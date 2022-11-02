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Белый дом попросил Китай повлиять на КНДР в вопросе денуклеаризации
Белый дом попросил Китай повлиять на КНДР в вопросе денуклеаризации - РИА Новости, 02.11.2022
Белый дом попросил Китай повлиять на КНДР в вопросе денуклеаризации
США призывают КНР повлиять на Пхеньян, чтобы сдвинуть с места диалог по денуклеаризации Корейского полуострова, однако пока Пекин этого не сделал, заявил в... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T17:12
2022-11-02T17:12
2022-11-02T17:25
китай
сша
в мире
кндр (северная корея)
джон кирби
ядерное оружие
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ВАШИНГТОН, 2 ноя - РИА Новости. США призывают КНР повлиять на Пхеньян, чтобы сдвинуть с места диалог по денуклеаризации Корейского полуострова, однако пока Пекин этого не сделал, заявил в среду координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби."Мы будем приветствовать использование Пекином своего влияния, чтобы побудить Пхеньян (вступить в диалог) по денуклеаризации Корейского полуострова. Однако мы не видим, чтобы Пекин использовал свое влияние таким образом", - сказал Кирби в ходе брифинга для журналистов.Он добавил, что США призывают КНДР - публично и по дипломатическим каналам - сесть за стол переговоров и обсудить перспективы денуклеаризации, однако до сих пор Пхеньян не принимал такого предложения. "Мы готовы вести такой диалог без предварительных условий", - подчеркнул представитель Белого дома.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, сша, в мире, кндр (северная корея), джон кирби, ядерное оружие
Китай, США, В мире, КНДР (Северная Корея), Джон Кирби, Ядерное оружие
17:12 02.11.2022 (обновлено: 17:25 02.11.2022)
Белый дом попросил Китай повлиять на КНДР в вопросе денуклеаризации
Белый дом: Китай все еще не обратился к КНДР для продвижения диалога по денуклеаризации
ВАШИНГТОН, 2 ноя - РИА Новости. США призывают КНР повлиять на Пхеньян, чтобы сдвинуть с места диалог по денуклеаризации Корейского полуострова, однако пока Пекин этого не сделал, заявил в среду координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
"Мы будем приветствовать использование Пекином своего влияния, чтобы побудить Пхеньян (вступить в диалог) по денуклеаризации Корейского полуострова. Однако мы не видим, чтобы Пекин использовал свое влияние таким образом", - сказал Кирби в ходе брифинга для журналистов.
Он добавил, что США призывают КНДР - публично и по дипломатическим каналам - сесть за стол переговоров и обсудить перспективы денуклеаризации, однако до сих пор Пхеньян не принимал такого предложения. "Мы готовы вести такой диалог без предварительных условий", - подчеркнул представитель Белого дома.