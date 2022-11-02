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СМИ: КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
СМИ: КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря - РИА Новости, 02.11.2022
СМИ: КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
КНДР произвела запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря, передает агентство Ренхап со ссылкой на южнокорейских военных. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T03:02
2022-11-02T03:02
2022-11-02T05:23
в мире
японское море
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. КНДР произвела запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря, передает агентство Ренхап со ссылкой на южнокорейских военных."Северная Корея запустила неустановленную баллистическую ракету", - говорится в сообщении агентства.
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в мире, японское море
03:02 02.11.2022 (обновлено: 05:23 02.11.2022)
СМИ: КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
Ренхап: КНДР произвела запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря