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Белый дом заподозрил КНДР в тайных поставках боеприпасов России - РИА Новости, 02.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221102/kndr-1828735629.html
Белый дом заподозрил КНДР в тайных поставках боеприпасов России
Белый дом заподозрил КНДР в тайных поставках боеприпасов России - РИА Новости, 02.11.2022
Белый дом заподозрил КНДР в тайных поставках боеприпасов России
США утверждают, что располагают данными о том, что Северная Корея якобы поставляет России "значительное число" артиллерийских снарядов в целях их дальнейшего... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T17:23
2022-11-02T17:41
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
украина
кндр (северная корея)
ситуация в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 2 ноя - РИА Новости. США утверждают, что располагают данными о том, что Северная Корея якобы поставляет России "значительное число" артиллерийских снарядов в целях их дальнейшего использования на Украине, при этом скрывая реальный пункт назначения этих боеприпасов, заявил на брифинге в среду координатор Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби."У нас есть данные, что КНДР тайно поставляет существенные объемы артиллерийских снарядов России для войны на Украине", - подчеркнул он, сообщив, что Пхеньян маскирует поставки под отправления для североафриканских стран и Ближнего Востока. Он не стал уточнять количество снарядов, но сказал, что их объем, по данным США, "существенный"."Мы продолжаем следить (за ситуацией - ред.), чтобы убедиться, дойдут ли отправления до места назначения", - сказал представитель Белого дома, отказавшись от приведения подробностей.Телеканал CNN сообщает, что информация о таких поставках есть и в рассекреченных разведданных, которые, однако, не содержат подробностей о том, сколько именно оружия "поставляла" КНДР России, и каким образом Москва за него "платила". Телеканал со своей стороны отмечает, что должностные лица США не представили доказательств в поддержку своих утверждений.
https://ria.ru/20221020/bespilotniki-1825208899.html
россия
сша
украина
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в мире, россия, сша, украина, кндр (северная корея), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Украина, КНДР (Северная Корея), Ситуация в ДНР и ЛНР
17:23 02.11.2022 (обновлено: 17:41 02.11.2022)
 
Белый дом заподозрил КНДР в тайных поставках боеприпасов России

Белый дом считает, что КНДР поставляет России боеприпасы для использования против Украины

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкТриумфальные ворота в Пхеньяне
Триумфальные ворота в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Триумфальные ворота в Пхеньяне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 2 ноя - РИА Новости. США утверждают, что располагают данными о том, что Северная Корея якобы поставляет России "значительное число" артиллерийских снарядов в целях их дальнейшего использования на Украине, при этом скрывая реальный пункт назначения этих боеприпасов, заявил на брифинге в среду координатор Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
"У нас есть данные, что КНДР тайно поставляет существенные объемы артиллерийских снарядов России для войны на Украине", - подчеркнул он, сообщив, что Пхеньян маскирует поставки под отправления для североафриканских стран и Ближнего Востока. Он не стал уточнять количество снарядов, но сказал, что их объем, по данным США, "существенный".
"Мы продолжаем следить (за ситуацией - ред.), чтобы убедиться, дойдут ли отправления до места назначения", - сказал представитель Белого дома, отказавшись от приведения подробностей.
Телеканал CNN сообщает, что информация о таких поставках есть и в рассекреченных разведданных, которые, однако, не содержат подробностей о том, сколько именно оружия "поставляла" КНДР России, и каким образом Москва за него "платила". Телеканал со своей стороны отмечает, что должностные лица США не представили доказательств в поддержку своих утверждений.
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