04:19 02.11.2022 (обновлено: 09:08 02.11.2022)
В Минобороны Британии заявили о нехватке пилотов для истребителей F-35
Министр обороны Британии Уоллес заявил о дефиците обученных пилотов для истребителей F-35
© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Joshua D. KingАмериканский истребитель F-35A Lightning II
© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Joshua D. King
Американский истребитель F-35A Lightning II. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес признался, что страна имеет больше истребителей пятого поколения F-35, чем обученных управлять ими пилотов, сообщает телеканал Sky News.
Уоллес сказал комитету палаты лордов, что у Британии не хватает пилотов для управления даже имеющимися F-35, подчеркнув, что данная проблема обусловлена и задержками при их обучении, и новизной истребителей.
По данным телеканала, сейчас на вооружении британских ВВС находятся 23 истребителя F-35 и еще три страна направила в США. Изначально Великобритания планировала закупить 138 самолетов этой модели.
Ранее телеканал со ссылкой на документы сообщил, что Великобритания столкнулась с проблемами в вопросе обучения пилотов для полетов на истребителях. Возможности подготовки летчиков оказались в состоянии кризиса из-за неисправной авиации, потребности в большем числе инструкторов и потока иностранцев для обучения. Спрос на обучение пилотов для истребителей Typhoon также снизился из-за того, что Лондон направил дополнительное количество быстрых самолетов на "защиту" союзников по НАТО на востоке после начала спецоперации России на Украине. Согласно источнику, Уоллес поручил командующему ВВС Майклу Вигстону решить проблему с обучением пилотов и назвал ее его единственным приоритетом.