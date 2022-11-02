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"Друзья" и "Петербургские тайны": что сейчас делают звезды сериалов 90-х - РИА Новости, 02.11.2022
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20221102/kino-1828445462.html
"Друзья" и "Петербургские тайны": что сейчас делают звезды сериалов 90-х
"Друзья" и "Петербургские тайны": что сейчас делают звезды сериалов 90-х - РИА Новости, 02.11.2022
"Друзья" и "Петербургские тайны": что сейчас делают звезды сериалов 90-х
Жизненные перипетии "Друзей", Зены, школьников из "Простых истин" и Милагрос в 1990-е волновали многих не меньше собственных. Кого-то из артистов эти кинохиты... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T08:00
2022-11-02T08:16
люси лоулесс
дэвид швиммер
дженнифер энистон
беверли-хиллз
top gear
наталия орейро
мэтт леблан
мэттью перри
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости, Анна Нехаева. Жизненные перипетии "Друзей", Зены, школьников из "Простых истин" и Милагрос в 1990-е волновали многих не меньше собственных. Кого-то из артистов эти кинохиты сделали звездами, другие стали актерами второго плана, третьи полностью сменили амплуа. В день рождения исполнителя роли Росса из культового ситкома вспомним, где можно увидеть своих кумиров сейчас."Друзья"Наверное, каждый посмотрел хотя бы один эпизод этого комедийного сериала. Главные герои — шестеро приятелей: преподаватель-палеонтолог Росс (Дэвид Швиммер), избалованная Рэйчел (Дженнифер Энистон), ее лучшая подруга-повар Моника (Кортни Кокс), комплексующий и саркастичный офисный работник Чендлер (Мэттью Перри), актер Джоуи (Мэтт Леблан), хиппующая массажистка и музыкант Фиби (Лиза Кудроу).На протяжении десяти сезонов они влюблялись, ругались, мирились и выпутывались из курьезных ситуаций. Проект получил шесть "Эмми" и "Золотой глобус" за лучшую женскую роль (Энистон).Дженнифер считалась самой популярной из шестерки. После завершения проекта снималась в основном в ромкомах ("Развод по-американски", "Марли и я", "Несносные боссы"), довольно успешно исполняя главные роли. А недавнее "Утреннее шоу" показало, что актриса умеет работать и в драматическом жанре.Именинник Швиммер снял несколько эпизодов "Друзей", получил роль в триллере "Ничего, кроме правды", озвучил жирафа Мелмана в "Мадагаскаре", участвовал в театральных постановках и был режиссером ряда сериалов. Но с Россом в его фильмографии никто не сравнится.Кортни Кокс параллельно с ситкомом появилась в культовой франшизе "Крик", а потом — в сериалах ("Американская семейка", "Город хищниц"), артхаусе ("День матери") и хоррорах.Кудроу сосредоточилась на карьере продюсера. Но эпизодически снималась: "P. S. Я люблю тебя", "Отель для собак", "Отличница легкого поведения".Мэтт Леблан получил "Золотой глобус" за комедию "Эпизоды". Одна из запоминающихся ролей — ведущий автомобильного шоу "Top Gear".А среди основных карьерных вех Мэттью Перри — кинокартины "Девять ярдов" и "Папе снова 17"."Петербургские тайны"В вольной экранизации романа Всеволода Крестовского "Петербургские трущобы" участвовали многие известные артисты.Действие происходит в конце 1830-х. В центре сюжета — семьи князей Чечевинских и Шадурских. Авторы убрали социальный пласт и сфокусировались на драматическом аспекте. За судьбами героев, которых играли Лидия Федосеева-Шукшина, Наталья Гундарева, Валентина Талызина, следила, пожалуй, вся страна.Елена Яковлева после этого проекта стала звездой: чего стоит одна "Каменская". В последнее время актриса часто снимается в киноблокбастерах, играет в театре и сериалах на онлайн-платформах.Ирина Розанова тоже работала в "Каменской", а также играла в исторических картинах, драмах и комедиях. Сейчас ее можно увидеть в проектах стримингов, как правило, в качестве персонажа второго плана.Сергей Чонишвили, уже в "Петербургских тайнах" запомнившийся зрителям своим тембром, озвучил множество рекламных роликов, снимается в фильмах и сериалах.Кстати, в "Тайнах" одну из своих первых ролей сыграл худрук Губернского театра Сергей Безруков."Зена — королева воинов"Нечасто актеры повторяют экранные амплуа в реальности, как звезда проекта "Зена — королева воинов" Люси Лоулесс.Ее героиня в 1990-х путешествовала по миру, восстанавливая справедливость, и ловко метала лассо. На съемках актриса обходилась без дублеров, все трюки выполняла сама. Приключения амазонки были очень увлекательными.Участница "Гринписа" — в феврале 2012-го Лоулесс вместе с другими экоактивистами захватила нефтедобывающую вышку недалеко от Новой Зеландии. Протестовали несколько дней, потом вмешалась полиция. Актрису приговорили к общественным работам и штрафу в полмиллиона долларов.После "Зены" громких проектов у нее не было: эпизоды в "Секретных материалах", одной из частей "Человека-паука", "Евротуре", "Вершине озера", "Парках и зонах отдыха", озвучка мультфильмов."Беверли-Хиллз, 90210"Близнецы Уолш переезжают из Миннеаполиса в Лос-Анджелес и пытаются интегрироваться в среду местных школьников. Молодежный проект был передовым для своего времени: обсуждались подростковые проблемы, вопросы о дружбе и любви, социальные аспекты (алкоголизм, домашнее насилие, антисемитизм, разного рода зависимости).Первый сезон вышел летом 1991-го. Подростки выбрали кумиром Джейсона Пристли. Голубоглазый актер даже сам поставил ряд эпизодов и спродюсировал несколько из них. Затем снимался в триллерах и драмах, участвовал в разных ТВ-проектах. Один из недавних — канадский сериал "Частные сыщики". Параллельно Джейсон занимается режиссурой, активно участвует в автомобильных гонках.Его экранную возлюбленную сыграла Дженни Гарт. Потом она играла в американских сериалах (в основном второстепенные роли), участвовала в шоу "Танцы со звездами", создала собственное реалити-шоу.Брайан Остин Грин проработал в сериале десять лет, а после появлялся в основном на ТВ: "Тайны Смолвиля", "Отчаянные домохозяйки". В последнее время о нем вспоминают преимущественно как об экс-партнере Меган Фокс."Простые истины"В российской — и более наивной — версии "Эйфории" участвовали и звезды (Ольга Будина, Алексей Гуськов, Евгений Князев) и обычные школьники. Проект стал одним из первых в карьере некоторых актеров, позже прославившихся в кино и театре.Например, Татьяна Арнтгольц сыграла отличницу Катю Трофимову. Сейчас она больше известна по ролям в мелодрамах ("И все-таки я люблю"), драмах ("Фурцева", "Чемпионы").Анастасия Задорожная потом снималась в комедиях и драмах, клипах, выпускала музыкальные альбомы, участвовала в развлекательных шоу на ТВ и театральных постановках. Проект о школьниках стал для нее хорошим стартом.Кстати, в одном из эпизодов "Простых истин" Данила Козловский исполнил роль хулигана-шестиклассника."Дикий ангел"Многие зрители учили песни Наталии Орейро, не зная испанский. Аргентинский хит транслировали по всему миру, а каждый повторный показ в России ставил рекорды по просмотрам."Наша Наташа" после "Дикого ангела" снималась в сериалах, популярных в основном в Латинской Америке, а фильмы с ее участием получили множество наград. Появилась она и в российской картине "В ритме танго" — в роли жены футболиста, который приезжает в Москву.Музыкальная карьера Орейро оказалась еще более успешной — гастролирует по всему миру. Особенно ее любят в России, и она даже оформила здесь гражданство.Во время тура "Наша Наташа" певица объехала 19 российских городов. Кроме того, записала трек "United by Love" к чемпионату мира по футболу 2018 года.Что касается Факундо Араны, то он ограничился аргентинскими сериалами, часто играя полицейских или добрых разбойников. У него немало номинаций на престижные телепремии.С Орейро он воссоединился на экране в проекте "Ты — моя жизнь". Тоже весьма успешном.
https://ria.ru/20221024/kino-1825670397.html
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Анна Нехаева
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люси лоулесс, дэвид швиммер, дженнифер энистон, беверли-хиллз, top gear, наталия орейро, мэтт леблан, мэттью перри, кино и сериалы, знаменитости, что посмотреть
Люси Лоулесс, Дэвид Швиммер, Дженнифер Энистон, Беверли-Хиллз, Top Gear, Наталия Орейро, Мэтт Леблан, Мэттью Перри, Культура, Кино и сериалы, Знаменитости, что посмотреть
08:00 02.11.2022 (обновлено: 08:16 02.11.2022)
 

"Друзья" и "Петербургские тайны": что сейчас делают звезды сериалов 90-х

© Фото : Warner Bros. Studios Постер сериала "Друзья"
Постер сериала Друзья - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© Фото : Warner Bros. Studios
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости, Анна Нехаева. Жизненные перипетии "Друзей", Зены, школьников из "Простых истин" и Милагрос в 1990-е волновали многих не меньше собственных. Кого-то из артистов эти кинохиты сделали звездами, другие стали актерами второго плана, третьи полностью сменили амплуа. В день рождения исполнителя роли Росса из культового ситкома вспомним, где можно увидеть своих кумиров сейчас.

"Друзья"

Наверное, каждый посмотрел хотя бы один эпизод этого комедийного сериала. Главные герои — шестеро приятелей: преподаватель-палеонтолог Росс (Дэвид Швиммер), избалованная Рэйчел (Дженнифер Энистон), ее лучшая подруга-повар Моника (Кортни Кокс), комплексующий и саркастичный офисный работник Чендлер (Мэттью Перри), актер Джоуи (Мэтт Леблан), хиппующая массажистка и музыкант Фиби (Лиза Кудроу).
© Bright/Kauffman/Crane Productions (1994) Кадр из сериала "Друзья"
Кадр из сериала Друзья
© Bright/Kauffman/Crane Productions (1994)
Кадр из сериала "Друзья"
На протяжении десяти сезонов они влюблялись, ругались, мирились и выпутывались из курьезных ситуаций. Проект получил шесть "Эмми" и "Золотой глобус" за лучшую женскую роль (Энистон).
Дженнифер считалась самой популярной из шестерки. После завершения проекта снималась в основном в ромкомах ("Развод по-американски", "Марли и я", "Несносные боссы"), довольно успешно исполняя главные роли. А недавнее "Утреннее шоу" показало, что актриса умеет работать и в драматическом жанре.
© AP Photo / Invision/Evan AgostiniАмериканская актриса Дженнифер Энистон
Американская актриса Дженнифер Энистон - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© AP Photo / Invision/Evan Agostini
Американская актриса Дженнифер Энистон
Именинник Швиммер снял несколько эпизодов "Друзей", получил роль в триллере "Ничего, кроме правды", озвучил жирафа Мелмана в "Мадагаскаре", участвовал в театральных постановках и был режиссером ряда сериалов. Но с Россом в его фильмографии никто не сравнится.
Кортни Кокс параллельно с ситкомом появилась в культовой франшизе "Крик", а потом — в сериалах ("Американская семейка", "Город хищниц"), артхаусе ("День матери") и хоррорах.
© AP Photo / Invision/Rich Fury

Актер Дэвид Швиммер с женой Зоуи Бакман и дочерью Клео. Голливуд, 2015 год

Актер Дэвид Швиммер с женой Зоуи Бакман и дочерью Клео. Голливуд, 2015 год
1 из 2

Актер Дэвид Швиммер с женой Зоуи Бакман и дочерью Клео. Голливуд, 2015 год

© AP Photo / Invision/Rich Fury
© AP Photo / Invision / Charles SykesАмериканская актриса Кортни Кокс
Американская актриса Кортни Кокс
2 из 2
Американская актриса Кортни Кокс
© AP Photo / Invision / Charles Sykes
1 из 2

Актер Дэвид Швиммер с женой Зоуи Бакман и дочерью Клео. Голливуд, 2015 год

© AP Photo / Invision/Rich Fury
2 из 2
Американская актриса Кортни Кокс
© AP Photo / Invision / Charles Sykes
Кудроу сосредоточилась на карьере продюсера. Но эпизодически снималась: "P. S. Я люблю тебя", "Отель для собак", "Отличница легкого поведения".
Мэтт Леблан получил "Золотой глобус" за комедию "Эпизоды". Одна из запоминающихся ролей — ведущий автомобильного шоу "Top Gear".
А среди основных карьерных вех Мэттью Перри — кинокартины "Девять ярдов" и "Папе снова 17".
© AP Photo / Invision/Jordan StraussАмериканский актер Мэттью Перри
Американский актер Мэттью Перри
1 из 2
Американский актер Мэттью Перри
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
© AP Photo / Jordan Strauss

Американский актер Мэтт Леблан

Американский актер Мэтт ЛеБлан
2 из 2

Американский актер Мэтт Леблан

© AP Photo / Jordan Strauss
1 из 2
Американский актер Мэттью Перри
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
2 из 2

Американский актер Мэтт Леблан

© AP Photo / Jordan Strauss

"Петербургские тайны"

В вольной экранизации романа Всеволода Крестовского "Петербургские трущобы" участвовали многие известные артисты.
© Останкино (1994-1995)Кадр из фильма "Петербургские тайны"
Кадр из фильма Петербургские тайны
© Останкино (1994-1995)
Кадр из фильма "Петербургские тайны"
Действие происходит в конце 1830-х. В центре сюжета — семьи князей Чечевинских и Шадурских. Авторы убрали социальный пласт и сфокусировались на драматическом аспекте. За судьбами героев, которых играли Лидия Федосеева-Шукшина, Наталья Гундарева, Валентина Талызина, следила, пожалуй, вся страна.
© Останкино (1994-1995)Кадр из фильма "Петербургские тайны"
Кадр из фильма Петербургские тайны
© Останкино (1994-1995)
Кадр из фильма "Петербургские тайны"
Елена Яковлева после этого проекта стала звездой: чего стоит одна "Каменская". В последнее время актриса часто снимается в киноблокбастерах, играет в театре и сериалах на онлайн-платформах.
Ирина Розанова тоже работала в "Каменской", а также играла в исторических картинах, драмах и комедиях. Сейчас ее можно увидеть в проектах стримингов, как правило, в качестве персонажа второго плана.
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в медиабанк

Елена Яковлева на пресс-конференции, посвященной созданию фильма "Последний богатырь", в Москве

Актриса Елена Яковлева
1 из 3

Елена Яковлева на пресс-конференции, посвященной созданию фильма "Последний богатырь", в Москве

© РИА Новости / Евгения Новоженина
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанк

Ирина Розанова на премьере фильма "Скажи ей" в кинотеатре "Художественный"

Актриса Ирина Розанова
2 из 3

Ирина Розанова на премьере фильма "Скажи ей" в кинотеатре "Художественный"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанк

Сергей Чонишвили в роли Глумова в спектакле "Балалайкин и Ко" в постановке Сергея Газарова. "Прогресс Сцена Армена Джигарханяна"

Актер Сергей Чонишвили
3 из 3

Сергей Чонишвили в роли Глумова в спектакле "Балалайкин и Ко" в постановке Сергея Газарова. "Прогресс Сцена Армена Джигарханяна"

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
1 из 3

Елена Яковлева на пресс-конференции, посвященной созданию фильма "Последний богатырь", в Москве

© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в медиабанк
2 из 3

Ирина Розанова на премьере фильма "Скажи ей" в кинотеатре "Художественный"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
3 из 3

Сергей Чонишвили в роли Глумова в спектакле "Балалайкин и Ко" в постановке Сергея Газарова. "Прогресс Сцена Армена Джигарханяна"

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Сергей Чонишвили, уже в "Петербургских тайнах" запомнившийся зрителям своим тембром, озвучил множество рекламных роликов, снимается в фильмах и сериалах.
Кстати, в "Тайнах" одну из своих первых ролей сыграл худрук Губернского театра Сергей Безруков.

"Зена — королева воинов"

© MCA Television Entertainment Inc. (1995 – 2001)Кадр из сериала "Зена — королева воинов"
Кадр из сериала Зена – королева воинов
© MCA Television Entertainment Inc. (1995 – 2001)
Кадр из сериала "Зена — королева воинов"
Нечасто актеры повторяют экранные амплуа в реальности, как звезда проекта "Зена — королева воинов" Люси Лоулесс.
Ее героиня в 1990-х путешествовала по миру, восстанавливая справедливость, и ловко метала лассо. На съемках актриса обходилась без дублеров, все трюки выполняла сама. Приключения амазонки были очень увлекательными.
© AP Photo / Andy KropaАктриса Люси Лоулесс
Актриса Люси Лоулесс - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© AP Photo / Andy Kropa
Актриса Люси Лоулесс
Участница "Гринписа" — в феврале 2012-го Лоулесс вместе с другими экоактивистами захватила нефтедобывающую вышку недалеко от Новой Зеландии. Протестовали несколько дней, потом вмешалась полиция. Актрису приговорили к общественным работам и штрафу в полмиллиона долларов.
После "Зены" громких проектов у нее не было: эпизоды в "Секретных материалах", одной из частей "Человека-паука", "Евротуре", "Вершине озера", "Парках и зонах отдыха", озвучка мультфильмов.

"Беверли-Хиллз, 90210"

© 20th Century Fox Television (1990-2000)Кадр из сериала "Беверли-Хиллз, 90210"
Кадр из сериала Беверли-Хиллз 90210
© 20th Century Fox Television (1990-2000)
Кадр из сериала "Беверли-Хиллз, 90210"
Близнецы Уолш переезжают из Миннеаполиса в Лос-Анджелес и пытаются интегрироваться в среду местных школьников. Молодежный проект был передовым для своего времени: обсуждались подростковые проблемы, вопросы о дружбе и любви, социальные аспекты (алкоголизм, домашнее насилие, антисемитизм, разного рода зависимости).
© 20th Century Fox Television (1990-2000)Кадр из сериала "Беверли-Хиллз, 90210"
Кадр из сериала Беверли-Хиллз 90210
© 20th Century Fox Television (1990-2000)
Кадр из сериала "Беверли-Хиллз, 90210"
Первый сезон вышел летом 1991-го. Подростки выбрали кумиром Джейсона Пристли. Голубоглазый актер даже сам поставил ряд эпизодов и спродюсировал несколько из них. Затем снимался в триллерах и драмах, участвовал в разных ТВ-проектах. Один из недавних — канадский сериал "Частные сыщики". Параллельно Джейсон занимается режиссурой, активно участвует в автомобильных гонках.
© AFP 2022 / Valery HacheКанадский актер и режиссер Джейсон Пристли
Канадский актер и режиссер Джейсон Пристли - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© AFP 2022 / Valery Hache
Канадский актер и режиссер Джейсон Пристли
Его экранную возлюбленную сыграла Дженни Гарт. Потом она играла в американских сериалах (в основном второстепенные роли), участвовала в шоу "Танцы со звездами", создала собственное реалити-шоу.
Брайан Остин Грин проработал в сериале десять лет, а после появлялся в основном на ТВ: "Тайны Смолвиля", "Отчаянные домохозяйки". В последнее время о нем вспоминают преимущественно как об экс-партнере Меган Фокс.
© AP Photo / Christopher SmithАктер, продюсер и режиссер Брайан Остин Грин
Актер, продюсер и режиссер Брайан Остин Грин
1 из 3
Актер, продюсер и режиссер Брайан Остин Грин
© AP Photo / Christopher Smith
© AP Photo / Invision/John Shearer

Меган Фокс и Брайан Остин Грин на церемонии вручения премии "Золотой глобус"

Меган Фокс и Брайан Остин Грин на 70-й ежегодной премии Золотой глобус в Беверли-Хиллз, США
2 из 3

Меган Фокс и Брайан Остин Грин на церемонии вручения премии "Золотой глобус"

© AP Photo / Invision/John Shearer
© AP Photo / Chris PizzelloАктриса Дженни Гарт
Актриса Дженни Гарт
3 из 3
Актриса Дженни Гарт
© AP Photo / Chris Pizzello
1 из 3
Актер, продюсер и режиссер Брайан Остин Грин
© AP Photo / Christopher Smith
2 из 3

Меган Фокс и Брайан Остин Грин на церемонии вручения премии "Золотой глобус"

© AP Photo / Invision/John Shearer
3 из 3
Актриса Дженни Гарт
© AP Photo / Chris Pizzello

"Простые истины"

В российской — и более наивной — версии "Эйфории" участвовали и звезды (Ольга Будина, Алексей Гуськов, Евгений Князев) и обычные школьники. Проект стал одним из первых в карьере некоторых актеров, позже прославившихся в кино и театре.
© Синебридж (1999-2003)Кадр из сериала "Простые истины"
Кадр из сериала Простые истины
© Синебридж (1999-2003)
Кадр из сериала "Простые истины"
Например, Татьяна Арнтгольц сыграла отличницу Катю Трофимову. Сейчас она больше известна по ролям в мелодрамах ("И все-таки я люблю"), драмах ("Фурцева", "Чемпионы").
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкАктриса Татьяна Арнтгольц
Актриса Татьяна Арнтгольц - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актриса Татьяна Арнтгольц
Анастасия Задорожная потом снималась в комедиях и драмах, клипах, выпускала музыкальные альбомы, участвовала в развлекательных шоу на ТВ и театральных постановках. Проект о школьниках стал для нее хорошим стартом.
© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в медиабанкАктриса Анастасия Задорожная
Актриса Анастасия Задорожная - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Актриса Анастасия Задорожная
Кстати, в одном из эпизодов "Простых истин" Данила Козловский исполнил роль хулигана-шестиклассника.

"Дикий ангел"

Многие зрители учили песни Наталии Орейро, не зная испанский. Аргентинский хит транслировали по всему миру, а каждый повторный показ в России ставил рекорды по просмотрам.
© Televisión Federal (Telefe) (1998)Кадр из сериала "Дикий ангел"
Кадр из сериала Дикий ангел
© Televisión Federal (Telefe) (1998)
Кадр из сериала "Дикий ангел"
"Наша Наташа" после "Дикого ангела" снималась в сериалах, популярных в основном в Латинской Америке, а фильмы с ее участием получили множество наград. Появилась она и в российской картине "В ритме танго" — в роли жены футболиста, который приезжает в Москву.
© AFP 2022 / Alberto PizzoliАктриса и певица Наталия Орейро
Актриса и певица Наталья Орейро - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© AFP 2022 / Alberto Pizzoli
Актриса и певица Наталия Орейро
Музыкальная карьера Орейро оказалась еще более успешной — гастролирует по всему миру. Особенно ее любят в России, и она даже оформила здесь гражданство.
Во время тура "Наша Наташа" певица объехала 19 российских городов. Кроме того, записала трек "United by Love" к чемпионату мира по футболу 2018 года.
Что касается Факундо Араны, то он ограничился аргентинскими сериалами, часто играя полицейских или добрых разбойников. У него немало номинаций на престижные телепремии.
CC BY 3.0 / Sergio DV / Аргентинский актер, певец и саксофонист Факундо Арана
Аргентинский актер, певец и саксофонист Факундо Арана - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
CC BY 3.0 / Sergio DV /
Аргентинский актер, певец и саксофонист Факундо Арана
С Орейро он воссоединился на экране в проекте "Ты — моя жизнь". Тоже весьма успешном.
Посетительница рассматривает картину Ольга Хохлова в мантилье (1917 год) художника П. Пикассо на выставке Пикассо & Хохлова в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
24 октября, 08:00Культура
Кто изображен на знаменитых картинах: любовь, трагедии и страсти моделей
 
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