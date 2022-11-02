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Херсонские власти не исключили принудительного вывоза жителей - РИА Новости, 02.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221102/kherson-1828688139.html
Херсонские власти не исключили принудительного вывоза жителей
Херсонские власти не исключили принудительного вывоза жителей - РИА Новости, 02.11.2022
Херсонские власти не исключили принудительного вывоза жителей
Вывоз людей из Херсонской области идет на добровольной основе, но в случае военных действий возможно принудительное перемещение жителей, сообщил заместитель... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T15:21
2022-11-02T15:21
специальная военная операция на украине
безопасность
кирилл стремоусов
россия
херсонская область
украина
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости. Вывоз людей из Херсонской области идет на добровольной основе, но в случае военных действий возможно принудительное перемещение жителей, сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов."Речь идет о вашей безопасности… Все это добровольно, никто никого не принуждает", - сказал Стремоусов в видеообращении в Telegram-канале. При этом, по его словам, "если будут проходить военные действия... это может быть опасно", и солдаты будут вынуждены принудительно вывозить людей. Стремоусов поблагодарил всех, кто прислушался и уже выехал с прифронтовых районов области, дав возможность военным спокойно делать свое дело.Ситуация в регионе остается неспокойной. Сейчас жителей Херсонской области вывозят за пределы 15-километровой зоны от Днепра, по данным региональных властей, в связи с подготовкой Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС. Всего планируется отселить до 70 тысяч человек.Все последнее время украинские войска в Херсонской области небольшими группами "тестируют" оборону ВС РФ. В минувшее воскресенье Стремоусов заявил РИА Новости, что Украина может предпринять попытку широкомасштабного наступления в ближайшие дни.
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безопасность, кирилл стремоусов, россия, херсонская область , украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Кирилл Стремоусов, Россия, Херсонская область , Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
15:21 02.11.2022
 
Херсонские власти не исключили принудительного вывоза жителей

Стремоусов не исключил, что жителей Херсонской области придется вывозить принудительно

© РИА Новости / Мария МарикянЖители Херсона эвакуируются на катере по Днепру
Жители Херсона эвакуируются на катере по Днепру - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Мария Марикян
Жители Херсона эвакуируются на катере по Днепру. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости. Вывоз людей из Херсонской области идет на добровольной основе, но в случае военных действий возможно принудительное перемещение жителей, сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.
"Речь идет о вашей безопасности… Все это добровольно, никто никого не принуждает", - сказал Стремоусов в видеообращении в Telegram-канале. При этом, по его словам, "если будут проходить военные действия... это может быть опасно", и солдаты будут вынуждены принудительно вывозить людей. Стремоусов поблагодарил всех, кто прислушался и уже выехал с прифронтовых районов области, дав возможность военным спокойно делать свое дело.
Ситуация в регионе остается неспокойной. Сейчас жителей Херсонской области вывозят за пределы 15-километровой зоны от Днепра, по данным региональных властей, в связи с подготовкой Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС. Всего планируется отселить до 70 тысяч человек.
Все последнее время украинские войска в Херсонской области небольшими группами "тестируют" оборону ВС РФ. В минувшее воскресенье Стремоусов заявил РИА Новости, что Украина может предпринять попытку широкомасштабного наступления в ближайшие дни.
Военнослужащие РФ возле здания Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
08:00Специальная военная операция на Украине
"Об этом уже говорят открыто". Что начинается в Херсонской области
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКирилл СтремоусовРоссияХерсонская областьУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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