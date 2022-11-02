https://ria.ru/20221102/kazn-1828695007.html

В Госдуме назвали возвращение смертной казни вопросом политической воли

В Госдуме назвали возвращение смертной казни вопросом политической воли - РИА Новости, 02.11.2022

В Госдуме назвали возвращение смертной казни вопросом политической воли

Решение о преодолении моратория на смертную казнь в России – вопрос политической воли, оформленный законодательными решениями, заявил РИА Новости депутат ГД от... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T15:42

2022-11-02T15:42

2022-11-02T15:42

общество

россия

госдума рф

олег морозов

дмитрий медведев

смертная казнь в россии: формальность и реальность

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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Решение о преодолении моратория на смертную казнь в России – вопрос политической воли, оформленный законодательными решениями, заявил РИА Новости депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов.Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что мораторий на смертную казнь в России может быть преодолён в случае необходимости в рамках действующей конституции при изменении правовых позиций Конституционного суда РФ, это вопрос выбора средств защиты интересов людей."Это вопрос политической воли, оформленный соответствующими законодательными решениями", - сказал Морозов. Он добавил, что решение о снятии моратория на смертную казнь – прерогатива общества и органов власти. "На мой взгляд, это решение - полностью прерогатива общества и граждан, органов власти Российской Федерации", - отметил депутат.Парламентарий уточнил, что на данный момент Россия "не связана обязательствами перед Советом Европы". "Конституция РФ не предполагает конституционные ограничения на применение смертной казни как высшей меры социальной защиты. Сегодня мы не связаны обязательствами перед Советом Европы", - добавил он.

https://ria.ru/20220907/kazn-1815190532.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, госдума рф, олег морозов, дмитрий медведев, смертная казнь в россии: формальность и реальность