https://ria.ru/20221102/kndr-1828732132.html

Белый дом попросил Китай повлиять на КНДР в вопросе денуклеаризации

Белый дом попросил Китай повлиять на КНДР в вопросе денуклеаризации - РИА Новости, 02.11.2022

Белый дом попросил Китай повлиять на КНДР в вопросе денуклеаризации

США призывают КНР повлиять на Пхеньян, чтобы сдвинуть с места диалог по денуклеаризации Корейского полуострова, однако пока Пекин этого не сделал, заявил в... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T17:12

2022-11-02T17:12

2022-11-02T17:25

китай

сша

в мире

кндр (северная корея)

джон кирби

ядерное оружие

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ВАШИНГТОН, 2 ноя - РИА Новости. США призывают КНР повлиять на Пхеньян, чтобы сдвинуть с места диалог по денуклеаризации Корейского полуострова, однако пока Пекин этого не сделал, заявил в среду координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби."Мы будем приветствовать использование Пекином своего влияния, чтобы побудить Пхеньян (вступить в диалог) по денуклеаризации Корейского полуострова. Однако мы не видим, чтобы Пекин использовал свое влияние таким образом", - сказал Кирби в ходе брифинга для журналистов.Он добавил, что США призывают КНДР - публично и по дипломатическим каналам - сесть за стол переговоров и обсудить перспективы денуклеаризации, однако до сих пор Пхеньян не принимал такого предложения. "Мы готовы вести такой диалог без предварительных условий", - подчеркнул представитель Белого дома.

https://ria.ru/20221027/kndr-1827355765.html

китай

сша

кндр (северная корея)

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

китай, сша, в мире, кндр (северная корея), джон кирби, ядерное оружие