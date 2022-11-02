https://ria.ru/20221102/kherson-1828688139.html

Херсонские власти не исключили принудительного вывоза жителей

Херсонские власти не исключили принудительного вывоза жителей - РИА Новости, 02.11.2022

Херсонские власти не исключили принудительного вывоза жителей

Вывоз людей из Херсонской области идет на добровольной основе, но в случае военных действий возможно принудительное перемещение жителей, сообщил заместитель... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T15:21

2022-11-02T15:21

2022-11-02T15:21

специальная военная операция на украине

безопасность

кирилл стремоусов

россия

херсонская область

украина

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости. Вывоз людей из Херсонской области идет на добровольной основе, но в случае военных действий возможно принудительное перемещение жителей, сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов."Речь идет о вашей безопасности… Все это добровольно, никто никого не принуждает", - сказал Стремоусов в видеообращении в Telegram-канале. При этом, по его словам, "если будут проходить военные действия... это может быть опасно", и солдаты будут вынуждены принудительно вывозить людей. Стремоусов поблагодарил всех, кто прислушался и уже выехал с прифронтовых районов области, дав возможность военным спокойно делать свое дело.Ситуация в регионе остается неспокойной. Сейчас жителей Херсонской области вывозят за пределы 15-километровой зоны от Днепра, по данным региональных властей, в связи с подготовкой Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС. Всего планируется отселить до 70 тысяч человек.Все последнее время украинские войска в Херсонской области небольшими группами "тестируют" оборону ВС РФ. В минувшее воскресенье Стремоусов заявил РИА Новости, что Украина может предпринять попытку широкомасштабного наступления в ближайшие дни.

https://ria.ru/20221102/kakhovka-1828413308.html

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херсонская область

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, кирилл стремоусов, россия, херсонская область , украина, ситуация в днр и лнр