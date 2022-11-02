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Депутат предложил запретить артистам-иноагентам выступать в России
Депутат предложил запретить артистам-иноагентам выступать в России - РИА Новости, 02.11.2022
Депутат предложил запретить артистам-иноагентам выступать в России
Артистам и музыкантам, которых признали иноагентами, надо запретить выступления в России, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Денис... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T13:04
2022-11-02T13:04
2022-11-02T13:32
иноагенты
денис майданов
общество
россия
госдума рф
шоубиз
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Артистам и музыкантам, которых признали иноагентами, надо запретить выступления в России, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Денис Майданов."Человек, признанный иностранным агентом, должен полностью быть отключён от российского информационного поля. То есть, у него должно быть удаление со всех платформ его контента, запрет на посещение радиостанций, телеканалов, упоминание даже в СМИ и любое воспроизведение его контента", - сказал он на форуме "Сообщество".
https://ria.ru/20221025/oxxxymiron-1826675287.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иноагенты, денис майданов, общество, россия, госдума рф
иноагенты, Денис Майданов, Общество, Россия, Госдума РФ, Шоубиз
13:04 02.11.2022 (обновлено: 13:32 02.11.2022)
Депутат предложил запретить артистам-иноагентам выступать в России
Депутат Майданов предложил запретить артистам-иноагентам выступления в России