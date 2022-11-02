https://ria.ru/20221102/kauchuk-1828778116.html

"Нижнекамскнефтехим" на треть нарастит выпуск галобутиловых каучуков

"Нижнекамскнефтехим" на треть нарастит выпуск галобутиловых каучуков - РИА Новости, 02.11.2022

"Нижнекамскнефтехим" на треть нарастит выпуск галобутиловых каучуков

Компания "Нижнекамскнефтехим" (входит в "Сибур") планирует на треть нарастить выпуск галобутиловых каучуков (ГБК) - до 200 тысяч тонн в год в результате... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T19:08

2022-11-02T19:08

2022-11-02T19:08

республика татарстан

экономика

россия

нижнекамскнефтехим

сибур холдинг

технологии

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 2 ноя – РИА Новости. Компания "Нижнекамскнефтехим" (входит в "Сибур") планирует на треть нарастить выпуск галобутиловых каучуков (ГБК) - до 200 тысяч тонн в год в результате проводимой модернизации, сообщает компания."Единственный производитель галобутиловых каучуков в России "Нижнекамскнефтехим" планирует нарастить объем выпуска ГБК со 150 тысяч до 200 тысяч тонн в год. Этот ценный продукт нефтехимии используют при изготовлении бескамерных шин, набирающих популярность благодаря своей надежности, безопасности и долговечности", - говорится в сообщении.Отмечается, что в мире ГБК производят только три компании, при этом нижнекамское предприятие "Сибура" является мировым лидером по объему выпуска этого вида каучука на одной площадке."Галобутиловые каучуки используют в качестве герметизирующего слоя при изготовлении бескамерных автомобильных шин. За счет этого компонента они становятся не только более экологичными, но и экономичными, позволяя сократить расход топлива. Спрос на эту продукцию всегда превышает предложение, поэтому было принято решение о расширении производства", - отметил заместитель директора завода БК по развитию Ришат Хатмуллин.Увеличение выпуска ГБК предусматривает строительство шести новых установок – они уже прошли все необходимые экспертизы. Остальные 16 установок ждет большое техническое перевооружение. Завершены работы по подготовке фундамента, установлено основное технологическое оборудование. В настоящее время продолжается монтаж трубопроводов, сетей электрообеспечения. Выполнение работ превышает 60%. Запуск обновленного производства ГБК запланирован в 2023 году."Нижнекамскнефтехим" входит в ТОП-10 мировых производителей синтетических каучуков, является одним из крупнейших в мире производителей синтетического полиизопрена и третьим в мире поставщиком бутиловых каучуков. Предприятие выпускает свыше 700 тысяч тонн каучуков и более 700 тысяч тонн пластиков в год. В ассортименте выпускаемой продукции - более 120 наименований.

https://ria.ru/20221102/tatarstan-1828741438.html

https://ria.ru/20221031/natsproekt-1828203018.html

россия

республика татарстан (татарстан)

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экономика, россия, нижнекамскнефтехим, сибур холдинг, технологии, республика татарстан (татарстан)