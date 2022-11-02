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В Харькове приостановили движение поездов по двум линиям метро
В Харькове приостановили движение поездов по двум линиям метро - РИА Новости, 02.11.2022
В Харькове приостановили движение поездов по двум линиям метро
Движение приостановлено по двум линиям метро в Харькове, сообщили в Харьковском метрополитене. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T11:56
2022-11-02T11:56
2022-11-02T11:56
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Движение приостановлено по двум линиям метро в Харькове, сообщили в Харьковском метрополитене."Временно прекращено движение по Холодногорско-Заводской и Салтовской линиям Харьковского метрополитена", - говорится в сообщении метрополитена в Telegram-канале.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
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в мире, владимир зеленский, харьков, киев, львов, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Харьков, Киев, Львов, Вооруженные силы РФ
В Харькове приостановили движение поездов по двум линиям метро
В Харьковском метрополитене приостановили движение поездов по двум линиям