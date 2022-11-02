https://ria.ru/20221102/khaker-1828547252.html

Хакер Джокер рассказал о своих шпионах в украинских органах власти

Хакер Джокер рассказал о своих шпионах в украинских органах власти - РИА Новости, 02.11.2022

Хакер Джокер рассказал о своих шпионах в украинских органах власти

Украинский хакер Джокер, переехавший в ДНР, рассказал РИА Новости, что его шпионы работают в офисе Владимира Зеленского, в Службе безопасности и Вооруженных... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T03:07

2022-11-02T03:07

2022-11-02T10:48

технологии

владимир зеленский

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Украинский хакер Джокер, переехавший в ДНР, рассказал РИА Новости, что его шпионы работают в офисе Владимира Зеленского, в Службе безопасности и Вооруженных силах Украины, в их устройствах есть много "подарков".Джокер смог взломать американскую программу управления украинскими войсками DELTA — ранее об этом он написал в своем Telegram-канале. В DELTA вносятся все данные о своих войсках и войсках противника, включая координаты техники и численность личного состава. С поступлением разведывательных данных информация регулярно обновляется."Не боюсь ли я навредить публикацией этой информации о получении новых данных о ВСУ и НАТО? Не боюсь. Поймите, это не так работает. Те, кто пытаются обвинять меня в глупости этой публикации, сами глупцы. И так, как работают мои хакеры, никто больше не работает. Также не забывайте, что у меня есть шпионы везде. И в ВСУ, и в СБУ, и в офисе Зеленского. А значит, есть доступ не только к информации, но и к технике. И не забываем, что я оставил во всех их устройствах много своих подарков", — сказал хакер.

https://ria.ru/20221101/khaker-1828422378.html

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технологии, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нато