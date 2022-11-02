https://ria.ru/20221102/jagermeister-1828601625.html
Производитель Jägermeister официально приостановил поставки в Россию
Производитель Jägermeister официально приостановил поставки в Россию - РИА Новости, 02.11.2022
Производитель Jägermeister официально приостановил поставки в Россию
Производитель ликера Jägermeister объявил о приостановке поставок в Россию, сообщил РИА Новости омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы, вице-президент... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T11:21
2022-11-02T11:21
2022-11-02T13:32
россия
экономика
алкоголь
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/02/1828602480_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5f1c311a5cc99340445fbf0c07a33cf5.jpg
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Производитель ликера Jägermeister объявил о приостановке поставок в Россию, сообщил РИА Новости омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Сергей Миронов.По словам омбудсмена, большая часть иностранных брендов официально уходит из России, но практически все так или иначе возвращаются через другие компании. "Поэтому окончательного ухода Jägermeister не будет. Будет так же, как и с другими позициями, которые якобы ушли, но потом вернулись обратно", — добавил он.Миронов пояснил, что сами предприниматели не заинтересованы в уходе из России и потому только делают вид, убирая официальных дистрибьюторов, но с неофициальными не борются. "Они десятилетиями развивали бренд и финансировали в маркетинг, чтобы он прижился, а не для того, чтобы в один день пропал", — заключил собеседник агентства.После начала спецоперации на Украине и усиления западных санкций многие крупные мировые производители алкоголя ушли из России. Среди них — Pernod Ricard (Chivas Regal, Jameson, Absolut, Ararat), Diageo (Bell's, Johnnie Walker, Captain Morgan, Baileys), Bacardi (Dewar's, William Lawson's).
https://ria.ru/20221006/alkogol-1821870913.html
https://ria.ru/20220924/import-1818409175.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/02/1828602480_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_a8c6cfe32d13ac57c2bacf9cbd8e6ad7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, алкоголь, санкции в отношении россии
Россия, Экономика, Алкоголь, Санкции в отношении России
11:21 02.11.2022 (обновлено: 13:32 02.11.2022)
Производитель Jägermeister официально приостановил поставки в Россию
Омбудсмен Миронов сообщил о приостановке официальных поставок ликера Jägermeister в Россию
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Производитель ликера Jägermeister объявил о приостановке поставок в Россию, сообщил РИА Новости омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Сергей Миронов.
"Дистрибьюторы ищут варианты поставок и через какое-то время найдут. При этом поставщики уже уведомили рестораны о повышении цен на тот Jägermeister, который остался в наличии", — сказал он.
По словам омбудсмена, большая часть иностранных брендов официально уходит из России, но практически все так или иначе возвращаются через другие компании.
"Поэтому окончательного ухода Jägermeister не будет. Будет так же, как и с другими позициями, которые якобы ушли, но потом вернулись обратно", — добавил он.
Миронов пояснил, что сами предприниматели не заинтересованы в уходе из России и потому только делают вид, убирая официальных дистрибьюторов, но с неофициальными не борются.
"Они десятилетиями развивали бренд и финансировали в маркетинг, чтобы он прижился, а не для того, чтобы в один день пропал", — заключил собеседник агентства.
После начала спецоперации на Украине и усиления западных санкций многие крупные мировые производители алкоголя ушли из России. Среди них — Pernod Ricard (Chivas Regal, Jameson, Absolut, Ararat), Diageo (Bell's, Johnnie Walker, Captain Morgan, Baileys), Bacardi (Dewar's, William Lawson's).