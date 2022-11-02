https://ria.ru/20221102/kherson-1828730745.html
Украинские войска выпустили 18 ракет из HIMARS по Херсону
Украинские войска выпустили 18 ракет из HIMARS по Херсону - РИА Новости, 02.11.2022
Украинские войска выпустили 18 ракет из HIMARS по Херсону
Украинские войска нанесли ракетный удар из РСЗО HIMARS по Херсону, 12 ракет сбила ПВО, 6 ракет упали в районе Антоновского моста через Днепр, сообщил в среду... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T17:06
2022-11-02T17:06
2022-11-02T17:16
специальная военная операция на украине
происшествия
херсон
херсонская область
рсзо himars
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/12/1817679861_0:154:3093:1894_1920x0_80_0_0_c09f82e77e172d5d97c21d2447206e56.jpg
ХЕРСОН, 2 ноя - РИА Новости. Украинские войска нанесли ракетный удар из РСЗО HIMARS по Херсону, 12 ракет сбила ПВО, 6 ракет упали в районе Антоновского моста через Днепр, сообщил в среду журналистам представитель экстренных служб Херсонской области."Киевский режим в 16:12 продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру города Херсон, выпустив 18 ракет Хаймарс, подразделения ПВО 12 ракет сбили, к сожалению, 6 ракет упали в районе Антоновского моста. Информация о жертвах и разрушениях уточняется", - сказал он.
херсон
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/12/1817679861_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_728615a831338a25c6c7195110db710d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, херсон, херсонская область , рсзо himars, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Херсон, Херсонская область , РСЗО HIMARS, Вооруженные силы Украины
17:06 02.11.2022 (обновлено: 17:16 02.11.2022)
Украинские войска выпустили 18 ракет из HIMARS по Херсону
Экстренные службы: ВСУ выпустили 18 ракет из HIMARS по Херсону, 12 из них сбила ПВО