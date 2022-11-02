https://ria.ru/20221102/jagermeister-1828601625.html

Производитель Jägermeister официально приостановил поставки в Россию

Производитель Jägermeister официально приостановил поставки в Россию - РИА Новости, 02.11.2022

Производитель Jägermeister официально приостановил поставки в Россию

Производитель ликера Jägermeister объявил о приостановке поставок в Россию, сообщил РИА Новости омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы, вице-президент... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T11:21

2022-11-02T11:21

2022-11-02T13:32

россия

экономика

алкоголь

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Производитель ликера Jägermeister объявил о приостановке поставок в Россию, сообщил РИА Новости омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Сергей Миронов.По словам омбудсмена, большая часть иностранных брендов официально уходит из России, но практически все так или иначе возвращаются через другие компании. "Поэтому окончательного ухода Jägermeister не будет. Будет так же, как и с другими позициями, которые якобы ушли, но потом вернулись обратно", — добавил он.Миронов пояснил, что сами предприниматели не заинтересованы в уходе из России и потому только делают вид, убирая официальных дистрибьюторов, но с неофициальными не борются. "Они десятилетиями развивали бренд и финансировали в маркетинг, чтобы он прижился, а не для того, чтобы в один день пропал", — заключил собеседник агентства.После начала спецоперации на Украине и усиления западных санкций многие крупные мировые производители алкоголя ушли из России. Среди них — Pernod Ricard (Chivas Regal, Jameson, Absolut, Ararat), Diageo (Bell's, Johnnie Walker, Captain Morgan, Baileys), Bacardi (Dewar's, William Lawson's).

https://ria.ru/20221006/alkogol-1821870913.html

https://ria.ru/20220924/import-1818409175.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, экономика, алкоголь, санкции в отношении россии