https://ria.ru/20221102/kherson-1828688139.html
Херсонские власти не исключили принудительного вывоза жителей
Херсонские власти не исключили принудительного вывоза жителей - РИА Новости, 02.11.2022
Херсонские власти не исключили принудительного вывоза жителей
Вывоз людей из Херсонской области идет на добровольной основе, но в случае военных действий возможно принудительное перемещение жителей, сообщил заместитель... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T15:21
2022-11-02T15:21
2022-11-02T15:21
специальная военная операция на украине
безопасность
кирилл стремоусов
россия
херсонская область
украина
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости. Вывоз людей из Херсонской области идет на добровольной основе, но в случае военных действий возможно принудительное перемещение жителей, сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов."Речь идет о вашей безопасности… Все это добровольно, никто никого не принуждает", - сказал Стремоусов в видеообращении в Telegram-канале. При этом, по его словам, "если будут проходить военные действия... это может быть опасно", и солдаты будут вынуждены принудительно вывозить людей. Стремоусов поблагодарил всех, кто прислушался и уже выехал с прифронтовых районов области, дав возможность военным спокойно делать свое дело.Ситуация в регионе остается неспокойной. Сейчас жителей Херсонской области вывозят за пределы 15-километровой зоны от Днепра, по данным региональных властей, в связи с подготовкой Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС. Всего планируется отселить до 70 тысяч человек.Все последнее время украинские войска в Херсонской области небольшими группами "тестируют" оборону ВС РФ. В минувшее воскресенье Стремоусов заявил РИА Новости, что Украина может предпринять попытку широкомасштабного наступления в ближайшие дни.
https://ria.ru/20221102/kakhovka-1828413308.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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безопасность, кирилл стремоусов, россия, херсонская область , украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Кирилл Стремоусов, Россия, Херсонская область , Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Херсонские власти не исключили принудительного вывоза жителей
Стремоусов не исключил, что жителей Херсонской области придется вывозить принудительно