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ВСУ в боях под Харьковом теряют по 120 человек в день, сообщил источник - РИА Новости, 02.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221102/kharkov-1828640135.html
ВСУ в боях под Харьковом теряют по 120 человек в день, сообщил источник
ВСУ в боях под Харьковом теряют по 120 человек в день, сообщил источник - РИА Новости, 02.11.2022
ВСУ в боях под Харьковом теряют по 120 человек в день, сообщил источник
Украина, пытаясь прорвать оборону российских войск в Харьковской области, теряет убитыми и ранеными в среднем 120 военных в день, сообщил РИА Новости источник в РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T13:12
2022-11-02T19:57
специальная военная операция на украине
харьковская область
украина
россия
безопасность
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ЛУГАНСК, 2 ноя – РИА Новости. Украина, пытаясь прорвать оборону российских войск в Харьковской области, теряет убитыми и ранеными в среднем 120 военных в день, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах."На данном (двуреченском - ред.) направлении в Харьковской области уже около трех недель каждый день противник осуществляет попытки прорыва и наступления, минимум 100-120 человек теряет. Неважно сколько из них двухсотых (убитых – ред.), сколько трехсотых (раненых – ред.), но по радиоперехватам, по нашим разведданным минимум 120 человек", - рассказал собеседник агентства.Он уточнил, что бойцы 6-й армии Западного военного округа на данном направлении успешно держат оборону и не дают противнику продвигаться.Накануне Минобороны РФ в своей сводке сообщило, что в ЛНР и Харьковской области за сутки уничтожено около 180 украинских военных и иностранных наемников. "И это только здесь, на нашем направлении, в Харьковской области", - пояснил собеседник."При этом таких направлений несколько, на которых конкретно у них огромные потери. Я не знаю, почему они так относятся к человеческим жизням своих военнослужащих, но тем не менее, постоянно продолжают отправлять их, проще сказать, на убой", - заключил он.
https://ria.ru/20221101/samolety-1828420372.html
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"Каждый день противник осуществляет попытки прорыва обороны" – силовик о ситуации под Харьковом
"Каждый день противник осуществляет попытки прорыва обороны" – силовик о ситуации под Харьковом
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харьковская область, украина, россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Украина, Россия, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
13:12 02.11.2022 (обновлено: 19:57 02.11.2022)
 
ВСУ в боях под Харьковом теряют по 120 человек в день, сообщил источник

Источник: ВСУ в боях в Харьковской области теряют в среднем по 120 человек

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ЛУГАНСК, 2 ноя – РИА Новости. Украина, пытаясь прорвать оборону российских войск в Харьковской области, теряет убитыми и ранеными в среднем 120 военных в день, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах.
"На данном (двуреченском - ред.) направлении в Харьковской области уже около трех недель каждый день противник осуществляет попытки прорыва и наступления, минимум 100-120 человек теряет. Неважно сколько из них двухсотых (убитых – ред.), сколько трехсотых (раненых – ред.), но по радиоперехватам, по нашим разведданным минимум 120 человек", - рассказал собеседник агентства.
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Он уточнил, что бойцы 6-й армии Западного военного округа на данном направлении успешно держат оборону и не дают противнику продвигаться.
Накануне Минобороны РФ в своей сводке сообщило, что в ЛНР и Харьковской области за сутки уничтожено около 180 украинских военных и иностранных наемников. "И это только здесь, на нашем направлении, в Харьковской области", - пояснил собеседник.
"При этом таких направлений несколько, на которых конкретно у них огромные потери. Я не знаю, почему они так относятся к человеческим жизням своих военнослужащих, но тем не менее, постоянно продолжают отправлять их, проще сказать, на убой", - заключил он.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьУкраинаРоссияБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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