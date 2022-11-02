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Пуск КНДР не представляет угрозы для американских союзников, заявили ВС США - РИА Новости, 02.11.2022
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Пуск КНДР не представляет угрозы для американских союзников, заявили ВС США
Пуск КНДР не представляет угрозы для американских союзников, заявили ВС США - РИА Новости, 02.11.2022
Пуск КНДР не представляет угрозы для американских союзников, заявили ВС США
Пуск ракет КНДР не представлял непосредственной угрозы для территории, персонала США, а также союзников, говорится в заявлении Индо-Тихоокеанского командования... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T08:10
2022-11-02T08:27
в мире
сша
вооруженные силы сша
желтое море
японское море
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Пуск ракет КНДР не представлял непосредственной угрозы для территории, персонала США, а также союзников, говорится в заявлении Индо-Тихоокеанского командования американских ВС (USINDOPACOM).КНДР в среду запустила не менее 10 ракет в Японском и Желтом море. Три из них точно упали в Японском море, притом одна - в международных водах, на 26 километров южнее Северной разграничительной линии с КНДР. Эта ракета летела по направлению к острову Уллындо на юге Южной Кореи и упала в 167 километрах к северо-западу от этого острова и в 57 километрах к востоку от южнокорейского города Сокчхо, расположенного на восточном побережье страны. На острове Уллындо была временно объявлена воздушная тревога."Нам известно о пусках баллистических ракет КНДР, проводим консультации с нашими союзниками и партнерами. Хотя мы пришли к выводу, что это происшествие не несет непосредственной угрозы персоналу США, территории или нашим союзникам, пуски ракет подчеркивают безрассудное поведение КНДР", - говорится в релизе на сайте командования.
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в мире, сша, вооруженные силы сша, желтое море, японское море
В мире, США, Вооруженные силы США, Желтое море, Японское море
08:10 02.11.2022 (обновлено: 08:27 02.11.2022)
 
Пуск КНДР не представляет угрозы для американских союзников, заявили ВС США

Командование ВС США: пуск ракет КНДР не представляет угрозы для американских союзников

© AP Photo / Ahn Young-joonКадры запуска ракеты КНДР во время трансляции новостного выпуска в Сеуле
Кадры запуска ракеты КНДР во время трансляции новостного выпуска в Сеуле - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© AP Photo / Ahn Young-joon
Кадры запуска ракеты КНДР во время трансляции новостного выпуска в Сеуле. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Пуск ракет КНДР не представлял непосредственной угрозы для территории, персонала США, а также союзников, говорится в заявлении Индо-Тихоокеанского командования американских ВС (USINDOPACOM).
КНДР в среду запустила не менее 10 ракет в Японском и Желтом море. Три из них точно упали в Японском море, притом одна - в международных водах, на 26 километров южнее Северной разграничительной линии с КНДР. Эта ракета летела по направлению к острову Уллындо на юге Южной Кореи и упала в 167 километрах к северо-западу от этого острова и в 57 километрах к востоку от южнокорейского города Сокчхо, расположенного на восточном побережье страны. На острове Уллындо была временно объявлена воздушная тревога.
"Нам известно о пусках баллистических ракет КНДР, проводим консультации с нашими союзниками и партнерами. Хотя мы пришли к выводу, что это происшествие не несет непосредственной угрозы персоналу США, территории или нашим союзникам, пуски ракет подчеркивают безрассудное поведение КНДР", - говорится в релизе на сайте командования.
Пусковые установки баллистических ракет средней дальности во время парада в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
05:10
Южнокорейские военные сообщили, сколько ракет запустила КНДР
 
В миреСШАВооруженные силы СШАЖелтое мореЯпонское море
 
 
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