https://ria.ru/20221102/klimat-1828807997.html

Керри заявил, что проблему климата невозможно решить без России

Керри заявил, что проблему климата невозможно решить без России - РИА Новости, 02.11.2022

Керри заявил, что проблему климата невозможно решить без России

Проблему изменения климата невозможно решить без участия России, Китая и Индии, заявил спецпредставитель президента США Джон Керри во время брифинга в... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T21:29

2022-11-02T21:29

2022-11-02T23:31

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ВАШИНГТОН, 2 ноя — РИА Новости. Проблему изменения климата невозможно решить без участия России, Китая и Индии, заявил спецпредставитель президента США Джон Керри во время брифинга в Государственном департаменте. В частности, Керри дал понять, что Соединенные Штаты открыты для переговоров на тему климата с Китаем, который пока отказывается от такого диалога.Очередная 27-я конференция ООН по изменению климата пройдет в Шарм-эш-Шейхе с 6 по 18 ноября. Участие в ней планируют принять 90 лидеров разных стран. Российскую сторону представят члены Министерства экономического развития.

https://ria.ru/20221029/kanada-1827801888.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, китай, джо байден, джон керри, сша, цены на нефть, в мире, оон, индия