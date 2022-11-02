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Геращенко назвал причину сильного взрыва в Киеве - РИА Новости, 02.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Геращенко назвал причину сильного взрыва в Киеве
Геращенко назвал причину сильного взрыва в Киеве - РИА Новости, 02.11.2022
Геращенко назвал причину сильного взрыва в Киеве
Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что мощный взрыв, который слышали в Киеве, связан с подрывом боеприпасов саперами. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T15:24
2022-11-02T15:24
специальная военная операция на украине
в мире
киев
киевская область
антон геращенко
мвд украины
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что мощный взрыв, который слышали в Киеве, связан с подрывом боеприпасов саперами."Десять минут назад был мощный взрыв, слышимый в Киеве. Это была работа саперов по подрыву боеприпасов в Киевской области - спокойно, без паники", - написал Геращенко в своем Telegram-канале.Ранее в Киевской областной военной администрации предупредили, что в среду в Бучанском районе проводятся работы по уничтожению боеприпасов, а в Вышгородском – учения саперов, поэтому могут быть слышны звуки взрывов.
https://ria.ru/20221011/ukraina-1822952807.html
киев
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в мире, киев, киевская область, антон геращенко, мвд украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Киевская область, Антон Геращенко, МВД Украины
15:24 02.11.2022
 
Геращенко назвал причину сильного взрыва в Киеве

Советник главы МВД Украины Геращенко: сильный взрыв в Киеве вызван подрывом боеприпасов

© РИА Новости / Александр Максименко / Перейти в медиабанкАнтон Геращенко
Антон Геращенко - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Александр Максименко
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Антон Геращенко. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что мощный взрыв, который слышали в Киеве, связан с подрывом боеприпасов саперами.
"Десять минут назад был мощный взрыв, слышимый в Киеве. Это была работа саперов по подрыву боеприпасов в Киевской области - спокойно, без паники", - написал Геращенко в своем Telegram-канале.
Ранее в Киевской областной военной администрации предупредили, что в среду в Бучанском районе проводятся работы по уничтожению боеприпасов, а в Вышгородском – учения саперов, поэтому могут быть слышны звуки взрывов.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевКиевская областьАнтон ГеращенкоМВД Украины
 
 
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