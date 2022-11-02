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В аэропорту Иркутска задерживаются самолеты из-за аварии - РИА Новости, 02.11.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221102/irkutsk-1828690441.html
В аэропорту Иркутска задерживаются самолеты из-за аварии
В аэропорту Иркутска задерживаются самолеты из-за аварии - РИА Новости, 02.11.2022
В аэропорту Иркутска задерживаются самолеты из-за аварии
Порядка семи рейсов, которые должны были приземлиться в аэропорту Иркутска, задерживаются, вылет как минимум пяти перенесен, следует из данных на онлайн-табло... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T16:46
2022-11-02T16:46
туризм
туризм
иркутск
уральские авиалинии
airbus а320
происшествия
новости - туризм
туристы
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ИРКУТСК, 2 ноя - РИА Новости. Порядка семи рейсов, которые должны были приземлиться в аэропорту Иркутска, задерживаются, вылет как минимум пяти перенесен, следует из данных на онлайн-табло воздушной гавани.Ранее сообщалось, что при заходе на посадку у самолета Airbus А320-200 авиакомпании "Уральские авиалинии", выполнявшего рейс по маршруту "Душанбе-Иркутск", возникла техническая неисправность. По предварительным данным, у лайнера разрушилась пневматика шасси. На борту самолета находилось 83 пассажира и шесть членов экипажа.Из-за аварии задерживаются посадки самолетов из Усть-Кута, Киренска, Чары, Москвы, Бодайбо и двух бортов из города Мирного. Также перенесен вылет рейсов в Душанбе, Москву, Братск, Сургут и Новосибирск.Байкало-Амурская транспортная прокуратура уточняла, что службы аэропорта убирают самолет со взлетной полосы.
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туризм, иркутск, уральские авиалинии, airbus а320, происшествия, новости - туризм, туристы, аэропорт, самолеты
Туризм, Туризм, Иркутск, Уральские авиалинии, Airbus А320, Происшествия, Новости - Туризм, туристы, Аэропорт, Самолеты
16:46 02.11.2022
 
В аэропорту Иркутска задерживаются самолеты из-за аварии

Прилет и вылет самолетов в аэропорту Иркутска задерживается из-за аварии с Airbus А320

© РИА Новости / Александр Якшин / Перейти в медиабанкАэропорт Бангкока
Аэропорт Бангкока - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Александр Якшин
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ИРКУТСК, 2 ноя - РИА Новости. Порядка семи рейсов, которые должны были приземлиться в аэропорту Иркутска, задерживаются, вылет как минимум пяти перенесен, следует из данных на онлайн-табло воздушной гавани.
Ранее сообщалось, что при заходе на посадку у самолета Airbus А320-200 авиакомпании "Уральские авиалинии", выполнявшего рейс по маршруту "Душанбе-Иркутск", возникла техническая неисправность. По предварительным данным, у лайнера разрушилась пневматика шасси. На борту самолета находилось 83 пассажира и шесть членов экипажа.
Из-за аварии задерживаются посадки самолетов из Усть-Кута, Киренска, Чары, Москвы, Бодайбо и двух бортов из города Мирного. Также перенесен вылет рейсов в Душанбе, Москву, Братск, Сургут и Новосибирск.
Байкало-Амурская транспортная прокуратура уточняла, что службы аэропорта убирают самолет со взлетной полосы.
Здание аэропорта в Иркутске - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
Вчера, 12:48Туризм
В Иркутске совершил аварийную посадку самолет, летевший из Душанбе
 
ТуризмТуризмИркутскУральские авиалинииAirbus А320ПроисшествияНовости - ТуризмтуристыАэропортСамолеты
 
 
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