https://ria.ru/20221102/kherson-1828589034.html

Украинские войска за ночь выпустили 24 ракеты по Херсону

Украинские войска за ночь выпустили 24 ракеты по Херсону - РИА Новости, 02.11.2022

Украинские войска за ночь выпустили 24 ракеты по Херсону

Украинские войска всю ночь обстреливали Херсон ракетами из американской РСЗО HIMARS, ПВО сбила 21 ракету, еще три упали в воду возле Антоновского моста, сообщил РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T10:45

2022-11-02T10:45

2022-11-02T10:50

специальная военная операция на украине

происшествия

херсон

вооруженные силы украины

херсонская область

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ХЕРСОН, 2 ноя - РИА Новости. Украинские войска всю ночь обстреливали Херсон ракетами из американской РСЗО HIMARS, ПВО сбила 21 ракету, еще три упали в воду возле Антоновского моста, сообщил в среду журналистам представитель экстренных служб Херсонской области.Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров.

херсон

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, херсон, вооруженные силы украины, херсонская область