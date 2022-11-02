https://ria.ru/20221102/kndr-1828729698.html

В МИД прокомментировали ситуацию на Корейском полуострове

В МИД прокомментировали ситуацию на Корейском полуострове - РИА Новости, 02.11.2022

В МИД прокомментировали ситуацию на Корейском полуострове

Пришло время максимально серьезно проанализировать предложения России и Китая по деэскалации на Корейском полуострове, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T17:03

2022-11-02T17:03

2022-11-02T17:03

в мире

россия

китай

корейский полуостров

кндр (северная корея)

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

андрей руденко

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Пришло время максимально серьезно проанализировать предложения России и Китая по деэскалации на Корейском полуострове, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко."Тема (ядерных испытаний КНДР) будет обсуждаться в Совете Безопасности ООН. Мы считаем, что все эти вопросы, связанные с корейской ядерной программой, с ядерным вопросом Корейского полуострова, должны решаться коллегиально, с участием всех стран Совета Безопасности и тех участников, которые в это вовлечены - России и Китая. У нас есть свои предложения об этом участии, мы считаем, что настало время к ним подойти максимально серьезно", - сказал он журналистам.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ситуация на Корейском полуострове существенно обострилась, причина тому - действия США.КНДР ранее в среду в несколько этапов произвела пуски 17 ракет разных типов и 100 артиллерийских выстрелов в сторону Японского и Желтого морей, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. Позднее Северная Корея пустила в сторону Желтого и Японского морей еще шесть ракет класса "земля-воздух".

https://ria.ru/20221102/kndr-1828578747.html

россия

китай

корейский полуостров

кндр (северная корея)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, китай, корейский полуостров, кндр (северная корея), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), андрей руденко