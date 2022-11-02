https://ria.ru/20221102/inoagenty-1828636836.html

Депутат предложил запретить артистам-иноагентам выступать в России

Депутат предложил запретить артистам-иноагентам выступать в России - РИА Новости, 02.11.2022

Депутат предложил запретить артистам-иноагентам выступать в России

Артистам и музыкантам, которых признали иноагентами, надо запретить выступления в России, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Денис... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T13:04

2022-11-02T13:04

2022-11-02T13:32

иноагенты

денис майданов

общество

россия

госдума рф

шоубиз

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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Артистам и музыкантам, которых признали иноагентами, надо запретить выступления в России, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Денис Майданов."Человек, признанный иностранным агентом, должен полностью быть отключён от российского информационного поля. То есть, у него должно быть удаление со всех платформ его контента, запрет на посещение радиостанций, телеканалов, упоминание даже в СМИ и любое воспроизведение его контента", - сказал он на форуме "Сообщество".

https://ria.ru/20221025/oxxxymiron-1826675287.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

иноагенты, денис майданов, общество, россия, госдума рф