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ВСУ продолжают строить фортификационные сооружения вокруг Киева
ВСУ продолжают строить фортификационные сооружения вокруг Киева - РИА Новости, 02.11.2022
ВСУ продолжают строить фортификационные сооружения вокруг Киева
В сухопутных войсках Украины сообщили, что продолжают укреплять рубежи обороны Киева, вокруг столицы возводятся фортификационные сооружения. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T18:50
2022-11-02T18:50
2022-11-02T18:50
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. В сухопутных войсках Украины сообщили, что продолжают укреплять рубежи обороны Киева, вокруг столицы возводятся фортификационные сооружения."Продолжается усовершенствование системы инженерного оборудования и строительство фортификационных сооружений вокруг столицы. Исходя из выводов анализа защиты столицы в феврале-апреле, принимаются дополнительные меры по усилению обороны", - говорится в сообщении Сухопутных войск ВС Украины в Telegram-канале.В ведомстве отметили, что в первую очередь производят оборудование огневых позиций и укрытий для личного состава. Также сообщается, что устанавливаются взрывные и невзрывные инженерные заграждения перед позициями войск, таким образом создается система многоэшелонированной обороны путем наращивания районов рубежей и позиций.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
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ВСУ продолжают строить фортификационные сооружения вокруг Киева
ВСУ продолжают укреплять рубежи обороны Киева и строят фортификационные сооружения