https://ria.ru/20221102/kino-1828683918.html

Российское кино покажут в пяти городах Белоруссии на кинофестивале

Российское кино покажут в пяти городах Белоруссии на кинофестивале - РИА Новости, 02.11.2022

Российское кино покажут в пяти городах Белоруссии на кинофестивале

С пятого по девятое ноября на Минском международном кинофестивале "Листопад" в Белоруссии пройдут Дни российского кино, сообщает пресс-служба проекта. РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T15:50

2022-11-02T15:50

2022-11-02T15:50

культура

новости культуры

белоруссия

минск

россия

роскино

ника

кинофестиваль

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785360373_0:14:3067:1739_1920x0_80_0_0_56a372450d39b22d0a09d24f0912d671.jpg

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. С пятого по девятое ноября на Минском международном кинофестивале "Листопад" в Белоруссии пройдут Дни российского кино, сообщает пресс-служба проекта.Ленты продемонстрируют в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле и Молодечно. "Все наши четыре фильма из программы Russian Film Festival объединены темой истинных ценностей, которыми являются любовь, связь поколений, отношения детей и родителей", — говорит Инна Шалыто, гендиректор Роскино. В этом году белорусские зрители увидят мелодрамы "Ника" Василисы Кузьминой, "Страна Саша" Юлии Трофимовой, "Межсезонье" Александра Ханта и комедию "Родители строгого режима" Никиты Владимирова. Интеграция Russian Film Festival в фестиваль "Листопад" организована Роскино при поддержке Минкультуры РФ.

https://ria.ru/20221027/festival-1827234240.html

белоруссия

минск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, белоруссия, минск, россия, роскино, ника, кинофестиваль