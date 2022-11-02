https://ria.ru/20221102/irkutsk-1828728164.html

Международный аэропорт Иркутск закрыли до вечера среды

Международный аэропорт Иркутск закрыли до вечера среды - РИА Новости, 02.11.2022

Международный аэропорт Иркутск закрыли до вечера среды

Аэропорт Иркутска закрыт для рейсов до 22.00 (17.00 мск) из-за аварийной посадки самолета "Уральских авиалиний", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T17:00

2022-11-02T17:00

2022-11-02T17:00

происшествия

иркутск

уральские авиалинии

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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ИРКУТСК, 2 ноя - РИА Новости. Аэропорт Иркутска закрыт для рейсов до 22.00 (17.00 мск) из-за аварийной посадки самолета "Уральских авиалиний", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы аэропорта."Аэропорт закрыт до 22.00 (17.00 мск)", - сказал собеседник агентства.Как сообщает Восточно-Сибирское межрегиональное СУ СК, в среду в 15.30 (10.30 мск) в аэропорту Иркутска совершил аварийную посадку самолет Airbus А-320 авиакомпании "Уральские авиалинии", который следовал по маршруту "Душанбе-Иркутск". При посадке у лайнера разрушилась пневматика четырех шасси. В салоне находились 83 пассажира и шесть членов экипажа. Никто не пострадал.По данным онлайн-табло аэропорта на текущий момент задерживается прилет 10 рейсов, преимущественно из местных авиалиний.

https://ria.ru/20221102/terakt-1828709772.html

иркутск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, иркутск, уральские авиалинии, следственный комитет россии (ск рф), россия