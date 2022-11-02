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Украинские войска за ночь выпустили 24 ракеты по Херсону - РИА Новости, 02.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221102/kherson-1828589034.html
Украинские войска за ночь выпустили 24 ракеты по Херсону
Украинские войска за ночь выпустили 24 ракеты по Херсону - РИА Новости, 02.11.2022
Украинские войска за ночь выпустили 24 ракеты по Херсону
Украинские войска всю ночь обстреливали Херсон ракетами из американской РСЗО HIMARS, ПВО сбила 21 ракету, еще три упали в воду возле Антоновского моста, сообщил РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T10:45
2022-11-02T10:50
специальная военная операция на украине
происшествия
херсон
вооруженные силы украины
херсонская область
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ХЕРСОН, 2 ноя - РИА Новости. Украинские войска всю ночь обстреливали Херсон ракетами из американской РСЗО HIMARS, ПВО сбила 21 ракету, еще три упали в воду возле Антоновского моста, сообщил в среду журналистам представитель экстренных служб Херсонской области.Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров.
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происшествия, херсон, вооруженные силы украины, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Херсон, Вооруженные силы Украины, Херсонская область
10:45 02.11.2022 (обновлено: 10:50 02.11.2022)
 
Украинские войска за ночь выпустили 24 ракеты по Херсону

Экстренные службы: ВСУ выпустили за ночь 24 ракеты по Херсону, 21 из них сбила ПВО

© РИА Новости / РИА Новости Крым / Перейти в медиабанкНабережная реки Днепр в Херсоне
Набережная реки Днепр в Херсоне - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / РИА Новости Крым
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Набережная реки Днепр в Херсоне. Архивное фото
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ХЕРСОН, 2 ноя - РИА Новости. Украинские войска всю ночь обстреливали Херсон ракетами из американской РСЗО HIMARS, ПВО сбила 21 ракету, еще три упали в воду возле Антоновского моста, сообщил в среду журналистам представитель экстренных служб Херсонской области.
"В течение ночи киевский режим обстреливал гражданскую инфраструктуру города Херсон, выпустив в общей сложности 24 ракеты HIMARS, 21 ракета сбита подразделениями ПВО, три ракеты сошли с траектории и упали в воду в районе Антоновского моста", - рассказал он.
Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров.
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