https://ria.ru/20221102/kiev-1828689147.html

Геращенко назвал причину сильного взрыва в Киеве

Геращенко назвал причину сильного взрыва в Киеве - РИА Новости, 02.11.2022

Геращенко назвал причину сильного взрыва в Киеве

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что мощный взрыв, который слышали в Киеве, связан с подрывом боеприпасов саперами. РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T15:24

2022-11-02T15:24

2022-11-02T15:24

специальная военная операция на украине

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киевская область

антон геращенко

мвд украины

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что мощный взрыв, который слышали в Киеве, связан с подрывом боеприпасов саперами."Десять минут назад был мощный взрыв, слышимый в Киеве. Это была работа саперов по подрыву боеприпасов в Киевской области - спокойно, без паники", - написал Геращенко в своем Telegram-канале.Ранее в Киевской областной военной администрации предупредили, что в среду в Бучанском районе проводятся работы по уничтожению боеприпасов, а в Вышгородском – учения саперов, поэтому могут быть слышны звуки взрывов.

https://ria.ru/20221011/ukraina-1822952807.html

киев

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Ольга Фомченкова

в мире, киев, киевская область, антон геращенко, мвд украины