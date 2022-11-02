Рейтинг@Mail.ru
В Харькове приостановили движение поездов по двум линиям метро - РИА Новости, 02.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221102/kharkov-1828612241.html
В Харькове приостановили движение поездов по двум линиям метро
В Харькове приостановили движение поездов по двум линиям метро - РИА Новости, 02.11.2022
В Харькове приостановили движение поездов по двум линиям метро
Движение приостановлено по двум линиям метро в Харькове, сообщили в Харьковском метрополитене. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T11:56
2022-11-02T11:56
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
харьков
киев
львов
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155498/22/1554982266_0:153:3100:1897_1920x0_80_0_0_567704092d047d6a234cf2dd7be1a40a.jpg
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Движение приостановлено по двум линиям метро в Харькове, сообщили в Харьковском метрополитене."Временно прекращено движение по Холодногорско-Заводской и Салтовской линиям Харьковского метрополитена", - говорится в сообщении метрополитена в Telegram-канале.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://ria.ru/20221101/metro-1828321418.html
харьков
киев
львов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155498/22/1554982266_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_912c56681c2c20027759ae04a23e4bd6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир зеленский, харьков, киев, львов, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Харьков, Киев, Львов, Вооруженные силы РФ
11:56 02.11.2022
 
В Харькове приостановили движение поездов по двум линиям метро

В Харьковском метрополитене приостановили движение поездов по двум линиям

© РИА Новости / В. Павлов / Перейти в медиабанкЦентральный зал станции метро "Спортивная" в Харькове
Центральный зал станции метро Спортивная в Харькове - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / В. Павлов
Перейти в медиабанк
Центральный зал станции метро "Спортивная" в Харькове. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Движение приостановлено по двум линиям метро в Харькове, сообщили в Харьковском метрополитене.
"Временно прекращено движение по Холодногорско-Заводской и Салтовской линиям Харьковского метрополитена", - говорится в сообщении метрополитена в Telegram-канале.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
Люди толпятся на станции метро в Харькове - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
Вчера, 09:52Специальная военная операция на Украине
В метро Харькова приостановили движение поездов
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийХарьковКиевЛьвовВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала