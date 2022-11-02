https://ria.ru/20221102/kino-1828445462.html

"Друзья" и "Петербургские тайны": что сейчас делают звезды сериалов 90-х

"Друзья" и "Петербургские тайны": что сейчас делают звезды сериалов 90-х - РИА Новости, 02.11.2022

"Друзья" и "Петербургские тайны": что сейчас делают звезды сериалов 90-х

Жизненные перипетии "Друзей", Зены, школьников из "Простых истин" и Милагрос в 1990-е волновали многих не меньше собственных. Кого-то из артистов эти кинохиты... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T08:00

2022-11-02T08:00

2022-11-02T08:16

люси лоулесс

дэвид швиммер

дженнифер энистон

беверли-хиллз

top gear

наталия орейро

мэтт леблан

мэттью перри

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости, Анна Нехаева. Жизненные перипетии "Друзей", Зены, школьников из "Простых истин" и Милагрос в 1990-е волновали многих не меньше собственных. Кого-то из артистов эти кинохиты сделали звездами, другие стали актерами второго плана, третьи полностью сменили амплуа. В день рождения исполнителя роли Росса из культового ситкома вспомним, где можно увидеть своих кумиров сейчас."Друзья"Наверное, каждый посмотрел хотя бы один эпизод этого комедийного сериала. Главные герои — шестеро приятелей: преподаватель-палеонтолог Росс (Дэвид Швиммер), избалованная Рэйчел (Дженнифер Энистон), ее лучшая подруга-повар Моника (Кортни Кокс), комплексующий и саркастичный офисный работник Чендлер (Мэттью Перри), актер Джоуи (Мэтт Леблан), хиппующая массажистка и музыкант Фиби (Лиза Кудроу).На протяжении десяти сезонов они влюблялись, ругались, мирились и выпутывались из курьезных ситуаций. Проект получил шесть "Эмми" и "Золотой глобус" за лучшую женскую роль (Энистон).Дженнифер считалась самой популярной из шестерки. После завершения проекта снималась в основном в ромкомах ("Развод по-американски", "Марли и я", "Несносные боссы"), довольно успешно исполняя главные роли. А недавнее "Утреннее шоу" показало, что актриса умеет работать и в драматическом жанре.Именинник Швиммер снял несколько эпизодов "Друзей", получил роль в триллере "Ничего, кроме правды", озвучил жирафа Мелмана в "Мадагаскаре", участвовал в театральных постановках и был режиссером ряда сериалов. Но с Россом в его фильмографии никто не сравнится.Кортни Кокс параллельно с ситкомом появилась в культовой франшизе "Крик", а потом — в сериалах ("Американская семейка", "Город хищниц"), артхаусе ("День матери") и хоррорах.Кудроу сосредоточилась на карьере продюсера. Но эпизодически снималась: "P. S. Я люблю тебя", "Отель для собак", "Отличница легкого поведения".Мэтт Леблан получил "Золотой глобус" за комедию "Эпизоды". Одна из запоминающихся ролей — ведущий автомобильного шоу "Top Gear".А среди основных карьерных вех Мэттью Перри — кинокартины "Девять ярдов" и "Папе снова 17"."Петербургские тайны"В вольной экранизации романа Всеволода Крестовского "Петербургские трущобы" участвовали многие известные артисты.Действие происходит в конце 1830-х. В центре сюжета — семьи князей Чечевинских и Шадурских. Авторы убрали социальный пласт и сфокусировались на драматическом аспекте. За судьбами героев, которых играли Лидия Федосеева-Шукшина, Наталья Гундарева, Валентина Талызина, следила, пожалуй, вся страна.Елена Яковлева после этого проекта стала звездой: чего стоит одна "Каменская". В последнее время актриса часто снимается в киноблокбастерах, играет в театре и сериалах на онлайн-платформах.Ирина Розанова тоже работала в "Каменской", а также играла в исторических картинах, драмах и комедиях. Сейчас ее можно увидеть в проектах стримингов, как правило, в качестве персонажа второго плана.Сергей Чонишвили, уже в "Петербургских тайнах" запомнившийся зрителям своим тембром, озвучил множество рекламных роликов, снимается в фильмах и сериалах.Кстати, в "Тайнах" одну из своих первых ролей сыграл худрук Губернского театра Сергей Безруков."Зена — королева воинов"Нечасто актеры повторяют экранные амплуа в реальности, как звезда проекта "Зена — королева воинов" Люси Лоулесс.Ее героиня в 1990-х путешествовала по миру, восстанавливая справедливость, и ловко метала лассо. На съемках актриса обходилась без дублеров, все трюки выполняла сама. Приключения амазонки были очень увлекательными.Участница "Гринписа" — в феврале 2012-го Лоулесс вместе с другими экоактивистами захватила нефтедобывающую вышку недалеко от Новой Зеландии. Протестовали несколько дней, потом вмешалась полиция. Актрису приговорили к общественным работам и штрафу в полмиллиона долларов.После "Зены" громких проектов у нее не было: эпизоды в "Секретных материалах", одной из частей "Человека-паука", "Евротуре", "Вершине озера", "Парках и зонах отдыха", озвучка мультфильмов."Беверли-Хиллз, 90210"Близнецы Уолш переезжают из Миннеаполиса в Лос-Анджелес и пытаются интегрироваться в среду местных школьников. Молодежный проект был передовым для своего времени: обсуждались подростковые проблемы, вопросы о дружбе и любви, социальные аспекты (алкоголизм, домашнее насилие, антисемитизм, разного рода зависимости).Первый сезон вышел летом 1991-го. Подростки выбрали кумиром Джейсона Пристли. Голубоглазый актер даже сам поставил ряд эпизодов и спродюсировал несколько из них. Затем снимался в триллерах и драмах, участвовал в разных ТВ-проектах. Один из недавних — канадский сериал "Частные сыщики". Параллельно Джейсон занимается режиссурой, активно участвует в автомобильных гонках.Его экранную возлюбленную сыграла Дженни Гарт. Потом она играла в американских сериалах (в основном второстепенные роли), участвовала в шоу "Танцы со звездами", создала собственное реалити-шоу.Брайан Остин Грин проработал в сериале десять лет, а после появлялся в основном на ТВ: "Тайны Смолвиля", "Отчаянные домохозяйки". В последнее время о нем вспоминают преимущественно как об экс-партнере Меган Фокс."Простые истины"В российской — и более наивной — версии "Эйфории" участвовали и звезды (Ольга Будина, Алексей Гуськов, Евгений Князев) и обычные школьники. Проект стал одним из первых в карьере некоторых актеров, позже прославившихся в кино и театре.Например, Татьяна Арнтгольц сыграла отличницу Катю Трофимову. Сейчас она больше известна по ролям в мелодрамах ("И все-таки я люблю"), драмах ("Фурцева", "Чемпионы").Анастасия Задорожная потом снималась в комедиях и драмах, клипах, выпускала музыкальные альбомы, участвовала в развлекательных шоу на ТВ и театральных постановках. Проект о школьниках стал для нее хорошим стартом.Кстати, в одном из эпизодов "Простых истин" Данила Козловский исполнил роль хулигана-шестиклассника."Дикий ангел"Многие зрители учили песни Наталии Орейро, не зная испанский. Аргентинский хит транслировали по всему миру, а каждый повторный показ в России ставил рекорды по просмотрам."Наша Наташа" после "Дикого ангела" снималась в сериалах, популярных в основном в Латинской Америке, а фильмы с ее участием получили множество наград. Появилась она и в российской картине "В ритме танго" — в роли жены футболиста, который приезжает в Москву.Музыкальная карьера Орейро оказалась еще более успешной — гастролирует по всему миру. Особенно ее любят в России, и она даже оформила здесь гражданство.Во время тура "Наша Наташа" певица объехала 19 российских городов. Кроме того, записала трек "United by Love" к чемпионату мира по футболу 2018 года.Что касается Факундо Араны, то он ограничился аргентинскими сериалами, часто играя полицейских или добрых разбойников. У него немало номинаций на престижные телепремии.С Орейро он воссоединился на экране в проекте "Ты — моя жизнь". Тоже весьма успешном.

https://ria.ru/20221024/kino-1825670397.html

беверли-хиллз

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2022

Анна Нехаева

Анна Нехаева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Нехаева

люси лоулесс, дэвид швиммер, дженнифер энистон, беверли-хиллз, top gear, наталия орейро, мэтт леблан, мэттью перри, кино и сериалы, знаменитости, что посмотреть