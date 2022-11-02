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"Калашников" увеличит производство оружия - РИА Новости, 02.11.2022
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"Калашников" увеличит производство оружия
"Калашников" увеличит производство оружия - РИА Новости, 02.11.2022
"Калашников" увеличит производство оружия
Концерн "Калашников" на следующий год закладывает увеличение производства всей линейки своего оружия, сообщил журналистам президент группы компаний Алан... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T12:23
2022-11-02T12:23
калашников (концерн)
россия
оружие
безопасность
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Концерн "Калашников" на следующий год закладывает увеличение производства всей линейки своего оружия, сообщил журналистам президент группы компаний Алан Лушников."На следующий год закладываем дальнейшее увеличение производственной программы по всей нашей номенклатуре - это и стрелковое оружие, и высокоточное оружие, и снаряды, и беспилотники", - сказал президент компании.Он напомнил, что на этот год ещё в 2021-м закладывалось увеличение производства оружия концерном на 40%.
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калашников (концерн), россия, оружие, безопасность
Калашников (концерн), Россия, Оружие, Безопасность
12:23 02.11.2022
 
"Калашников" увеличит производство оружия

Концерн "Калашников" в 2023 году увеличит производство всей линейки оружия

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкАКВ-521 с дополнительным коротким стволом концерна "Калашников", представленный в выставочной экспозиции на Международном форуме "АРМИЯ-2021"
АКВ-521 с дополнительным коротким стволом концерна Калашников, представленный в выставочной экспозиции на Международном форуме АРМИЯ-2021 - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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АКВ-521 с дополнительным коротким стволом концерна "Калашников", представленный в выставочной экспозиции на Международном форуме "АРМИЯ-2021" . Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Концерн "Калашников" на следующий год закладывает увеличение производства всей линейки своего оружия, сообщил журналистам президент группы компаний Алан Лушников.
"На следующий год закладываем дальнейшее увеличение производственной программы по всей нашей номенклатуре - это и стрелковое оружие, и высокоточное оружие, и снаряды, и беспилотники", - сказал президент компании.
Он напомнил, что на этот год ещё в 2021-м закладывалось увеличение производства оружия концерном на 40%.
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Калашников (концерн)РоссияОружиеБезопасность
 
 
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