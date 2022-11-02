https://ria.ru/20221102/karpov-1828647087.html

Песков пожелал выздоровления получившему травмы Карпову

Песков пожелал выздоровления получившему травмы Карпову - РИА Новости, 02.11.2022

Песков пожелал выздоровления получившему травмы Карпову

В Кремле знают о госпитализации бывшего чемпиона мира по шахматам и депутата Госдумы Анатолия Карпова и желают ему скорейшего выздоровления, сообщил журналистам РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T13:24

2022-11-02T13:24

2022-11-02T13:24

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

анатолий карпов

происшествия

россия

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. В Кремле знают о госпитализации бывшего чемпиона мира по шахматам и депутата Госдумы Анатолия Карпова и желают ему скорейшего выздоровления, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее источник, знакомый с ситуацией, заявлял РИА Новости, что Карпов находится в больнице и чувствует себя удовлетворительно. По предварительным данным, 71-летнего Карпова в субботу госпитализировали с переломом шейки бедра и черепно-мозговой травмой в НИИ Склифосовского."Все в курсе. И мы желаем ему скорейшего выздоровления", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, знают ли в Кремле о госпитализации Карпова.

https://ria.ru/20221102/twitter-1828645508.html

россия

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дмитрий песков (спецпредставитель президента), анатолий карпов, происшествия, россия