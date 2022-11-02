https://ria.ru/20221102/kiev-1828769459.html

ВСУ продолжают строить фортификационные сооружения вокруг Киева

ВСУ продолжают строить фортификационные сооружения вокруг Киева - РИА Новости, 02.11.2022

ВСУ продолжают строить фортификационные сооружения вокруг Киева

В сухопутных войсках Украины сообщили, что продолжают укреплять рубежи обороны Киева, вокруг столицы возводятся фортификационные сооружения. РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T18:50

2022-11-02T18:50

2022-11-02T18:50

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. В сухопутных войсках Украины сообщили, что продолжают укреплять рубежи обороны Киева, вокруг столицы возводятся фортификационные сооружения."Продолжается усовершенствование системы инженерного оборудования и строительство фортификационных сооружений вокруг столицы. Исходя из выводов анализа защиты столицы в феврале-апреле, принимаются дополнительные меры по усилению обороны", - говорится в сообщении Сухопутных войск ВС Украины в Telegram-канале.В ведомстве отметили, что в первую очередь производят оборудование огневых позиций и укрытий для личного состава. Также сообщается, что устанавливаются взрывные и невзрывные инженерные заграждения перед позициями войск, таким образом создается система многоэшелонированной обороны путем наращивания районов рубежей и позиций.

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, киев, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр