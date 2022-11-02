https://ria.ru/20221102/kherson-1828730745.html

Украинские войска выпустили 18 ракет из HIMARS по Херсону

Украинские войска выпустили 18 ракет из HIMARS по Херсону - РИА Новости, 02.11.2022

Украинские войска выпустили 18 ракет из HIMARS по Херсону

Украинские войска нанесли ракетный удар из РСЗО HIMARS по Херсону, 12 ракет сбила ПВО, 6 ракет упали в районе Антоновского моста через Днепр, сообщил в среду... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T17:06

2022-11-02T17:06

2022-11-02T17:16

специальная военная операция на украине

происшествия

херсон

херсонская область

рсзо himars

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/12/1817679861_0:154:3093:1894_1920x0_80_0_0_c09f82e77e172d5d97c21d2447206e56.jpg

ХЕРСОН, 2 ноя - РИА Новости. Украинские войска нанесли ракетный удар из РСЗО HIMARS по Херсону, 12 ракет сбила ПВО, 6 ракет упали в районе Антоновского моста через Днепр, сообщил в среду журналистам представитель экстренных служб Херсонской области."Киевский режим в 16:12 продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру города Херсон, выпустив 18 ракет Хаймарс, подразделения ПВО 12 ракет сбили, к сожалению, 6 ракет упали в районе Антоновского моста. Информация о жертвах и разрушениях уточняется", - сказал он.

херсон

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, херсон, херсонская область , рсзо himars, вооруженные силы украины