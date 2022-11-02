https://ria.ru/20221102/kndr-1828593791.html

В Японии заявили о новом ракетном пуске КНДР

В Японии заявили о новом ракетном пуске КНДР - РИА Новости, 02.11.2022

В Японии заявили о новом ракетном пуске КНДР

Северная Корея провела новый пуск, предположительно, баллистической ракеты, ее фрагменты уже упали, сообщила служба безопасности на море Японии. РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T11:01

2022-11-02T11:01

2022-11-02T11:31

в мире

япония

министерство обороны японии

южная корея

пхеньян

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ТОКИО, 2 ноя – РИА Новости. Северная Корея провела новый пуск, предположительно, баллистической ракеты, ее фрагменты уже упали, сообщила служба безопасности на море Японии."Согласно данным министерства обороны Японии, Северная Корея могла осуществить пуск баллистической ракеты. Она уже упала. Просьба к воздушным и морским судам следить за информацией и в случае падения фрагментов, не приближаясь к ним, сообщать в службу безопасности на море", - говорится в сообщении.Ранее в среду Северная Корея провела не менее 17 ракетных пусков.Пхеньян с 25 сентября провел уже десять ракетных испытаний, в том числе баллистической ракеты средней дальности типа "Хвасон-12", которая пролетела над Японией, преодолев рекордные для КНДР 4,5 тысячи километров, высота полета составила 1000 километров. Также за последние две недели был проведен ряд артиллерийских стрельб, учения ВВС и тактических ядерных подразделений. Всего с начала года КНДР провела 29 ракетных пусков.В КНДР заявляют, что вся военная активность является ответом на "провокации" со стороны Южной Кореи, которая в последнее время проводит активные военные учения, как самостоятельно, так и совместно с США и Японией.

https://ria.ru/20221102/kndr-1828558487.html

япония

южная корея

пхеньян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, япония, министерство обороны японии, южная корея, пхеньян