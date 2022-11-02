https://ria.ru/20221102/kndr-1828729698.html
В МИД прокомментировали ситуацию на Корейском полуострове
В МИД прокомментировали ситуацию на Корейском полуострове - РИА Новости, 02.11.2022
В МИД прокомментировали ситуацию на Корейском полуострове
Пришло время максимально серьезно проанализировать предложения России и Китая по деэскалации на Корейском полуострове, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T17:03
2022-11-02T17:03
2022-11-02T17:03
в мире
россия
китай
корейский полуостров
кндр (северная корея)
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
андрей руденко
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Пришло время максимально серьезно проанализировать предложения России и Китая по деэскалации на Корейском полуострове, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко."Тема (ядерных испытаний КНДР) будет обсуждаться в Совете Безопасности ООН. Мы считаем, что все эти вопросы, связанные с корейской ядерной программой, с ядерным вопросом Корейского полуострова, должны решаться коллегиально, с участием всех стран Совета Безопасности и тех участников, которые в это вовлечены - России и Китая. У нас есть свои предложения об этом участии, мы считаем, что настало время к ним подойти максимально серьезно", - сказал он журналистам.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ситуация на Корейском полуострове существенно обострилась, причина тому - действия США.КНДР ранее в среду в несколько этапов произвела пуски 17 ракет разных типов и 100 артиллерийских выстрелов в сторону Японского и Желтого морей, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. Позднее Северная Корея пустила в сторону Желтого и Японского морей еще шесть ракет класса "земля-воздух".
https://ria.ru/20221102/kndr-1828578747.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, россия, китай, корейский полуостров, кндр (северная корея), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), андрей руденко
В мире, Россия, Китай, Корейский полуостров, КНДР (Северная Корея), Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Андрей Руденко
В МИД прокомментировали ситуацию на Корейском полуострове
Замглавы МИД Руденко призвал обсудить предложения по деэскалации на Корейском полуострове