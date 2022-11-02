https://ria.ru/20221102/kndr-1828547678.html

Россия и КНДР спустя два года возобновили железнодорожное сообщение

Россия и КНДР спустя два года возобновили железнодорожное сообщение - РИА Новости, 02.11.2022

Россия и КНДР спустя два года возобновили железнодорожное сообщение

Россия и КНДР впервые за два года возобновили железнодорожное сообщение, первым поездом отправлены породистые лошади, позднее в Северную Корею доставят... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T03:31

2022-11-02T03:31

2022-11-02T10:36

россия

ким чен ын

хасан

сахалинская область

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

дальневосточная железная дорога

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ВЛАДИВОСТОК, 2 ноя - РИА Новости. Россия и КНДР впервые за два года возобновили железнодорожное сообщение, первым поездом отправлены породистые лошади, позднее в Северную Корею доставят медикаменты, сообщили РИА Новости на Дальневосточной железной дороге."На Дальневосточной железной дороге через пограничный переход Хасан (РФ) - Туманган (КНДР) отправился первый грузовой поезд после двухлетнего перерыва из-за введения ковидных ограничений в 2020 году", - сказал собеседник агентства.По его словам, первым составом в трех специальных вагонах в КНДР отправлены 30 породистых лошадей. "Следующей отправкой запланирована поставка медикаментов в контейнерах", - добавили в ДВЖД.В управлении Россельхознадзора по Приморью и Сахалинской области отметили, что в КНДР отправлена партия из 30 орловских рысаков. "Животные (пять жеребцов, 25 кобыл) прошли карантин в городе Суздаль Владимирской области, а затем в трех специально оборудованных автовозах прибыли на железнодорожный пункт пропуска "Хасан" для последующей отправки в КНДР", - говорится в сообщении управления Россельхознадзора. "С 2020 года в КНДР первый раз отправлены рысаки", - добавили в ведомстве. Состояние здоровья всех лошадей оценивается как удовлетворительное, на каждой особи был исключающий подмену чип, отметили в управлении Россельхознадзора.Орловский рысак - первая заводская культурная порода лошадей в России. Это порода легкоупряжных лошадей с наследственно закрепленной способностью к резвой рыси. В октябре 2019 года Ким Чен Ын в ходе инспекционной поездки поднимался на священную для корейцев гору Пэктусан верхом на белом коне.Единственный пограничный железнодорожный переход с КНДР в России Хасан - Туманган был открыт в 2013 году для экспорта товаров в порт Раджин. В 2019 году до карантина через этот пункт пропуска было отправлено более 50 тысяч тонн экспортных грузов.

https://ria.ru/20221012/kndr-1823365298.html

https://ria.ru/20221006/sanktsii-1821855701.html

россия

хасан

сахалинская область

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россия, ким чен ын, хасан, сахалинская область, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), дальневосточная железная дорога