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Белый дом утверждает о планах Ирана поставить России ракеты "земля – земля"
Белый дом утверждает о планах Ирана поставить России ракеты "земля – земля" - РИА Новости, 02.11.2022
Белый дом утверждает о планах Ирана поставить России ракеты "земля – земля"
США "имеют основания считать", что Иран намерен поставить России ракеты класса "земля – земля", но пока этого не сделал, заявил координатор по стратегическим... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T18:00
2022-11-02T18:00
2022-11-02T18:00
в мире
джон кирби
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ВАШИНГТОН, 2 ноя - РИА Новости. США "имеют основания считать", что Иран намерен поставить России ракеты класса "земля – земля", но пока этого не сделал, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби, при этом он не объяснил, почему в Вашингтоне так считают, и не представил доказательств этой версии. Москва и Тегеран ранее опровергали информацию о якобы поставках иранского вооружения российской стороне."Мы не видим на сегодняшний день указаний на то, что такие поставки были осуществлены, однако продолжаем внимательно следить за этим. У нас есть основания считать, что это произойдет, однако пока нет признаков того, что это уже случилось", - сказал Кирби в ходе телефонного брифинга.Аналогичным образом администрация США ранее утверждала о якобы намерениях Ирана поставить России беспилотные летательные аппараты для их последующего применения в специальной военной операции на Украине.Тегеран категорически отвергает утверждения о том, что Иран передавал России беспилотники для применения в конфликте на Украине. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявляла, что тема закупки Россией боевых беспилотников у Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ. Представитель Пентагона отмечал, что у США нет подтверждений, что Иран поставляет России ракеты наземного базирования для поражения наземных целей. В Кремле также отметили, что не располагают данными об иранском вооружении - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что "используется российская техника, с российскими наименованиями".
https://ria.ru/20221020/bespilotniki-1825208899.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, джон кирби, россия, сша, иран
В мире, Джон Кирби, Россия, США, Иран
Белый дом утверждает о планах Ирана поставить России ракеты "земля – земля"
Белый дом считает, что Иран намеревается поставить России ракеты класса "земля – земля"
ВАШИНГТОН, 2 ноя - РИА Новости. США "имеют основания считать", что Иран намерен поставить России ракеты класса "земля – земля", но пока этого не сделал, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби, при этом он не объяснил, почему в Вашингтоне так считают, и не представил доказательств этой версии. Москва и Тегеран ранее опровергали информацию о якобы поставках иранского вооружения российской стороне.
"Мы не видим на сегодняшний день указаний на то, что такие поставки были осуществлены, однако продолжаем внимательно следить за этим. У нас есть основания считать, что это произойдет, однако пока нет признаков того, что это уже случилось", - сказал Кирби в ходе телефонного брифинга.
Аналогичным образом администрация США ранее утверждала о якобы намерениях Ирана поставить России беспилотные летательные аппараты для их последующего применения в специальной военной операции на Украине
.
Тегеран категорически отвергает утверждения о том, что Иран передавал России беспилотники для применения в конфликте на Украине. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
ранее заявляла, что тема закупки Россией боевых беспилотников у Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ. Представитель Пентагона
отмечал, что у США нет подтверждений, что Иран поставляет России ракеты наземного базирования для поражения наземных целей. В Кремле также отметили, что не располагают данными об иранском вооружении - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что "используется российская техника, с российскими наименованиями".