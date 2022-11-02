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Керри заявил, что проблему климата невозможно решить без России - РИА Новости, 02.11.2022
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Керри заявил, что проблему климата невозможно решить без России
Керри заявил, что проблему климата невозможно решить без России - РИА Новости, 02.11.2022
Керри заявил, что проблему климата невозможно решить без России
Проблему изменения климата невозможно решить без участия России, Китая и Индии, заявил спецпредставитель президента США Джон Керри во время брифинга в... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T21:29
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китай
джо байден
джон керри
сша
цены на нефть
в мире
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ВАШИНГТОН, 2 ноя — РИА Новости. Проблему изменения климата невозможно решить без участия России, Китая и Индии, заявил спецпредставитель президента США Джон Керри во время брифинга в Государственном департаменте. В частности, Керри дал понять, что Соединенные Штаты открыты для переговоров на тему климата с Китаем, который пока отказывается от такого диалога.Очередная 27-я конференция ООН по изменению климата пройдет в Шарм-эш-Шейхе с 6 по 18 ноября. Участие в ней планируют принять 90 лидеров разных стран. Российскую сторону представят члены Министерства экономического развития.
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россия, китай, джо байден, джон керри, сша, цены на нефть, в мире, оон, индия
Россия, Китай, Джо Байден, Джон Керри, США, Цены на нефть, В мире, ООН, Индия
21:29 02.11.2022 (обновлено: 23:31 02.11.2022)
 
Керри заявил, что проблему климата невозможно решить без России

Спецпредставитель Байдена Керри: проблему климата нельзя решить без участия России и КНР

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине
Государственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Государственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 ноя — РИА Новости. Проблему изменения климата невозможно решить без участия России, Китая и Индии, заявил спецпредставитель президента США Джон Керри во время брифинга в Государственном департаменте.

"Проблема изменения климата не имеет решения без Китая, без России, без Индии, без привлечения к столу (переговоров. — Прим. ред.) крупных стран, крупных экономик", — сказал он.

В частности, Керри дал понять, что Соединенные Штаты открыты для переговоров на тему климата с Китаем, который пока отказывается от такого диалога.
Очередная 27-я конференция ООН по изменению климата пройдет в Шарм-эш-Шейхе с 6 по 18 ноября. Участие в ней планируют принять 90 лидеров разных стран. Российскую сторону представят члены Министерства экономического развития.
Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
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РоссияКитайДжо БайденДжон КерриСШАЦены на нефтьВ миреООНИндия
 
 
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