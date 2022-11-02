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В Минобороны Британии заявили о нехватке пилотов для истребителей F-35

В Минобороны Британии заявили о нехватке пилотов для истребителей F-35 - РИА Новости, 02.11.2022

В Минобороны Британии заявили о нехватке пилотов для истребителей F-35

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес признался, что страна имеет больше истребителей пятого поколения F-35, чем обученных управлять ими пилотов, сообщает... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T04:19

2022-11-02T04:19

2022-11-02T09:08

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес признался, что страна имеет больше истребителей пятого поколения F-35, чем обученных управлять ими пилотов, сообщает телеканал Sky News.Уоллес сказал комитету палаты лордов, что у Британии не хватает пилотов для управления даже имеющимися F-35, подчеркнув, что данная проблема обусловлена и задержками при их обучении, и новизной истребителей.По данным телеканала, сейчас на вооружении британских ВВС находятся 23 истребителя F-35 и еще три страна направила в США. Изначально Великобритания планировала закупить 138 самолетов этой модели.Ранее телеканал со ссылкой на документы сообщил, что Великобритания столкнулась с проблемами в вопросе обучения пилотов для полетов на истребителях. Возможности подготовки летчиков оказались в состоянии кризиса из-за неисправной авиации, потребности в большем числе инструкторов и потока иностранцев для обучения. Спрос на обучение пилотов для истребителей Typhoon также снизился из-за того, что Лондон направил дополнительное количество быстрых самолетов на "защиту" союзников по НАТО на востоке после начала спецоперации России на Украине. Согласно источнику, Уоллес поручил командующему ВВС Майклу Вигстону решить проблему с обучением пилотов и назвал ее его единственным приоритетом.

https://ria.ru/20221004/chekhiya-1821581018.html

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в мире, великобритания, сша, лондон, нато, f-35