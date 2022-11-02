https://ria.ru/20221102/kndr-1828550381.html

В минобороны Японии раскрыли детали о пуске ракет со стороны КНДР

В минобороны Японии раскрыли детали о пуске ракет со стороны КНДР - РИА Новости, 02.11.2022

В минобороны Японии раскрыли детали о пуске ракет со стороны КНДР

Ракеты Северной Кореи могли лететь по нестандартной траектории, высота составила 150 и 100 километров, дальность полета - 150 и 200 километров, заявил... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T04:40

2022-11-02T04:40

2022-11-02T04:40

япония

южная корея

сша

министерство обороны японии

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ТОКИО, 2 ноя – РИА Новости. Ракеты Северной Кореи могли лететь по нестандартной траектории, высота составила 150 и 100 километров, дальность полета - 150 и 200 километров, заявил журналистам министр обороны Японии Ясукадзу Хамада."Есть вероятность, что ракеты летели по нестандартной траектории. Данные по дальности и высоте еще анализируются, но первая ракета была выпущена с восточного побережья в восточном направлении, высота была 150 километров, дальность полета 150 километров. Вторая ракета была выпущена с восточного побережья в юго-восточном направлении, высота составила 100 километров, дальность полета - 200 километров", - сказал министр.Всего с начала года КНДР провела 29 ракетных пусков. Особенно активным стал период с 25 сентября – проведено порядка десяти ракетных испытаний, в том числе баллистической ракеты средней дальности типа "Хвасон-12", которая пролетела над Японией, преодолев рекордные для КНДР 4,5 тысячи километров, высота полета составила 1000 километров. Также за последние недели был проведен ряд артиллерийских стрельб, учения ВВС и тактических ядерных подразделений.В КНДР заявляют, что вся военная активность является ответом на "провокации" со стороны Южной Кореи, которая в последнее время проводит активные военные учения, как самостоятельно, так и совместно с США и Японией.

https://ria.ru/20221102/rakety-1828549427.html

япония

южная корея

сша

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япония, южная корея, сша, министерство обороны японии