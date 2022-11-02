https://ria.ru/20221102/karpov-1828647087.html
Песков пожелал выздоровления получившему травмы Карпову
Песков пожелал выздоровления получившему травмы Карпову - РИА Новости, 02.11.2022
Песков пожелал выздоровления получившему травмы Карпову
В Кремле знают о госпитализации бывшего чемпиона мира по шахматам и депутата Госдумы Анатолия Карпова и желают ему скорейшего выздоровления, сообщил журналистам РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T13:24
2022-11-02T13:24
2022-11-02T13:24
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
анатолий карпов
происшествия
россия
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. В Кремле знают о госпитализации бывшего чемпиона мира по шахматам и депутата Госдумы Анатолия Карпова и желают ему скорейшего выздоровления, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее источник, знакомый с ситуацией, заявлял РИА Новости, что Карпов находится в больнице и чувствует себя удовлетворительно. По предварительным данным, 71-летнего Карпова в субботу госпитализировали с переломом шейки бедра и черепно-мозговой травмой в НИИ Склифосовского."Все в курсе. И мы желаем ему скорейшего выздоровления", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, знают ли в Кремле о госпитализации Карпова.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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дмитрий песков (спецпредставитель президента), анатолий карпов, происшествия, россия
Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Анатолий Карпов, Происшествия, Россия
Песков пожелал выздоровления получившему травмы Карпову
Песков пожелал выздоровления получившему травмы шахматисту Карпову
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. В Кремле знают о госпитализации бывшего чемпиона мира по шахматам и депутата Госдумы Анатолия Карпова и желают ему скорейшего выздоровления, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее источник, знакомый с ситуацией, заявлял РИА Новости, что Карпов находится в больнице и чувствует себя удовлетворительно. По предварительным данным, 71-летнего Карпова в субботу госпитализировали с переломом шейки бедра и черепно-мозговой травмой в НИИ Склифосовского.
"Все в курсе. И мы желаем ему скорейшего выздоровления", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, знают ли в Кремле о госпитализации Карпова.