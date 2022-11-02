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Международный аэропорт Иркутск закрыли до вечера среды - РИА Новости, 02.11.2022
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Международный аэропорт Иркутск закрыли до вечера среды
Международный аэропорт Иркутск закрыли до вечера среды - РИА Новости, 02.11.2022
Международный аэропорт Иркутск закрыли до вечера среды
Аэропорт Иркутска закрыт для рейсов до 22.00 (17.00 мск) из-за аварийной посадки самолета "Уральских авиалиний", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T17:00
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происшествия
иркутск
уральские авиалинии
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ИРКУТСК, 2 ноя - РИА Новости. Аэропорт Иркутска закрыт для рейсов до 22.00 (17.00 мск) из-за аварийной посадки самолета "Уральских авиалиний", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы аэропорта."Аэропорт закрыт до 22.00 (17.00 мск)", - сказал собеседник агентства.Как сообщает Восточно-Сибирское межрегиональное СУ СК, в среду в 15.30 (10.30 мск) в аэропорту Иркутска совершил аварийную посадку самолет Airbus А-320 авиакомпании "Уральские авиалинии", который следовал по маршруту "Душанбе-Иркутск". При посадке у лайнера разрушилась пневматика четырех шасси. В салоне находились 83 пассажира и шесть членов экипажа. Никто не пострадал.По данным онлайн-табло аэропорта на текущий момент задерживается прилет 10 рейсов, преимущественно из местных авиалиний.
https://ria.ru/20221102/terakt-1828709772.html
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происшествия, иркутск, уральские авиалинии, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Иркутск, Уральские авиалинии, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
17:00 02.11.2022
 
Международный аэропорт Иркутск закрыли до вечера среды

Аэропорт Иркутска закрыли до вечера среды для рейсов из-за аварийной посадки самолета

© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в медиабанкЗдание аэропорта в Иркутске
Здание аэропорта в Иркутске - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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ИРКУТСК, 2 ноя - РИА Новости. Аэропорт Иркутска закрыт для рейсов до 22.00 (17.00 мск) из-за аварийной посадки самолета "Уральских авиалиний", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы аэропорта.
"Аэропорт закрыт до 22.00 (17.00 мск)", - сказал собеседник агентства.
Как сообщает Восточно-Сибирское межрегиональное СУ СК, в среду в 15.30 (10.30 мск) в аэропорту Иркутска совершил аварийную посадку самолет Airbus А-320 авиакомпании "Уральские авиалинии", который следовал по маршруту "Душанбе-Иркутск". При посадке у лайнера разрушилась пневматика четырех шасси. В салоне находились 83 пассажира и шесть членов экипажа. Никто не пострадал.
По данным онлайн-табло аэропорта на текущий момент задерживается прилет 10 рейсов, преимущественно из местных авиалиний.
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ПроисшествияИркутскУральские авиалинииСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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