В Госдуме назвали возвращение смертной казни вопросом политической воли
Депутат Морозов считает преодоление моратория на смертную казнь вопросом политической воли
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в медиабанкПредседатель комитета Госдумы РФ по контролю Олег Морозов
Председатель комитета Госдумы РФ по контролю Олег Морозов. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Решение о преодолении моратория на смертную казнь в России – вопрос политической воли, оформленный законодательными решениями, заявил РИА Новости депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что мораторий на смертную казнь в России может быть преодолён в случае необходимости в рамках действующей конституции при изменении правовых позиций Конституционного суда РФ, это вопрос выбора средств защиты интересов людей.
"Это вопрос политической воли, оформленный соответствующими законодательными решениями", - сказал Морозов. Он добавил, что решение о снятии моратория на смертную казнь – прерогатива общества и органов власти. "На мой взгляд, это решение - полностью прерогатива общества и граждан, органов власти Российской Федерации", - отметил депутат.
Парламентарий уточнил, что на данный момент Россия "не связана обязательствами перед Советом Европы". "Конституция РФ не предполагает конституционные ограничения на применение смертной казни как высшей меры социальной защиты. Сегодня мы не связаны обязательствами перед Советом Европы", - добавил он.
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