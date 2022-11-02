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Россия и КНДР спустя два года возобновили железнодорожное сообщение - РИА Новости, 02.11.2022
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Россия и КНДР спустя два года возобновили железнодорожное сообщение
Россия и КНДР спустя два года возобновили железнодорожное сообщение - РИА Новости, 02.11.2022
Россия и КНДР спустя два года возобновили железнодорожное сообщение
Россия и КНДР впервые за два года возобновили железнодорожное сообщение, первым поездом отправлены породистые лошади, позднее в Северную Корею доставят... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T03:31
2022-11-02T10:36
россия
ким чен ын
хасан
сахалинская область
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
дальневосточная железная дорога
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ВЛАДИВОСТОК, 2 ноя - РИА Новости. Россия и КНДР впервые за два года возобновили железнодорожное сообщение, первым поездом отправлены породистые лошади, позднее в Северную Корею доставят медикаменты, сообщили РИА Новости на Дальневосточной железной дороге."На Дальневосточной железной дороге через пограничный переход Хасан (РФ) - Туманган (КНДР) отправился первый грузовой поезд после двухлетнего перерыва из-за введения ковидных ограничений в 2020 году", - сказал собеседник агентства.По его словам, первым составом в трех специальных вагонах в КНДР отправлены 30 породистых лошадей. "Следующей отправкой запланирована поставка медикаментов в контейнерах", - добавили в ДВЖД.В управлении Россельхознадзора по Приморью и Сахалинской области отметили, что в КНДР отправлена партия из 30 орловских рысаков. "Животные (пять жеребцов, 25 кобыл) прошли карантин в городе Суздаль Владимирской области, а затем в трех специально оборудованных автовозах прибыли на железнодорожный пункт пропуска "Хасан" для последующей отправки в КНДР", - говорится в сообщении управления Россельхознадзора. "С 2020 года в КНДР первый раз отправлены рысаки", - добавили в ведомстве. Состояние здоровья всех лошадей оценивается как удовлетворительное, на каждой особи был исключающий подмену чип, отметили в управлении Россельхознадзора.Орловский рысак - первая заводская культурная порода лошадей в России. Это порода легкоупряжных лошадей с наследственно закрепленной способностью к резвой рыси. В октябре 2019 года Ким Чен Ын в ходе инспекционной поездки поднимался на священную для корейцев гору Пэктусан верхом на белом коне.Единственный пограничный железнодорожный переход с КНДР в России Хасан - Туманган был открыт в 2013 году для экспорта товаров в порт Раджин. В 2019 году до карантина через этот пункт пропуска было отправлено более 50 тысяч тонн экспортных грузов.
https://ria.ru/20221012/kndr-1823365298.html
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россия
хасан
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россия, ким чен ын, хасан, сахалинская область, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), дальневосточная железная дорога
Россия, Ким Чен Ын, Хасан, Сахалинская область, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Дальневосточная железная дорога
03:31 02.11.2022 (обновлено: 10:36 02.11.2022)
 
Россия и КНДР спустя два года возобновили железнодорожное сообщение

Первым поездом из России в КНДР отправили 30 породистых лошадей

© Фото : Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области/TelegramСерые лошади породы "Орловский рысак" в вагоне на железнодорожном пункте пропуска "Хасан" перед отправкой в КНДР
Серые лошади породы Орловский рысак в вагоне на железнодорожном пункте пропуска Хасан перед отправкой в КНДР - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© Фото : Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области/Telegram
Серые лошади породы "Орловский рысак" в вагоне на железнодорожном пункте пропуска "Хасан" перед отправкой в КНДР
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ВЛАДИВОСТОК, 2 ноя - РИА Новости. Россия и КНДР впервые за два года возобновили железнодорожное сообщение, первым поездом отправлены породистые лошади, позднее в Северную Корею доставят медикаменты, сообщили РИА Новости на Дальневосточной железной дороге.
"На Дальневосточной железной дороге через пограничный переход Хасан (РФ) - Туманган (КНДР) отправился первый грузовой поезд после двухлетнего перерыва из-за введения ковидных ограничений в 2020 году", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, первым составом в трех специальных вагонах в КНДР отправлены 30 породистых лошадей. "Следующей отправкой запланирована поставка медикаментов в контейнерах", - добавили в ДВЖД.
В управлении Россельхознадзора по Приморью и Сахалинской области отметили, что в КНДР отправлена партия из 30 орловских рысаков. "Животные (пять жеребцов, 25 кобыл) прошли карантин в городе Суздаль Владимирской области, а затем в трех специально оборудованных автовозах прибыли на железнодорожный пункт пропуска "Хасан" для последующей отправки в КНДР", - говорится в сообщении управления Россельхознадзора. "С 2020 года в КНДР первый раз отправлены рысаки", - добавили в ведомстве. Состояние здоровья всех лошадей оценивается как удовлетворительное, на каждой особи был исключающий подмену чип, отметили в управлении Россельхознадзора.
Орловский рысак - первая заводская культурная порода лошадей в России. Это порода легкоупряжных лошадей с наследственно закрепленной способностью к резвой рыси. В октябре 2019 года Ким Чен Ын в ходе инспекционной поездки поднимался на священную для корейцев гору Пэктусан верхом на белом коне.
Единственный пограничный железнодорожный переход с КНДР в России Хасан - Туманган был открыт в 2013 году для экспорта товаров в порт Раджин. В 2019 году до карантина через этот пункт пропуска было отправлено более 50 тысяч тонн экспортных грузов.
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РоссияКим Чен ЫнХасанСахалинская областьФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)Дальневосточная железная дорога
 
 
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