21:29 02.11.2022 (обновлено: 23:31 02.11.2022)
Керри заявил, что проблему климата невозможно решить без России
Спецпредставитель Байдена Керри: проблему климата нельзя решить без участия России и КНР
© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Государственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 ноя — РИА Новости. Проблему изменения климата невозможно решить без участия России, Китая и Индии, заявил спецпредставитель президента США Джон Керри во время брифинга в Государственном департаменте.
"Проблема изменения климата не имеет решения без Китая, без России, без Индии, без привлечения к столу (переговоров. — Прим. ред.) крупных стран, крупных экономик", — сказал он.
В частности, Керри дал понять, что Соединенные Штаты открыты для переговоров на тему климата с Китаем, который пока отказывается от такого диалога.
Очередная 27-я конференция ООН по изменению климата пройдет в Шарм-эш-Шейхе с 6 по 18 ноября. Участие в ней планируют принять 90 лидеров разных стран. Российскую сторону представят члены Министерства экономического развития.
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