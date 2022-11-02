https://ria.ru/20221102/kino-1828683918.html
Российское кино покажут в пяти городах Белоруссии на кинофестивале
Российское кино покажут в пяти городах Белоруссии на кинофестивале - РИА Новости, 02.11.2022
Российское кино покажут в пяти городах Белоруссии на кинофестивале
С пятого по девятое ноября на Минском международном кинофестивале "Листопад" в Белоруссии пройдут Дни российского кино, сообщает пресс-служба проекта. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T15:50
2022-11-02T15:50
2022-11-02T15:50
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. С пятого по девятое ноября на Минском международном кинофестивале "Листопад" в Белоруссии пройдут Дни российского кино, сообщает пресс-служба проекта.Ленты продемонстрируют в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле и Молодечно. "Все наши четыре фильма из программы Russian Film Festival объединены темой истинных ценностей, которыми являются любовь, связь поколений, отношения детей и родителей", — говорит Инна Шалыто, гендиректор Роскино. В этом году белорусские зрители увидят мелодрамы "Ника" Василисы Кузьминой, "Страна Саша" Юлии Трофимовой, "Межсезонье" Александра Ханта и комедию "Родители строгого режима" Никиты Владимирова. Интеграция Russian Film Festival в фестиваль "Листопад" организована Роскино при поддержке Минкультуры РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, белоруссия, минск, россия, роскино, ника, кинофестиваль
Культура, Новости культуры, Белоруссия, Минск, Россия, Роскино, НИКА, кинофестиваль
Российское кино покажут в пяти городах Белоруссии на кинофестивале
Российское кино покажут в пяти городах Белоруссии на кинофестивале "Листопад"
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. С пятого по девятое ноября на Минском международном кинофестивале "Листопад" в Белоруссии пройдут Дни российского кино, сообщает пресс-служба проекта.
Ленты продемонстрируют в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле и Молодечно.
"Все наши четыре фильма из программы Russian Film Festival объединены темой истинных ценностей, которыми являются любовь, связь поколений, отношения детей и родителей", — говорит Инна Шалыто, гендиректор Роскино.
В этом году белорусские зрители увидят мелодрамы "Ника" Василисы Кузьминой, "Страна Саша" Юлии Трофимовой, "Межсезонье" Александра Ханта и комедию "Родители строгого режима" Никиты Владимирова.
Интеграция Russian Film Festival в фестиваль "Листопад" организована Роскино при поддержке Минкультуры РФ.