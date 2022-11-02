https://ria.ru/20221102/kauchuk-1828778116.html
"Нижнекамскнефтехим" на треть нарастит выпуск галобутиловых каучуков
"Нижнекамскнефтехим" на треть нарастит выпуск галобутиловых каучуков - РИА Новости, 02.11.2022
"Нижнекамскнефтехим" на треть нарастит выпуск галобутиловых каучуков
Компания "Нижнекамскнефтехим" (входит в "Сибур") планирует на треть нарастить выпуск галобутиловых каучуков (ГБК) - до 200 тысяч тонн в год в результате... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T19:08
2022-11-02T19:08
2022-11-02T19:08
республика татарстан
экономика
россия
нижнекамскнефтехим
сибур холдинг
технологии
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 2 ноя – РИА Новости. Компания "Нижнекамскнефтехим" (входит в "Сибур") планирует на треть нарастить выпуск галобутиловых каучуков (ГБК) - до 200 тысяч тонн в год в результате проводимой модернизации, сообщает компания."Единственный производитель галобутиловых каучуков в России "Нижнекамскнефтехим" планирует нарастить объем выпуска ГБК со 150 тысяч до 200 тысяч тонн в год. Этот ценный продукт нефтехимии используют при изготовлении бескамерных шин, набирающих популярность благодаря своей надежности, безопасности и долговечности", - говорится в сообщении.Отмечается, что в мире ГБК производят только три компании, при этом нижнекамское предприятие "Сибура" является мировым лидером по объему выпуска этого вида каучука на одной площадке."Галобутиловые каучуки используют в качестве герметизирующего слоя при изготовлении бескамерных автомобильных шин. За счет этого компонента они становятся не только более экологичными, но и экономичными, позволяя сократить расход топлива. Спрос на эту продукцию всегда превышает предложение, поэтому было принято решение о расширении производства", - отметил заместитель директора завода БК по развитию Ришат Хатмуллин.Увеличение выпуска ГБК предусматривает строительство шести новых установок – они уже прошли все необходимые экспертизы. Остальные 16 установок ждет большое техническое перевооружение. Завершены работы по подготовке фундамента, установлено основное технологическое оборудование. В настоящее время продолжается монтаж трубопроводов, сетей электрообеспечения. Выполнение работ превышает 60%. Запуск обновленного производства ГБК запланирован в 2023 году."Нижнекамскнефтехим" входит в ТОП-10 мировых производителей синтетических каучуков, является одним из крупнейших в мире производителей синтетического полиизопрена и третьим в мире поставщиком бутиловых каучуков. Предприятие выпускает свыше 700 тысяч тонн каучуков и более 700 тысяч тонн пластиков в год. В ассортименте выпускаемой продукции - более 120 наименований.
https://ria.ru/20221102/tatarstan-1828741438.html
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экономика, россия, нижнекамскнефтехим, сибур холдинг, технологии, республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Экономика, Россия, Нижнекамскнефтехим, Сибур Холдинг, Технологии, Республика Татарстан (Татарстан)
"Нижнекамскнефтехим" на треть нарастит выпуск галобутиловых каучуков
"Нижнекамскнефтехим" нарастит выпуск галобутиловых каучуков до 200 тысяч тонн
КАЗАНЬ, 2 ноя – РИА Новости. Компания "Нижнекамскнефтехим" (входит в "Сибур") планирует на треть нарастить выпуск галобутиловых каучуков (ГБК) - до 200 тысяч тонн в год в результате проводимой модернизации, сообщает компания.
"Единственный производитель галобутиловых каучуков в России
"Нижнекамскнефтехим" планирует нарастить объем выпуска ГБК со 150 тысяч до 200 тысяч тонн в год. Этот ценный продукт нефтехимии используют при изготовлении бескамерных шин, набирающих популярность благодаря своей надежности, безопасности и долговечности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в мире ГБК производят только три компании, при этом нижнекамское предприятие "Сибура" является мировым лидером по объему выпуска этого вида каучука на одной площадке.
"Галобутиловые каучуки используют в качестве герметизирующего слоя при изготовлении бескамерных автомобильных шин. За счет этого компонента они становятся не только более экологичными, но и экономичными, позволяя сократить расход топлива. Спрос на эту продукцию всегда превышает предложение, поэтому было принято решение о расширении производства", - отметил заместитель директора завода БК по развитию Ришат Хатмуллин.
Увеличение выпуска ГБК предусматривает строительство шести новых установок – они уже прошли все необходимые экспертизы. Остальные 16 установок ждет большое техническое перевооружение. Завершены работы по подготовке фундамента, установлено основное технологическое оборудование. В настоящее время продолжается монтаж трубопроводов, сетей электрообеспечения. Выполнение работ превышает 60%. Запуск обновленного производства ГБК запланирован в 2023 году.
"Нижнекамскнефтехим" входит в ТОП-10 мировых производителей синтетических каучуков, является одним из крупнейших в мире производителей синтетического полиизопрена и третьим в мире поставщиком бутиловых каучуков. Предприятие выпускает свыше 700 тысяч тонн каучуков и более 700 тысяч тонн пластиков в год. В ассортименте выпускаемой продукции - более 120 наименований.