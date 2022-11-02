https://ria.ru/20221102/kiev-1828689147.html
Геращенко назвал причину сильного взрыва в Киеве
Геращенко назвал причину сильного взрыва в Киеве - РИА Новости, 02.11.2022
Геращенко назвал причину сильного взрыва в Киеве
Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что мощный взрыв, который слышали в Киеве, связан с подрывом боеприпасов саперами. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T15:24
2022-11-02T15:24
2022-11-02T15:24
специальная военная операция на украине
в мире
киев
киевская область
антон геращенко
мвд украины
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что мощный взрыв, который слышали в Киеве, связан с подрывом боеприпасов саперами."Десять минут назад был мощный взрыв, слышимый в Киеве. Это была работа саперов по подрыву боеприпасов в Киевской области - спокойно, без паники", - написал Геращенко в своем Telegram-канале.Ранее в Киевской областной военной администрации предупредили, что в среду в Бучанском районе проводятся работы по уничтожению боеприпасов, а в Вышгородском – учения саперов, поэтому могут быть слышны звуки взрывов.
https://ria.ru/20221011/ukraina-1822952807.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Геращенко назвал причину сильного взрыва в Киеве
Советник главы МВД Украины Геращенко: сильный взрыв в Киеве вызван подрывом боеприпасов