подробностей.
Телеканал CNN сообщает, что информация о таких поставках есть и в рассекреченных разведданных, которые, однако, не содержат подробностей о том, сколько именно оружия "поставляла" КНДР России, и каким образом Москва за него "платила". Телеканал со своей стороны отмечает, что должностные лица США не представили доказательств в поддержку своих утверждений.
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