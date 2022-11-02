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Депутат предложил запретить артистам-иноагентам выступать в России - РИА Новости, 02.11.2022
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Шоубиз
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Депутат предложил запретить артистам-иноагентам выступать в России
Депутат предложил запретить артистам-иноагентам выступать в России - РИА Новости, 02.11.2022
Депутат предложил запретить артистам-иноагентам выступать в России
Артистам и музыкантам, которых признали иноагентами, надо запретить выступления в России, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Денис... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T13:04
2022-11-02T13:32
иноагенты
денис майданов
общество
россия
госдума рф
шоубиз
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Артистам и музыкантам, которых признали иноагентами, надо запретить выступления в России, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Денис Майданов."Человек, признанный иностранным агентом, должен полностью быть отключён от российского информационного поля. То есть, у него должно быть удаление со всех платформ его контента, запрет на посещение радиостанций, телеканалов, упоминание даже в СМИ и любое воспроизведение его контента", - сказал он на форуме "Сообщество".
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иноагенты, денис майданов, общество, россия, госдума рф
иноагенты, Денис Майданов, Общество, Россия, Госдума РФ, Шоубиз
13:04 02.11.2022 (обновлено: 13:32 02.11.2022)
 
Депутат предложил запретить артистам-иноагентам выступать в России

Депутат Майданов предложил запретить артистам-иноагентам выступления в России

© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в медиабанкПевец и депутат Госдумы Денис Майданов
Певец и депутат Госдумы Денис Майданов - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Макс Ветров
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Певец и депутат Госдумы Денис Майданов. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Артистам и музыкантам, которых признали иноагентами, надо запретить выступления в России, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Денис Майданов.
"Человек, признанный иностранным агентом, должен полностью быть отключён от российского информационного поля. То есть, у него должно быть удаление со всех платформ его контента, запрет на посещение радиостанций, телеканалов, упоминание даже в СМИ и любое воспроизведение его контента", - сказал он на форуме "Сообщество".
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