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Российское кино покажут в пяти городах Белоруссии на кинофестивале - РИА Новости, 02.11.2022
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Культура
https://ria.ru/20221102/kino-1828683918.html
Российское кино покажут в пяти городах Белоруссии на кинофестивале
Российское кино покажут в пяти городах Белоруссии на кинофестивале - РИА Новости, 02.11.2022
Российское кино покажут в пяти городах Белоруссии на кинофестивале
С пятого по девятое ноября на Минском международном кинофестивале "Листопад" в Белоруссии пройдут Дни российского кино, сообщает пресс-служба проекта. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T15:50
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культура
новости культуры
белоруссия
минск
россия
роскино
ника
кинофестиваль
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. С пятого по девятое ноября на Минском международном кинофестивале "Листопад" в Белоруссии пройдут Дни российского кино, сообщает пресс-служба проекта.Ленты продемонстрируют в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле и Молодечно. "Все наши четыре фильма из программы Russian Film Festival объединены темой истинных ценностей, которыми являются любовь, связь поколений, отношения детей и родителей", — говорит Инна Шалыто, гендиректор Роскино. В этом году белорусские зрители увидят мелодрамы "Ника" Василисы Кузьминой, "Страна Саша" Юлии Трофимовой, "Межсезонье" Александра Ханта и комедию "Родители строгого режима" Никиты Владимирова. Интеграция Russian Film Festival в фестиваль "Листопад" организована Роскино при поддержке Минкультуры РФ.
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новости культуры, белоруссия, минск, россия, роскино, ника, кинофестиваль
Культура, Новости культуры, Белоруссия, Минск, Россия, Роскино, НИКА, кинофестиваль
15:50 02.11.2022
 
Российское кино покажут в пяти городах Белоруссии на кинофестивале

Российское кино покажут в пяти городах Белоруссии на кинофестивале "Листопад"

© Национальная Медиа Группа (НМГ) (2022)Кадр из фильма "Ника"
Кадр из фильма Ника
© Национальная Медиа Группа (НМГ) (2022)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. С пятого по девятое ноября на Минском международном кинофестивале "Листопад" в Белоруссии пройдут Дни российского кино, сообщает пресс-служба проекта.
Ленты продемонстрируют в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле и Молодечно.
"Все наши четыре фильма из программы Russian Film Festival объединены темой истинных ценностей, которыми являются любовь, связь поколений, отношения детей и родителей", — говорит Инна Шалыто, гендиректор Роскино.
В этом году белорусские зрители увидят мелодрамы "Ника" Василисы Кузьминой, "Страна Саша" Юлии Трофимовой, "Межсезонье" Александра Ханта и комедию "Родители строгого режима" Никиты Владимирова.
Интеграция Russian Film Festival в фестиваль "Листопад" организована Роскино при поддержке Минкультуры РФ.
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