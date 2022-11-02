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В Минобороны Британии заявили о нехватке пилотов для истребителей F-35 - РИА Новости, 02.11.2022
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В Минобороны Британии заявили о нехватке пилотов для истребителей F-35
В Минобороны Британии заявили о нехватке пилотов для истребителей F-35 - РИА Новости, 02.11.2022
В Минобороны Британии заявили о нехватке пилотов для истребителей F-35
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес признался, что страна имеет больше истребителей пятого поколения F-35, чем обученных управлять ими пилотов, сообщает... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T04:19
2022-11-02T09:08
в мире
великобритания
сша
лондон
нато
f-35
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес признался, что страна имеет больше истребителей пятого поколения F-35, чем обученных управлять ими пилотов, сообщает телеканал Sky News.Уоллес сказал комитету палаты лордов, что у Британии не хватает пилотов для управления даже имеющимися F-35, подчеркнув, что данная проблема обусловлена и задержками при их обучении, и новизной истребителей.По данным телеканала, сейчас на вооружении британских ВВС находятся 23 истребителя F-35 и еще три страна направила в США. Изначально Великобритания планировала закупить 138 самолетов этой модели.Ранее телеканал со ссылкой на документы сообщил, что Великобритания столкнулась с проблемами в вопросе обучения пилотов для полетов на истребителях. Возможности подготовки летчиков оказались в состоянии кризиса из-за неисправной авиации, потребности в большем числе инструкторов и потока иностранцев для обучения. Спрос на обучение пилотов для истребителей Typhoon также снизился из-за того, что Лондон направил дополнительное количество быстрых самолетов на "защиту" союзников по НАТО на востоке после начала спецоперации России на Украине. Согласно источнику, Уоллес поручил командующему ВВС Майклу Вигстону решить проблему с обучением пилотов и назвал ее его единственным приоритетом.
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в мире, великобритания, сша, лондон, нато, f-35
В мире, Великобритания, США, Лондон, НАТО, F-35
04:19 02.11.2022 (обновлено: 09:08 02.11.2022)
 
В Минобороны Британии заявили о нехватке пилотов для истребителей F-35

Министр обороны Британии Уоллес заявил о дефиците обученных пилотов для истребителей F-35

© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Joshua D. KingАмериканский истребитель F-35A Lightning II
Американский истребитель F-35A Lightning II - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Joshua D. King
Американский истребитель F-35A Lightning II. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес признался, что страна имеет больше истребителей пятого поколения F-35, чем обученных управлять ими пилотов, сообщает телеканал Sky News.
Уоллес сказал комитету палаты лордов, что у Британии не хватает пилотов для управления даже имеющимися F-35, подчеркнув, что данная проблема обусловлена и задержками при их обучении, и новизной истребителей.
По данным телеканала, сейчас на вооружении британских ВВС находятся 23 истребителя F-35 и еще три страна направила в США. Изначально Великобритания планировала закупить 138 самолетов этой модели.
Ранее телеканал со ссылкой на документы сообщил, что Великобритания столкнулась с проблемами в вопросе обучения пилотов для полетов на истребителях. Возможности подготовки летчиков оказались в состоянии кризиса из-за неисправной авиации, потребности в большем числе инструкторов и потока иностранцев для обучения. Спрос на обучение пилотов для истребителей Typhoon также снизился из-за того, что Лондон направил дополнительное количество быстрых самолетов на "защиту" союзников по НАТО на востоке после начала спецоперации России на Украине. Согласно источнику, Уоллес поручил командующему ВВС Майклу Вигстону решить проблему с обучением пилотов и назвал ее его единственным приоритетом.
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В миреВеликобританияСШАЛондонНАТОF-35
 
 
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