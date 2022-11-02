https://ria.ru/20221102/kndr-1828558487.html

Пуск КНДР не представляет угрозы для американских союзников, заявили ВС США

Пуск КНДР не представляет угрозы для американских союзников, заявили ВС США - РИА Новости, 02.11.2022

Пуск КНДР не представляет угрозы для американских союзников, заявили ВС США

Пуск ракет КНДР не представлял непосредственной угрозы для территории, персонала США, а также союзников, говорится в заявлении Индо-Тихоокеанского командования... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T08:10

2022-11-02T08:10

2022-11-02T08:27

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желтое море

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Пуск ракет КНДР не представлял непосредственной угрозы для территории, персонала США, а также союзников, говорится в заявлении Индо-Тихоокеанского командования американских ВС (USINDOPACOM).КНДР в среду запустила не менее 10 ракет в Японском и Желтом море. Три из них точно упали в Японском море, притом одна - в международных водах, на 26 километров южнее Северной разграничительной линии с КНДР. Эта ракета летела по направлению к острову Уллындо на юге Южной Кореи и упала в 167 километрах к северо-западу от этого острова и в 57 километрах к востоку от южнокорейского города Сокчхо, расположенного на восточном побережье страны. На острове Уллындо была временно объявлена воздушная тревога."Нам известно о пусках баллистических ракет КНДР, проводим консультации с нашими союзниками и партнерами. Хотя мы пришли к выводу, что это происшествие не несет непосредственной угрозы персоналу США, территории или нашим союзникам, пуски ракет подчеркивают безрассудное поведение КНДР", - говорится в релизе на сайте командования.

https://ria.ru/20221102/rakety-1828551715.html

сша

желтое море

японское море

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в мире, сша, вооруженные силы сша, желтое море, японское море