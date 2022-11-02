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ВСУ продолжают строить фортификационные сооружения вокруг Киева - РИА Новости, 02.11.2022
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ВСУ продолжают строить фортификационные сооружения вокруг Киева
ВСУ продолжают строить фортификационные сооружения вокруг Киева - РИА Новости, 02.11.2022
ВСУ продолжают строить фортификационные сооружения вокруг Киева
В сухопутных войсках Украины сообщили, что продолжают укреплять рубежи обороны Киева, вокруг столицы возводятся фортификационные сооружения. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T18:50
2022-11-02T18:50
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. В сухопутных войсках Украины сообщили, что продолжают укреплять рубежи обороны Киева, вокруг столицы возводятся фортификационные сооружения."Продолжается усовершенствование системы инженерного оборудования и строительство фортификационных сооружений вокруг столицы. Исходя из выводов анализа защиты столицы в феврале-апреле, принимаются дополнительные меры по усилению обороны", - говорится в сообщении Сухопутных войск ВС Украины в Telegram-канале.В ведомстве отметили, что в первую очередь производят оборудование огневых позиций и укрытий для личного состава. Также сообщается, что устанавливаются взрывные и невзрывные инженерные заграждения перед позициями войск, таким образом создается система многоэшелонированной обороны путем наращивания районов рубежей и позиций.
https://ria.ru/20221102/kakhovka-1828413308.html
украина
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в мире, украина, киев, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
18:50 02.11.2022
 
ВСУ продолжают строить фортификационные сооружения вокруг Киева

ВСУ продолжают укреплять рубежи обороны Киева и строят фортификационные сооружения

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. В сухопутных войсках Украины сообщили, что продолжают укреплять рубежи обороны Киева, вокруг столицы возводятся фортификационные сооружения.
"Продолжается усовершенствование системы инженерного оборудования и строительство фортификационных сооружений вокруг столицы. Исходя из выводов анализа защиты столицы в феврале-апреле, принимаются дополнительные меры по усилению обороны", - говорится в сообщении Сухопутных войск ВС Украины в Telegram-канале.
В ведомстве отметили, что в первую очередь производят оборудование огневых позиций и укрытий для личного состава. Также сообщается, что устанавливаются взрывные и невзрывные инженерные заграждения перед позициями войск, таким образом создается система многоэшелонированной обороны путем наращивания районов рубежей и позиций.
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