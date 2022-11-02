https://ria.ru/20221102/irkutsk-1828690441.html

В аэропорту Иркутска задерживаются самолеты из-за аварии

В аэропорту Иркутска задерживаются самолеты из-за аварии - РИА Новости, 02.11.2022

В аэропорту Иркутска задерживаются самолеты из-за аварии

Порядка семи рейсов, которые должны были приземлиться в аэропорту Иркутска, задерживаются, вылет как минимум пяти перенесен, следует из данных на онлайн-табло... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T16:46

2022-11-02T16:46

2022-11-02T16:46

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ИРКУТСК, 2 ноя - РИА Новости. Порядка семи рейсов, которые должны были приземлиться в аэропорту Иркутска, задерживаются, вылет как минимум пяти перенесен, следует из данных на онлайн-табло воздушной гавани.Ранее сообщалось, что при заходе на посадку у самолета Airbus А320-200 авиакомпании "Уральские авиалинии", выполнявшего рейс по маршруту "Душанбе-Иркутск", возникла техническая неисправность. По предварительным данным, у лайнера разрушилась пневматика шасси. На борту самолета находилось 83 пассажира и шесть членов экипажа.Из-за аварии задерживаются посадки самолетов из Усть-Кута, Киренска, Чары, Москвы, Бодайбо и двух бортов из города Мирного. Также перенесен вылет рейсов в Душанбе, Москву, Братск, Сургут и Новосибирск.Байкало-Амурская транспортная прокуратура уточняла, что службы аэропорта убирают самолет со взлетной полосы.

https://ria.ru/20221102/samolet-1828631098.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, иркутск, уральские авиалинии, airbus а320, происшествия, новости - туризм, туристы, аэропорт, самолеты