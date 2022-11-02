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Производитель Jägermeister официально приостановил поставки в Россию - РИА Новости, 02.11.2022
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Производитель Jägermeister официально приостановил поставки в Россию
Производитель Jägermeister официально приостановил поставки в Россию - РИА Новости, 02.11.2022
Производитель Jägermeister официально приостановил поставки в Россию
Производитель ликера Jägermeister объявил о приостановке поставок в Россию, сообщил РИА Новости омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы, вице-президент... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T11:21
2022-11-02T13:32
россия
экономика
алкоголь
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Производитель ликера Jägermeister объявил о приостановке поставок в Россию, сообщил РИА Новости омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Сергей Миронов.По словам омбудсмена, большая часть иностранных брендов официально уходит из России, но практически все так или иначе возвращаются через другие компании. "Поэтому окончательного ухода Jägermeister не будет. Будет так же, как и с другими позициями, которые якобы ушли, но потом вернулись обратно", — добавил он.Миронов пояснил, что сами предприниматели не заинтересованы в уходе из России и потому только делают вид, убирая официальных дистрибьюторов, но с неофициальными не борются. "Они десятилетиями развивали бренд и финансировали в маркетинг, чтобы он прижился, а не для того, чтобы в один день пропал", — заключил собеседник агентства.После начала спецоперации на Украине и усиления западных санкций многие крупные мировые производители алкоголя ушли из России. Среди них — Pernod Ricard (Chivas Regal, Jameson, Absolut, Ararat), Diageo (Bell's, Johnnie Walker, Captain Morgan, Baileys), Bacardi (Dewar's, William Lawson's).
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россия, экономика, алкоголь, санкции в отношении россии
Россия, Экономика, Алкоголь, Санкции в отношении России
11:21 02.11.2022 (обновлено: 13:32 02.11.2022)
 
Производитель Jägermeister официально приостановил поставки в Россию

Омбудсмен Миронов сообщил о приостановке официальных поставок ликера Jägermeister в Россию

© Фото : Unsplash / Andrea TummonsЛикер Jägermeister
Ликер Jägermeister - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© Фото : Unsplash / Andrea Tummons
Ликер Jägermeister. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Производитель ликера Jägermeister объявил о приостановке поставок в Россию, сообщил РИА Новости омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Сергей Миронов.
"Дистрибьюторы ищут варианты поставок и через какое-то время найдут. При этом поставщики уже уведомили рестораны о повышении цен на тот Jägermeister, который остался в наличии", — сказал он.
По словам омбудсмена, большая часть иностранных брендов официально уходит из России, но практически все так или иначе возвращаются через другие компании.
"Поэтому окончательного ухода Jägermeister не будет. Будет так же, как и с другими позициями, которые якобы ушли, но потом вернулись обратно", — добавил он.
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Миронов пояснил, что сами предприниматели не заинтересованы в уходе из России и потому только делают вид, убирая официальных дистрибьюторов, но с неофициальными не борются.
"Они десятилетиями развивали бренд и финансировали в маркетинг, чтобы он прижился, а не для того, чтобы в один день пропал", — заключил собеседник агентства.

После начала спецоперации на Украине и усиления западных санкций многие крупные мировые производители алкоголя ушли из России. Среди них — Pernod Ricard (Chivas Regal, Jameson, Absolut, Ararat), Diageo (Bell's, Johnnie Walker, Captain Morgan, Baileys), Bacardi (Dewar's, William Lawson's).
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