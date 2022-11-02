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Песков пожелал выздоровления получившему травмы Карпову - РИА Новости, 02.11.2022
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Песков пожелал выздоровления получившему травмы Карпову
Песков пожелал выздоровления получившему травмы Карпову - РИА Новости, 02.11.2022
Песков пожелал выздоровления получившему травмы Карпову
В Кремле знают о госпитализации бывшего чемпиона мира по шахматам и депутата Госдумы Анатолия Карпова и желают ему скорейшего выздоровления, сообщил журналистам РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T13:24
2022-11-02T13:24
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
анатолий карпов
происшествия
россия
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. В Кремле знают о госпитализации бывшего чемпиона мира по шахматам и депутата Госдумы Анатолия Карпова и желают ему скорейшего выздоровления, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее источник, знакомый с ситуацией, заявлял РИА Новости, что Карпов находится в больнице и чувствует себя удовлетворительно. По предварительным данным, 71-летнего Карпова в субботу госпитализировали с переломом шейки бедра и черепно-мозговой травмой в НИИ Склифосовского."Все в курсе. И мы желаем ему скорейшего выздоровления", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, знают ли в Кремле о госпитализации Карпова.
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дмитрий песков (спецпредставитель президента), анатолий карпов, происшествия, россия
Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Анатолий Карпов, Происшествия, Россия
13:24 02.11.2022
 
Песков пожелал выздоровления получившему травмы Карпову

Песков пожелал выздоровления получившему травмы шахматисту Карпову

© Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в медиабанкАнатолий Карпов
Анатолий Карпов
© Пресс-служба Госдумы РФ
Перейти в медиабанк
Анатолий Карпов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. В Кремле знают о госпитализации бывшего чемпиона мира по шахматам и депутата Госдумы Анатолия Карпова и желают ему скорейшего выздоровления, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее источник, знакомый с ситуацией, заявлял РИА Новости, что Карпов находится в больнице и чувствует себя удовлетворительно. По предварительным данным, 71-летнего Карпова в субботу госпитализировали с переломом шейки бедра и черепно-мозговой травмой в НИИ Склифосовского.
"Все в курсе. И мы желаем ему скорейшего выздоровления", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, знают ли в Кремле о госпитализации Карпова.
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
13:21
Twitter должен соблюдать нормы российского законодательства, заявил Песков
 
Дмитрий Песков (спецпредставитель президента)Анатолий КарповПроисшествияРоссия
 
 
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