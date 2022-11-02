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Международный аэропорт Иркутск закрыли до вечера среды
Международный аэропорт Иркутск закрыли до вечера среды - РИА Новости, 02.11.2022
Международный аэропорт Иркутск закрыли до вечера среды
Аэропорт Иркутска закрыт для рейсов до 22.00 (17.00 мск) из-за аварийной посадки самолета "Уральских авиалиний", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T17:00
2022-11-02T17:00
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происшествия
иркутск
уральские авиалинии
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ИРКУТСК, 2 ноя - РИА Новости. Аэропорт Иркутска закрыт для рейсов до 22.00 (17.00 мск) из-за аварийной посадки самолета "Уральских авиалиний", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы аэропорта."Аэропорт закрыт до 22.00 (17.00 мск)", - сказал собеседник агентства.Как сообщает Восточно-Сибирское межрегиональное СУ СК, в среду в 15.30 (10.30 мск) в аэропорту Иркутска совершил аварийную посадку самолет Airbus А-320 авиакомпании "Уральские авиалинии", который следовал по маршруту "Душанбе-Иркутск". При посадке у лайнера разрушилась пневматика четырех шасси. В салоне находились 83 пассажира и шесть членов экипажа. Никто не пострадал.По данным онлайн-табло аэропорта на текущий момент задерживается прилет 10 рейсов, преимущественно из местных авиалиний.
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происшествия, иркутск, уральские авиалинии, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Иркутск, Уральские авиалинии, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
Международный аэропорт Иркутск закрыли до вечера среды
Аэропорт Иркутска закрыли до вечера среды для рейсов из-за аварийной посадки самолета