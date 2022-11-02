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Украинские войска выпустили 18 ракет из HIMARS по Херсону - РИА Новости, 02.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска выпустили 18 ракет из HIMARS по Херсону
Украинские войска выпустили 18 ракет из HIMARS по Херсону - РИА Новости, 02.11.2022
Украинские войска выпустили 18 ракет из HIMARS по Херсону
Украинские войска нанесли ракетный удар из РСЗО HIMARS по Херсону, 12 ракет сбила ПВО, 6 ракет упали в районе Антоновского моста через Днепр, сообщил в среду... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T17:06
2022-11-02T17:16
специальная военная операция на украине
происшествия
херсон
херсонская область
рсзо himars
вооруженные силы украины
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ХЕРСОН, 2 ноя - РИА Новости. Украинские войска нанесли ракетный удар из РСЗО HIMARS по Херсону, 12 ракет сбила ПВО, 6 ракет упали в районе Антоновского моста через Днепр, сообщил в среду журналистам представитель экстренных служб Херсонской области."Киевский режим в 16:12 продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру города Херсон, выпустив 18 ракет Хаймарс, подразделения ПВО 12 ракет сбили, к сожалению, 6 ракет упали в районе Антоновского моста. Информация о жертвах и разрушениях уточняется", - сказал он.
херсон
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происшествия, херсон, херсонская область , рсзо himars, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Херсон, Херсонская область , РСЗО HIMARS, Вооруженные силы Украины
17:06 02.11.2022 (обновлено: 17:16 02.11.2022)
 
Украинские войска выпустили 18 ракет из HIMARS по Херсону

Экстренные службы: ВСУ выпустили 18 ракет из HIMARS по Херсону, 12 из них сбила ПВО

© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy MartinezАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy Martinez
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
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ХЕРСОН, 2 ноя - РИА Новости. Украинские войска нанесли ракетный удар из РСЗО HIMARS по Херсону, 12 ракет сбила ПВО, 6 ракет упали в районе Антоновского моста через Днепр, сообщил в среду журналистам представитель экстренных служб Херсонской области.
"Киевский режим в 16:12 продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру города Херсон, выпустив 18 ракет Хаймарс, подразделения ПВО 12 ракет сбили, к сожалению, 6 ракет упали в районе Антоновского моста. Информация о жертвах и разрушениях уточняется", - сказал он.
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 02.11.2022
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияХерсонХерсонская областьРСЗО HIMARSВооруженные силы Украины
 
 
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